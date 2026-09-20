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Ritka pillanat: a Star Wars-filmek sztárja a lányával jelent meg a vörös szőnyegen, mindenki rájuk figyelt

#vörös szőnyeg
#star wars
#Hayden Christensen
#csillagok háborúja
#ritka pillanat
#apa-lánya duó
Dóri
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 20. 17:59

Forrás: © Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

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A Csillagok háborúja-filmekben Anakin Skywalkert alakító Hayden Christensen a tizenegyéves Briar Rose oldalán lépett a kamerák elé és az apa-lánya páros azonnal el is lopta a show-t.

A Csillagok háborúja (Star Wars) filmek Anakin Skywalkerjét életre keltő Hayden Christensen Hayden Christensen színész 9cikk 1galéria 0videó Még több róla és azóta már csak egykori párja, A narancsvidék (The O.C.) Summerjét alakító Rachel Bilson 2014 októberében váltak szülőkké, szóval a lányuk, Briar Rose hamarosan már a tizenkettedik születésnapját fogja ünnepelni.

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Bár a két sztár 2017-ben szakított egymással, a gyermeküket azóta is közösen nevelik. Sőt, a színésznő szerint kifejezetten jó a kapcsolatuk, rengeteg időt töltenek együtt a lányukkal, Rachelnek még Hayden családjával is szuper a viszonya (azt mondja, a kommunikáció és a kompromisszum a titkuk), továbbá kölcsönösen egyetértenek abban, hogy távol tartják gyermeküket a reflektorfényektől.

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Most viszont kivételt tettek, mert Hayden Christensen Hayden Christensen színész 9cikk 1galéria 0videó Még több róla Briar Rose társaságában érkezett egy nyilvános eseményre és pózolt a kamerák előtt szeptember 19-én Los Angelesben. Természetesen pillanatok alatt el is lopták a show-t, mivel elképesztően édes volt a párosuk, a kislány pedig le sem tagadhatná, kik a szülei!

Hayden Christensen és lánya, Briar Rose
forrás: Chloe Kern/Getty Images
Hayden Christensen és lánya, Briar Rose

Jöhet pár szívszorító tény Anakin és Padmé szerelméről?

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10 szívszorítóan gyönyörű tény Anakin Skywalker és Padmé szerelméről, amit egy Star Wars rajongó se bír ki sírás nélkül

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