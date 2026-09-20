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A Csillagok háborúja (Star Wars) filmek Anakin Skywalkerjét életre keltő Hayden Christensen Hayden Christensen színész 9cikk 1galéria 0videó Még több róla és azóta már csak egykori párja, A narancsvidék (The O.C.) Summerjét alakító Rachel Bilson 2014 októberében váltak szülőkké, szóval a lányuk, Briar Rose hamarosan már a tizenkettedik születésnapját fogja ünnepelni.
Bár a két sztár 2017-ben szakított egymással, a gyermeküket azóta is közösen nevelik. Sőt, a színésznő szerint kifejezetten jó a kapcsolatuk, rengeteg időt töltenek együtt a lányukkal, Rachelnek még Hayden családjával is szuper a viszonya (azt mondja, a kommunikáció és a kompromisszum a titkuk), továbbá kölcsönösen egyetértenek abban, hogy távol tartják gyermeküket a reflektorfényektől.
Most viszont kivételt tettek, mert Hayden Christensen Hayden Christensen színész 9cikk 1galéria 0videó Még több róla Briar Rose társaságában érkezett egy nyilvános eseményre és pózolt a kamerák előtt szeptember 19-én Los Angelesben. Természetesen pillanatok alatt el is lopták a show-t, mivel elképesztően édes volt a párosuk, a kislány pedig le sem tagadhatná, kik a szülei!
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5 étel, amit egy neurológus rendszeresen fogyaszt az agya egészségéért
Egy neurológus szerint néhány egészen hétköznapi étel rendszeres fogyasztásával is sokat tehetünk azért, hogy az agyunk egészségét is támogassuk.