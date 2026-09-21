Az év legváratlanabb sztárpárja: ennyi ideje van együtt Dakota Johnson és Machine Gun Kelly

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Forrás: gettyimages
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Dakota Johnson Dakota Johnson színésznő, modell 66cikk 6galéria 0videó Még több róla és Machine Gun Kelly az utóbbi napokban együtt tűnt fel New Yorkban, ráadásul nem is akárhol: Taylor Swift lakásánál látták őket. Bár egyikük sem beszélt nyilvánosan arról, hogy pontosan mi van közöttük, bennfentesek szerint a közeledés nem most kezdődött. A színésznő és a zenész állítólag már körülbelül három hónapja ismeri egymást, és a kezdeti barátságból lassan valami több alakult ki.
Taylor Swift esküvőjén találkozhattak
A beszámolók szerint Dakota és MGK 2026 júliusában, Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén találkoztak először. Már ez önmagában is érdekes kapocs közöttük: Dakota régóta jó kapcsolatot ápol Taylorral, míg Machine Gun Kelly Travis Kelce baráti köréhez tartozik. A találkozás után állítólag rendszeresen írni kezdtek egymásnak. Kezdetben inkább baráti volt közöttük a viszony, majd egyre több időt töltöttek együtt, és a környezetük szerint érezhetően közelebb kerültek egymáshoz. Egyelőre azonban nincs szó hivatalosan felvállalt kapcsolatról: a források úgy fogalmaznak, hogy még lazán kezelik a dolgot, címkék nélkül.
Taylor Swift lakása lett a titkos találkahelyük
A románcról szóló találgatások akkor erősödtek fel igazán, amikor Dakotát és MGK-t együtt látták megérkezni Taylor Swift New York-i, Tribeca negyedben található lakásához. A beszámolók szerint Dakota kérdezte meg Taylort, használhatják-e a lakást, amíg ő nincs a városban. Taylor állítólag rendszeresen megengedi közeli barátainak, hogy ott töltsenek időt, Dakota és MGK pedig így zavartalanul találkozhattak a kíváncsi tekintetektől távol.
Dakota nemrég még más mellett tűnt fel
A történetet az teszi még váratlanabbá, hogy Dakota Johnson magánélete az elmúlt időszakban meglehetősen mozgalmas volt. Chris Martin Chris Martin énekes, zeneszerző, szövegíró 38cikk 0galéria 0videó Még több róla nal való, csaknem nyolc éven át tartó hullámzó kapcsolata 2025 júniusában ért véget, majd néhány hónappal később Role Model, polgári nevén Tucker Pillsbury mellett látták egyre gyakrabban. Dakota és Role Model kapcsolatát sokáig egyikük sem kommentálta, bár többször fotózták őket kézen fogva és csókolózva. 2026 augusztusában azonban egy bennfentes már arról beszélt, hogy a kapcsolatuk korábban véget ért.
MGK mögött is komoly kapcsolat áll
Machine Gun Kelly magánélete sem volt eseménytelen az elmúlt években. Hosszú, sokszor viharos kapcsolat fűzte Megan Foxhoz, akivel közös gyermekük is született 2025 márciusában. Dakota és MGK párosa emiatt elsőre különösen meglepőnek tűnhet, ugyanakkor az informátorok szerint nagyon gyorsan megtalálták a közös hangot. Állítólag mindketten kifejezetten élvezik egymás társaságát, és egyre több időt szeretnének együtt tölteni.
Akkor most mióta vannak együtt?
Ha a jelenlegi beszámolók pontosak, Dakota Johnson és Machine Gun Kelly körülbelül három hónapja ismeri egymást, vagyis a történetük 2026 júliusában kezdődhetett. Azt azonban egyelőre nem tudni, mikor változott a barátság romantikus kapcsolattá. A jelenlegi információk alapján még egyikük sem tekinti hivatalosan felcímkézett kapcsolatnak azt, ami köztük van, de a környezetük szerint egyre komolyabban érdeklődnek egymás iránt. Hogy ebből rövid hollywoodi románc vagy hosszabb kapcsolat lesz, azt még korai lenne megmondani, az viszont biztos, hogy Dakota Johnson és Machine Gun Kelly párosára kevesen számítottak 2026-ban.
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