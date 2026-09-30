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Gyönyörű volt, mégis baj lett belőle: Diana hercegné legvitatottabb frizurájának története
Forrás: David Levenson/Getty Images
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Diana hercegné ma is olyan divatikon, akiknek stílusát sokan követik (például Katalin hercegné vagy Meghan Markle): az általa hordott cipők, ruhák és ékszerek ma is újra és újra divatba jönnek, de sokan vannak, akik például a frizuráit is előszeretettel lemásolják.
Azonban a brit királyi család nem feltétlenül támogatta őt a megjelenését illető döntéseiben: testvére, Charles Spencer felidézett egy alkalmat, amikor kifejezetten támadták őt az egyik frizurája miatt az uralkodói családban.
Mindez 1984 novemberében történt, amikor Diana hercegné részt vett a brit parlament ünnepélyes megnyitóján: Richard Dalton fodrász egy elegáns, tarkón rögzített kontyot készített neki, megemelt hajtövekkel és szépen formázott hullámokkal.
A végeredményben volt valami a régi filmsztárok glamourjából: ünnepélyes, kifinomult és látványos lett, különösen a tiara alatt. A hullámok és a feltűzött tincsek ráadásul egészen más keretet adtak az arcának, mint az a hajviselet, amelyhez a közönség hozzászokott.
A hercegné fehér estélyivel egészítette ki az összhatást, így a frizura tökéletesen illett az alkalom pompájához. Divattörténeti-szempontból ez igazi emlékezetes pillanat volt: olyannyira, hogy másnap a lapok Diana új frizurájával foglalkoztak, miközben II. Erzsébet parlamenti beszéde háttérbe szorult, aminek a néhai uralkodó nem örült. Charles Spencer szerint Dianát ekkor figyelmeztették, aki ezután egyszerűbb frizurákat választott azokra az eseményekre, amelyeken a királynővel együtt jelent meg.
Richard Dalton Dalton arról is mesélt, mennyire óvatosan kellett később kezelniük a látványos változásokat. Ha Diana rövidebb hajat szeretett volna, olykor minden második nap csak körülbelül hat millimétert vágott belőle, így a sajtó nem vette észre azonnal az átalakulást. Ez sokat elárul arról, mekkora figyelem kísérte Diana megjelenését: még egy hajvágást is fokozatosan kellett bevezetniük.
Mutatunk pár outfitet Diana hercegnétől, ami ma is elképesztően trendi!
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