Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Külföldi sztárok

Szívszorító: Ezt válaszolta Kamilla, amikor Diana kérdőre vonta őt Károllyal folytatott viszonya miatt

#viszony
#Kamilla
#Parti
#Mondat
#Külföldi sztárok
#Diana hercegné
#károly
Kamilla
Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. március 31. 10:59

Forrás: PA Images/Getty Images

Kamilla és Diana
A nap cikke

Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól

Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket

A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt

Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk

A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!

Olvasd el!

Ezek a legnagyobb green flag-ek egy kapcsolat elején a szakértők szerint

Jó-jó, tudjuk, hogy mindenki a red flag-eket, vagyis a legrosszabb tulajdonságokat szereti először kiszűrni a partnerében, de azért ne felejts el odafigyelni ezek ellenkezőjére sem! Legalább olyan fontosak ugyanis a kis zöld zászlócskák, mint a pirosak!

Olvasd el!

Tedd fel ezt a 3 kérdést a párodnak: a válaszából kiderül, tényleg szerelmes-e beléd

Három kérdés, három válasz, és máris kiderül, mennyire mélyek a párod érzései. Ez a beszélgetés többet elárul, mint gondolnád!

Facebook
Twitter
Pinterest
Diana hercegné sosem félt kimondani az igazságot – különösen, ha a házasságáról volt szó.

A hírhedt BBC interjúban hangzott el tőle a legendás mondat:

Hárman voltunk ebben a házasságban, így kissé zsúfolt lett.

Ám volt egy kevésbé ismert, annál feszültebb pillanat is, amikor Diana egyenesen Kamilla Parker Bowles-t vonta kérdőre Károllyal folytatott viszonya miatt – még 1987-ben, egy partin. A találkozás Kamilla nővére, Annabel Elliot által szervezett összejövetelen történt. Diana, bár senkit sem ismert igazán a vendégek közül, mégis elment a partira – saját elmondása szerint azért, mert mindent meg akart tenni a kapcsolatáért. Az estéről Ken Wharfe, Diana hercegné egykori testőre mesélt részletesen az ITV-nek adott interjúban.

Amikor megérkeztünk, olyan volt az egész, mintha megállt volna az idő. Mindenki megdöbbent, hogy Diana egyáltalán megjelent.

- idézte fel Wharfe.
Kép
forrás: gettyimages

Körülbelül egy órával később a helyzet még feszültebbé vált. Diana kétségbeesetten odament a testőréhez, és azt mondta, nem találja sem a férjét, sem Kamillát. Wharfe végül a ház pincéjében bukkant rá a hercegre és Kamillára, akik kettesben ültek egy kanapén, láthatóan elmélyült beszélgetésben. Ekkor történt meg a szembesítés. Diana összeszedte a bátorságát, és odalépett hozzájuk.

Kérlek, ne nézz hülyének, tudom, mi folyik itt. Ez pokol lehet mindkettőtöknek. De én sem tegnap születtem.

Kamilla válasza azonban mindenkit meglepett – és zavartba is ejtett.

Kamilla mondott valamit, amit a mai napig sem értek igazán.

- mesélte Wharfe.

Ezt válaszolta Dianának:

Nos, tudod, van két csodálatos fiad.

A kínos pillanat ellenére Wharfe szerint Diana fantasztikus erőről tett tanúbizonyságot.

Büszke voltam rá. Ez egy hihetetlen pillanat volt – számomra is, de főként számukra.

Ez az emlékezetes este nem csupán egy fájdalmas fejezet volt Diana életében, hanem egyértelmű jele annak, hogy bármennyire is összetört belül, képes volt kiállni önmagáért – még akkor is, ha az egész világ ellene fordult.

Nem is gondolná a világ, de Diana életének több sötét titka is volt!

Galéria / 7 kép

Többször próbált öngyilkos lenni - 7 sötét titok Diana hercegnéről, ami csak a halála után derült ki

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Kép
Szépség

A koreai nők titkos rutinja, amitől 40 felett is porcelán az arcuk

Ismerd meg a legendás 10 lépéses koreai bőrápolási rutint, amely a tisztítástól a hidratálásig minden lépésben a ragyogó, porcelánbőr titkát rejti.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk

A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!

Kép
Életmód

Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól

Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.

Kép
Szerelem

7 titok, amit nem tudtál a csiklóról - Idősebb korban sem veszít érzékenységéből

A női test egyik legrejtélyesebb része évszázadokon át tabunak számított, és sokáig még az orvostudomány sem fordított elég figyelmet rá. Pedig a csikló nagyon fontos szerepet tölt be!

Kép
Életmód

10 remek történelmi utalás a Forrest Gumpból

Tom Hanks nagyszerű alakítása mellett a filmnek kifejezetten nagy erősségei a történelmi pillanatok, olykor más kontextusba helyezve.

Kép
Green Stiletto

4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye

Fedezd fel az idei szezon legtrendibb bakancsait!