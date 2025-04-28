Szépség
Így még soha nem hallottad a kedvenc Taylor Swift dalodat: David Garrett hegedűn adja elő az elmúlt 25 év legnagyobb popslágereit
Heti horoszkóp november 24-30.: a Mérlegek szorult helyzetükben számíthatnak valakire, a Nyilasok számára komoly lehetőség kínálkozik
November utolsó hete is bővelkedik izgalmakban, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Orvosok elárulták, mit kell tenned, hogy elkerüld a vírusokat és megbetegedéseket a téli szezonban
Ahogy beköszönt a tél, ösztönösen felkészülünk a hidegre, a korai sötétedésre és a zsúfoltabb belső terekre.
10 dolog, ami megcsalásnak számít, és lehet, hogy eddig te is csináltad
Na, szerinted mi fér bele, és mi az, ami már átlép egy határt? És vajon melyiket csináltad eddig te is - akár anélkül, hogy belegondoltál volna?
Napi horoszkóp november 23.: az Ikrek rendíthetetlenül hisznek magukban, a Rákok nagyobb sikerekre vágynak
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
A születési dátumod elárulja, ki voltál előző életedben
Vannak kérdések, amelyek időről időre visszatérnek hozzánk, például az, hogy vajon kik lehettünk korábban? Hordozunk-e magunkban olyan tapasztalatokat, amelyeket nem ebben az életünkben tanultunk meg?
David Garrett mindössze négyéves volt, amikor a bátyja hegedűt kapott az édesapjuktól, de a hangszer persze őt is érdekelni kezdte, hatévesen pedig már megvolt az első koncertje is – és a német virtuóz mára eltörölte a klasszikus, illetve a könnyűzene közti határokat.
Legújabb, Millennium Symphony című albumán például olyan ikonikussá vált dalokat dolgozott fel az elmúlt 25 év legnépszerűbb slágerei közül, mint a Shake it Off Taylor Swifttől, az As it Was Harry Stylestól vagy a Shape Of You Ed Sheerantől.
És április 30-án te is hallhatod, hogyan szólalnak meg David Garrett hegedűjén a kedvenc dalaid, mert a turnéja egyik állomásaként az MVM Dome-ban is fellép. Mi pedig kifaggattuk őt előtte egy kicsit!
Hobbiból lett hegedűvirtuóz
„Nos, gyerekként még nem tudtam, lesz ez lesz a végzetem” – mondja nekünk mosolyogva David Garrett. „Azt hiszem, akkoriban az ember játékként fogja fel a dolgokat, szóval, mivel a bátyám elkezdett hegedülni, valószínűleg ösztönösen ugyanazt akartam csinálni.” A szülei azonban látták, milyen tehetséges, mennyire gyorsan tanul és fejlődik, intenzívebben, mint mások. „Támogattak, néha egy kicsit erőltették is, hogy csináljam, én pedig annál jobb lettem” – meséli, majd hozzáteszi, csak a húszas évei elején jött rá, hogy a hegedülés nem csupán hobbi számára, hanem az a karrierút, amire lépni akar.
David Garrett szerint azért tagadhatatlan, hogy ritkábban hallhatunk a rádióban klasszikus zenét, illetve a TV-ben, a közösségi médiában sem jön velünk szembe túl gyakran ilyen koncert – ő úgy véli, a titok az, hogy szórakoztató módon kell bemutatni ezeket a hangszereket, a műfajt a fiatal közönségnek. „A klasszikus zene szempontjából nagyon jó időszakot élünk. Talán tizenöt, húsz évvel ezelőtt még nehezebb volt, de manapság annyi lehetőség van. A fiatalokat vonzza a szenvedély, vonzódnak ahhoz, ami különleges, egyedi, és a klasszikus hangszeren való játék mindenképpen ebbe a kategóriába tartozik.”
Komolyzene kezdőknek
Amikor arról kérdezzük, mit tanácsol azoknak, akik még csak most ismerkednek a komolyzenével, hogyan válhatnak „jó hallgatókká”, David felnevet. „Ó, nem, nem kell jó hallgatóságnak lenned! Ennek nincsenek szintjei. Hallgatsz valamit és élvezed, vagy nem élvezed. Nem lehet rá felkészülni. Legyen nyitva a füled, a szíved és az elméd. Ha tetszik, szuper, ha nem, az se baj. Nem kell órákat venned ahhoz, hogy megértsd.”
Kihívás kerestetik
Neki viszont elég sok munkája volt azzal, hogy összerakja a legújabb lemezét, mert előbb hat-nyolc hónapon át kutatnia kellett, milyen pop-, és rockszámokat tudna áthangszerelni úgy (hegedűre), hogy azok ugyan felismerhetőek maradjanak, mégis valami újat adjon velük a közönségének. „Ez egy nagyon hosszú folyamat, hogy őszinte legyek. De a helyzet az, hogy szeretem a kihívásokat, számomra ez jó dolog.” Az lemezre felkerült a Welcome to the Black Parade című szám feldolgozása is a My Chemical Romance-től, ez volt az a dal, amin ezúttal talán a legtöbbet dolgozott, sok időt fordított rá. „De hihetetlenül szórakoztató volt.” Ha most kellene választania, hogy melyik friss slágert tenné fel a Millennium Symphony albumra, akkor Lady Gaga és Bruno Mars duettje mellett tenné le a voksát, mert szerinte a Die With A Smile gyönyörű dal.
Jön, jön, jön!
És hogy mire számíthatunk tőle április 30-án Budapesten? „Csak a legjobbakra” – ígéri. „Én mindig extrán felkészült vagyok. Csodálatos műsorunk van. Két óra remek zene, nagyszerű előadók a színpadon, könnyed szórakozás. Nem kell zenei és hangszerelési tanfolyamot végezni senkinek sem ahhoz, hogy részt vehessenek a koncertemen. Csak érezzétek jól magatokat, éljétek át az érzelmeiteket, mi pedig nagyszerű dallamokat és fantasztikus feldolgozásokat hozunk nektek.”
Az eseményre IDE kattintva tudsz jegyet váltani!
Akad még pár koncert, ami miatt nagyon vártuk az idei évet!
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Napi horoszkóp november 24.: az Ikrek szerencsenapra ébrednek, a Mérlegek az önállóságukat bizonyíthatják
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
4 csillagjegy, akivel varázslatos dolog fog történni a közeljövőben
Vannak időszakok, amikor a világ mintha egészen finom, láthatatlan szálakon keresztül szervezné újra az ember életét.
A születési dátumod elárulja, ki voltál előző életedben
Vannak kérdések, amelyek időről időre visszatérnek hozzánk, például az, hogy vajon kik lehettünk korábban? Hordozunk-e magunkban olyan tapasztalatokat, amelyeket nem ebben az életünkben tanultunk meg?
Fehérjeszükséglet életkor szerint: így alakul tested legfontosabb építőköve az évek során
A fehérje gyermekkorunktól egészen időskorunkig kulcsfontosságú szerepet tölt be szervezetünk működésében, hiszen a szénhidrátok és a zsírok mellett ez az egyik legfontosabb makrotápanyag. Dietetikusok, személyi edzők, egészségügyi szakemberek és kutatók évek óta hangsúlyozzák, mennyire lényeges a megfelelő fehérjebevitel, hiszen ez az alapja az izomépítésnek, a szövetek regenerálódásának és az immunrendszer működésének is. De vajon mennyire van valóban szükségünk belőle? A válasz nem egyszerű, hiszen számos tényezőtől – többek között az életkorunktól, a testösszetételünktől és attól is függ, életünk mely szakaszában járunk.
10 dolog, ami megcsalásnak számít, és lehet, hogy eddig te is csináltad
Na, szerinted mi fér bele, és mi az, ami már átlép egy határt? És vajon melyiket csináltad eddig te is - akár anélkül, hogy belegondoltál volna?
Ezek a legjobb ajaktermékek, amik TÉNYLEG megérik az árukat
Köztük van a mi kedvencünk is. Ezek az ajaktermékek tényleg megérnek minden fillért.