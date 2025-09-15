5 ritkán látott fotó Dianáról és Károlyról, amin tényleg boldogok voltak együtt

Károly király és Diana hercegné házasságának, szerelmének történetét mindenki ismeri. A korona című sorozat is részletesen mutatta be a találkozásukat, azt, hogyan kerültek egyre közelebb egymáshoz, majd az esküvőt és a boldog pillanatokat ritkán megélő házasságukat is. Nem titok, hogy Károly mindig is Kamillát szerette, akit a szabályok miatt akkoriban nem vehetett feleségül, ám nem tudtak távol maradni egymástól, és végül szeretőkké váltak. Diana hercegné a titkos találkozók és üzenetek egy jelentős részéről tudott, és mélyen felemésztette őt az, hogy ilyen szívfájdító helyzetbe került. Mert ő szerette férjét. Nagyon sokáig.

Bár az említett sorozat, valamint a sajtó is javarészt arról ír, hogy Diana és Károly nem voltak boldogok együtt, fontos megemlíteni, hogy igenis voltak házasságuknak olyan időszakai, amelyek vidámságról és közös pillanatokról szóltak. A hercegné maga is elmesélte interjúban, hogy egy ilyen szakasz volt az, amikor második gyermekükkel, Harryvel várandós lett. Noha az örömteli időszak nem tartott örökké, házasságuk alatt számos olyan fotó készült róluk, ahol tényleg boldogok voltak. Együtt. Mi most ezek közül szedtünk össze párat, és elmeséljük a képek mögötti történetet is.

Mutatjuk is őket:

Galéria / 5 kép 5 fotó Dianáról és Károlyról, amin tényleg boldogok voltak együtt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria