Az ok, amiért David Harbour lehet a következő "eltörölt" sztár
Az ok, amiért David Harbour lehet a következő "eltörölt" sztár
A Stranger Things sztárja év elején jelentette be válását, ám ami most kiderült exfelesége által, eléggé betett karrierjének. Talán végleg?
Az elmúlt években számos példát láthattunk arra, hogy olyan hírességek, akik karrierjük csúcsán jártak, hirtelen a CANCELLED listára kerültek. Karrierjük megfeneklett, sztárbarátaik elfordultak tőlük, ők pedig hiába próbálkoztak a visszatéréssel, végül teljesen háttérbe szorultak. Ha konkrét példa is érdekelne, érdemes elolvasnod tavaly készült cikkünket azokról a sztárokról, akiket 2024-ben eltöröltek:
És bár álmainkban sem gondoltuk volna, de úgy fest, erre a listára hamarosan David Harbour, a Stranger Things sztárja is felkerülhet. Ami azért meglepő, mert a sorozat berobbanásával a színész karrierje is elképesztő módon beindult, köszönhetően annak, hogy Hopper karakterét nem lehet nem imádni. David sorra kapta a szerepeket, ő lett Hellboy, majd a Marvel-filmekbe is bekerült, de számos egyéb alkotásban is viszont láthattuk.
2019-ben pedig még a szerelem is rátalált Lily Allen mellett, akit aztán hamar feleségül is vett, és úgy tűnt, minden rendben köztük. Válásuk híre idén év elején érkezett, elég hirtelen, és innen kezdődött David Harbour lassú "bukása." Lily Allen ugyanis nem titkolta, hogy mennyire nehezen viseli a válást, és azt is, hogy a férfi szinte rögtön összejött egy nála jóval fiatalabb nővel. Akiről később kiderült, hogy már házasságuk alatt is jelen volt a színész életében, sőt David házas férfiként is fent volt a sztárok társkereső appján, a Raya-n.
Hollywoodban pedig egy-egy megcsalás simán jelentheti a sztárok karrierjének végét, vagy legalábbis egy jó nagy szünetet benne. Gondoljunk csak Adam Levine és Behati Prinsloo helyzetére: a Maroon 5 zenésze félrelépett, ráadásul szeretőjéről akarta elnevezni 3. gyermekét, és az emberek ezt azóta sem felejtették el. A férfi posztjai alatt ezt az egészet szinte állandóan felhozzák a kommentelők, és Adam karrierje azóta sem a régi. Nemrég a Victoria's Secret divatbemutatón vett részt Behati, és még ott is rengeteg komment szólt arról, hogy milyen gáz, hogy így megbocsátott hűtlen férjének.
No de, kanyarodjunk vissza David Harbourhoz. A színész magánéletéről egy darabig nem igazán hallottunk, aztán a napokban megérkezett Lily Allen új albuma, amiben az énekesnő kitálalt házasságukról, a megcsalásról és arról is, mikor és miért kellett nyitottá tenniük kapcsolatukat. És emiatt David Harbour még a kommentelési lehetőséget is letiltotta Instán, mert az énekesnő rajongói eléggé kiakadtak rá, és minden posztját elárasztották a negatív megjegyzések. A korábbi posztjai alatt még van lehetőség kommentelni, oda pár percenként érkezik valami hozzászólás a témában.
Lily Allen ugyanis felfedte, hogy miután ő kapott egy hatalmas munkalehetőséget Londonban, és egy időre kénytelenek voltak különköltözni, David közölte vele, hogy neki vannak testi szükségletei. Emiatt az énekesnő végül beleegyezett abba, hogy nyitott legyen házasságuk, mert úgy érezte, nincs más választása. Ragaszkodott azonban ahhoz, hogy ne ismerőssel "lépjen félre" férje, és ne legyen semmi érzelmi töltete ezeknek az egyéjszakás kalandoknak. Amit végül David nem tartott be.
Egy közös ismerősükkel is többször fizikai kapcsolatba lépett David Harbour, hazudott, próbálta leplezni ezt, és Lily Allen teljesen kikészült ebben a helyzetben. Önértékelési problémái lettek, étkezési zavarai, és bár elmondta, hogy az album nem teljesen valós, csak részleteiben mutatja be az igazságot, David Harbour megítélésére ez az egész abszolút rosszul hatott.
Ezzel egy időben, épp a napokban ráadásul megjelent több forrásból is, hogy a Stranger Things sztárja, Millie Bobby Brown zaklatásra és megfélemlítésre vonatkozó panaszt nyújtott be még az utolsó évad forgatása előtt David Harbour ellen. Egy, a neve elhallgatását kérő bennfentes fedte ezt fel, és hozzátette, hogy „oldalakon keresztül sorolták a vádakat”, és a későbbi vizsgálat „hónapokig tartott.” Mindez a sorozat utolsó évadának forgatása előtt.
Talán ez is oka lehet annak, hogy a napokban végre bemutatták a sorozat legújabb, régóta várt teaser előzetesét, amiben épp a legszeretettebb karakter, Hopper (David Harbour) talán 1 másodpercnyit szerepel...
Ezek együttese egyértelműen arra utal, hogy a színész karrierje mélypontra került, és senki sem tudja, a Stranger Things promóját ez hogy érinti. Épp most kezdődne a sorozat reklámozása, a színészek rengeteg interjúra, vörös szőnyeges megjelenésre készülnek, ám a készítőknek most el kell dönteni, ebben mennyi szerepet adnak Davidnek.
A színész egyébként épp most adott interjút az Esquire Spainnek, ahol azt kérdezték tőle, mit változtatna meg az életében.
Vagy teljesen elfogadod a saját utadat, és rájössz, hogy még a fájdalom, a botlások és a hibák is mind az utazás részei — és hogy mindebben ott van az igazság, a fejlődés, a bölcsesség, a mélyebb empátia és a kapcsolódás.- válaszolta a színész.
David ezután úgy írta le az életét, mint „egy kártyavárat”. Azt mondta, hogy „abban a pillanatban, amikor megpróbálsz megváltoztatni egy dolgot, valójában mindent meg kell változtatnod.”
