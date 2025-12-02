Ezt a 2 csizmát Katalin hercegné többé nem viseli: helyette ezeket imádja most

Katalin hercegné kifinomult stílusát mindenki ismeri, és nem véletlen, hogy amit ő visel egy-egy nyilvános megjelenésen, az hamar kifutó termék lesz a boltok polcain. De persze ő sem így kezdte! Amikor még Vilmos herceg barátnőjeként ismertük csak, Katalin is követett el divatbakikat, amelyeken ma már ő is csak mosolyog. Pláne csizmák terén! Mutatjuk is, melyek azok a téli lábbelik, amelyeket a hercegné többé nem visel, és azt is, mi lett helyettük a kedvence.

Amit már nem visel Katalin hercegné: cipzáros blokksarkú csizma

Katalin hercegné régebben imádta a cipzáros, blokksarkú csizmákat. Kényelmesek voltak, ideálisak kb. bármihez. De ahogy egyre nagyobb figyelmet kapott öltözködése, és ahogy stílusa kifinomultabb lett, fokozatosan kivonta őket a napi viseletből.

Helyette mit visel: megkötős bakancs

De a kényelem ugyanúgy fontos maradt neki! És ha olyan eseményre megy, ahol sokat sétál vagy áll, és a lezserebb hatású darabok is szóba jöhetnek, a megkötős bakancsra esik a választása.

Amit már nem visel Katalin hercegné: UGG csizma

Tudtad, hogy a hercegné egykor imádta az UGG csizmákat? Persze érthető, hiszen melegen tartják a lábat és kényelmesek is, de nem éppen túl hercegnés darab, azt meg kell hagyni.

Amit helyette visel: chelsea boot bokacsizma

Úgyhogy ezt már régóta nem viseli, helyette pedig a chelsea hatású bokacsizmákat részesíti előnyben. Ezek szintén kényelmesek, és biztosan nem sértenek protokollt sem.

És mi az, amit még nem visel Katalin hercegné már egy ideje? Ezeket:

Galéria / 8 kép 4 trend, amit Katalin hercegné többé már nem visel, de felváltotta valami mással Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria