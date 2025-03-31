Szívszorító: Ezt válaszolta Kamilla, amikor Diana kérdőre vonta őt Károllyal folytatott viszonya miatt

A hírhedt BBC interjúban hangzott el tőle a legendás mondat:

Hárman voltunk ebben a házasságban, így kissé zsúfolt lett.

Ám volt egy kevésbé ismert, annál feszültebb pillanat is, amikor Diana egyenesen Kamilla Parker Bowles-t vonta kérdőre Károllyal folytatott viszonya miatt – még 1987-ben, egy partin. A találkozás Kamilla nővére, Annabel Elliot által szervezett összejövetelen történt. Diana, bár senkit sem ismert igazán a vendégek közül, mégis elment a partira – saját elmondása szerint azért, mert mindent meg akart tenni a kapcsolatáért. Az estéről Ken Wharfe, Diana hercegné egykori testőre mesélt részletesen az ITV-nek adott interjúban.

Amikor megérkeztünk, olyan volt az egész, mintha megállt volna az idő. Mindenki megdöbbent, hogy Diana egyáltalán megjelent. - idézte fel Wharfe.

Körülbelül egy órával később a helyzet még feszültebbé vált. Diana kétségbeesetten odament a testőréhez, és azt mondta, nem találja sem a férjét, sem Kamillát. Wharfe végül a ház pincéjében bukkant rá a hercegre és Kamillára, akik kettesben ültek egy kanapén, láthatóan elmélyült beszélgetésben. Ekkor történt meg a szembesítés. Diana összeszedte a bátorságát, és odalépett hozzájuk.

Kérlek, ne nézz hülyének, tudom, mi folyik itt. Ez pokol lehet mindkettőtöknek. De én sem tegnap születtem.

Kamilla válasza azonban mindenkit meglepett – és zavartba is ejtett.

Kamilla mondott valamit, amit a mai napig sem értek igazán. - mesélte Wharfe.

Ezt válaszolta Dianának:

Nos, tudod, van két csodálatos fiad.

A kínos pillanat ellenére Wharfe szerint Diana fantasztikus erőről tett tanúbizonyságot.

Büszke voltam rá. Ez egy hihetetlen pillanat volt – számomra is, de főként számukra.

Ez az emlékezetes este nem csupán egy fájdalmas fejezet volt Diana életében, hanem egyértelmű jele annak, hogy bármennyire is összetört belül, képes volt kiállni önmagáért – még akkor is, ha az egész világ ellene fordult.

