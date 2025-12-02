Életmód
Ezt a 2 csizmát Katalin hercegné többé nem viseli: helyette ezeket imádja most
24 romantikus karácsonyi film, amit meg kell nézned december 24-ig
Az biztos, hogy találsz köztük bőven olyat, amit még sosem láttál - és olyat is, amit már igen, de meg akarod nézni újra.
A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
4 csillagjegy, akire rátalál az igaz szerelem decemberben
Az év utolsó hónapja mindig különös hangulatot hordoz. Pláne ennek a négy csillagjegynek, akire rátalál a szerelem.
7 sztár, aki nem volt hajlandó lefogyni csak azért, mert a karrierje megkívánta
Ők azok, akik nemet mondtak a producerek és ügynökök utasítására, és hittek magukban. Az eredmény jól látható!
7 sztárpár, akik nyitott kapcsolatban éltek, és ennek nagyon csúnya vége lett
A nyitott kapcsolatok Hollywoodban sokáig menőnek tűntek.
Ilyen lett idén Melania Trump karácsonyi díszítése a Fehér Házban
Megérkeztek az első fotók a Fehér Ház 2025-ös ünnepi dekorációjáról, melyeket Melania Trump hagyott jóvá. Neked hogy tetszik?
Havi horoszkóp december: az Oroszlánok fontos megbízást kapnak, a Vízöntők igyekeznek valakivel megtalálni a közös hangot
Elérkezett az év utolsó hónapja, mely nem kevésbé lesz izgalmas, mint az előtte lévők, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a havi horoszkópot, hiszen számos váratlan fordulat lehet ugyanis, amely meghatározza az eseményeket számodra!
Katalin hercegné kifinomult stílusát mindenki ismeri, és nem véletlen, hogy amit ő visel egy-egy nyilvános megjelenésen, az hamar kifutó termék lesz a boltok polcain. De persze ő sem így kezdte! Amikor még Vilmos herceg barátnőjeként ismertük csak, Katalin is követett el divatbakikat, amelyeken ma már ő is csak mosolyog. Pláne csizmák terén! Mutatjuk is, melyek azok a téli lábbelik, amelyeket a hercegné többé nem visel, és azt is, mi lett helyettük a kedvence.
Amit már nem visel Katalin hercegné: cipzáros blokksarkú csizma
Katalin hercegné régebben imádta a cipzáros, blokksarkú csizmákat. Kényelmesek voltak, ideálisak kb. bármihez. De ahogy egyre nagyobb figyelmet kapott öltözködése, és ahogy stílusa kifinomultabb lett, fokozatosan kivonta őket a napi viseletből.
Helyette mit visel: megkötős bakancs
De a kényelem ugyanúgy fontos maradt neki! És ha olyan eseményre megy, ahol sokat sétál vagy áll, és a lezserebb hatású darabok is szóba jöhetnek, a megkötős bakancsra esik a választása.
Amit már nem visel Katalin hercegné: UGG csizma
Tudtad, hogy a hercegné egykor imádta az UGG csizmákat? Persze érthető, hiszen melegen tartják a lábat és kényelmesek is, de nem éppen túl hercegnés darab, azt meg kell hagyni.
Amit helyette visel: chelsea boot bokacsizma
Úgyhogy ezt már régóta nem viseli, helyette pedig a chelsea hatású bokacsizmákat részesíti előnyben. Ezek szintén kényelmesek, és biztosan nem sértenek protokollt sem.
És mi az, amit még nem visel Katalin hercegné már egy ideje? Ezeket:
7 luxus ihletésű ünnepi meglepetés, ha igazán emlékezetes ajándékot adnál
A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
Melyik ünnepi karakter vagy? Megmutatjuk, milyen csillogó ajándék való neked
Hivatalosan is itt a tél! Így öltöznek most azok a nők, akik igazán divatosak - Te köztük vagy?
Így maradj divatos a téli hónapokban is!
Csendes várakozás! – Érkezik az Otthonok&Megoldások magazin ünnepi száma
Megérkezett a kuckózás évszaka! Ideje elővenni a puha takarókat, feltölteni a bögréket forró teával, és ünnepi díszbe öltöztetni a lakást. Az Otthonok&megoldások téli lapszáma tele van olyan ötletekkel, amelyekkel nemcsak szép, de igazán szerethető is lesz az otthonod.
Ilyen lett idén Melania Trump karácsonyi díszítése a Fehér Házban
Megérkeztek az első fotók a Fehér Ház 2025-ös ünnepi dekorációjáról, melyeket Melania Trump hagyott jóvá. Neked hogy tetszik?
10 érdekesség, amit csak kevesen tudnak a Stranger Thingsről
A Stranger Things nem egyszerű sorozat, hanem szó szerint generációs élmény.
7 sztár, aki nem volt hajlandó lefogyni csak azért, mert a karrierje megkívánta
Ők azok, akik nemet mondtak a producerek és ügynökök utasítására, és hittek magukban. Az eredmény jól látható!
Napi horoszkóp december 2.: a Bakok nagy volumenű célokat szeretnének elérni, a Vízöntők elégedettek az életükkel
Ez a nap sok csillagjegy számára hoz magával izgalmakat, kihívásokat és lezárásokat is.