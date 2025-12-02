Horoszkóp
Ezt a 2 csizmát Katalin hercegné többé nem viseli: helyette ezeket imádja most

Kerekes Vivien
Sztárok, Green Stiletto
Utoljára frissült: 2025. december 1. 18:18

Forrás: Getty Images

Ezt a 2 csizmát Katalin hercegné többé nem viseli: helyette ezeket imádja most
A hercegné két egykor imádott csizmáját már jó ideje nem viseli.

Katalin hercegné kifinomult stílusát mindenki ismeri, és nem véletlen, hogy amit ő visel egy-egy nyilvános megjelenésen, az hamar kifutó termék lesz a boltok polcain. De persze ő sem így kezdte! Amikor még Vilmos herceg barátnőjeként ismertük csak, Katalin is követett el divatbakikat, amelyeken ma már ő is csak mosolyog. Pláne csizmák terén! Mutatjuk is, melyek azok a téli lábbelik, amelyeket a hercegné többé nem visel, és azt is, mi lett helyettük a kedvence.

Amit már nem visel Katalin hercegné: cipzáros blokksarkú csizma

Katalin hercegné régebben imádta a cipzáros, blokksarkú csizmákat. Kényelmesek voltak, ideálisak kb. bármihez. De ahogy egyre nagyobb figyelmet kapott öltözködése, és ahogy stílusa kifinomultabb lett, fokozatosan kivonta őket a napi viseletből.

Helyette mit visel: megkötős bakancs

De a kényelem ugyanúgy fontos maradt neki! És ha olyan eseményre megy, ahol sokat sétál vagy áll, és a lezserebb hatású darabok is szóba jöhetnek, a megkötős bakancsra esik a választása.

Landrover
Fűzős bakancs

9790 Ft

13990 Ft

Megnézem

Amit már nem visel Katalin hercegné: UGG csizma

Tudtad, hogy a hercegné egykor imádta az UGG csizmákat? Persze érthető, hiszen melegen tartják a lábat és kényelmesek is, de nem éppen túl hercegnés darab, azt meg kell hagyni.

Amit helyette visel: chelsea boot bokacsizma

Úgyhogy ezt már régóta nem viseli, helyette pedig a chelsea hatású bokacsizmákat részesíti előnyben. Ezek szintén kényelmesek, és biztosan nem sértenek protokollt sem.

Claudia Ghizzani
Chelsea bokacsizma

8995 Ft

17990 Ft

Megnézem
Olvasd el ezt is! Katalin hercegné már viseli az ősz legdivatosabb csizmáját

És mi az, amit még nem visel Katalin hercegné már egy ideje? Ezeket:

Galéria / 8 kép

4 trend, amit Katalin hercegné többé már nem visel, de felváltotta valami mással

Megnézem a galériát
