Életmód
Cserihanna, Indigo, laurie.: három különböző hang, amelyre érdemes rákeresned
Forrás: Youtube
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A magyar könnyűzenei életben egyre több fiatal női előadó találja meg a saját hangját, akik őszintén beszélnek szerelemről, bizonytalanságról, felnövésről és mindarról, amit néha még a legjobb barátainknak is nehéz elmondani. Cserihanna, Indigo és laurie. három különböző zenei világot képviselnek, de egy dolog közös bennük: a dalaikban valódi személyiség van. A magyar zenei élet az elmúlt években rengeteget változott. A fiatal előadók ma már sokkal szabadabban mozognak a műfajok között, és egyre kevesebben érzik szükségét annak, hogy megfeleljenek a hagyományos popzenei elvárásoknak. A dalszövegek személyesebbek, a hangzások merészebbek, a női előadók pedig olyan témákról is beszélnek, amelyek korábban ritkábban kaptak helyet a slágerlistákon. Ebben a sokszínű közegben Cserihanna, Indigo és laurie. is megtalálta a maga közönségét. Zenéjük egészen eltérő hangulatokat képvisel, így jó eséllyel mindhárom előadónál találsz olyan számot, amit azonnal elmentesz a kedvenceid közé.
Cserihanna – Aki még a legkínosabb érzéseinkből is remek dalokat ír
Ha szereted azokat a zenéket, amelyeknél egyik pillanatban nevetsz, a következőben pedig azon gondolkodsz, hogy az előadó honnan ismeri ennyire pontosan az életedet, Cserihannával érdemes kezdened. Cseri Hanna a magyar alternatív pop egyik legegyedibb alkotója. A színházi világból érkezett, és ez a dalain is érződik: történeteket mesél, karaktereket teremt, miközben egészen hétköznapi érzéseket fogalmaz meg szokatlanul szellemesen. Első dala, a Zsiráfhát 2022-ben jelent meg, majd 2023-ban kiadta Kikötő című bemutatkozó albumát. A 2024-es Hirtelen mélyül már a felnőtté válás nehézségeit, a párkapcsolati bizonytalanságokat és az önmagunkkal folytatott küzdelmeket is feldolgozta. Cserihanna egyik legnagyobb erőssége az önirónia. Képes úgy beszélni a szorongásról, a testképről vagy a női léttel kapcsolatos elvárásokról, hogy közben a dalai játékosak, időnként egészen abszurdak. Zeneileg sem ragaszkodik egyetlen stílushoz: pop, elektronikus hangzások, funk és más műfajok váltják egymást a szerzeményeiben. 2026-ban az Eddig későn feküdtem le című albumával újabb személyes korszakot nyitott, amelyben az anyaságra készülés és a változó élethelyzetek is szerepet kaptak.
Ezekkel a dalokkal kezdd: Zsiráfhát, Sörseggű lány, Hirtelen mélyül.
Indigo – Ha szereted az álomszerű, érzelmes zenéket
Indigo dalai egészen más hangulatba visznek. Halász Emese zenéjében az elektronikus alapok, az indie pop és az intim, személyes szövegek találkoznak. Olyan számokat készít, amelyeket egy hosszú esti séta közben vagy a vonatablakon kifelé bámulva különösen jó hallgatni. A zenével gyerekkora óta foglalkozik, több hangszeren játszik, és a kreativitás a családjában sem ismeretlen: testvére Co Lee, a hazai alternatív hiphop egyik ismert alakja. Indigo ugyanakkor saját zenei világot épített, amelyben a finom énekdallamok és a kísérletező hangszerelés kapnak hangsúlyt. A Wavy kollektíva tagjaként is sokan megismerhették, 2024-ben pedig megjelent Nárcisz című első nagylemeze. A dalokban az önismeret, a belső konfliktusok és a felnőtté válás kérdései kerülnek előtérbe. A 2025-ös Tegnapról című közös EP-jén a sosehollal dolgozott, és újabb oldalát mutatta meg. Zenéjében különösen izgalmas, ahogyan a törékenynek ható énekhangot időnként erőteljesebb, sötétebb hangzások veszik körül. Indigo nem akar minden dalával azonnal rádióslágert készíteni. A számai gyakran lassabban bontakoznak ki, de pont ettől működnek olyan jól: van bennük hely az elmélyülésre, és a hallgatónak is megengedik, hogy a saját érzéseit kapcsolja hozzájuk.
Ezekkel az anyagokkal kezdd: Nárcisz, Tegnapról.
laurie. – Aki a kimondatlan gondolatokat is dalba foglalja
Vannak dalszövegek, amelyeket legszívesebben azonnal elküldenél valakinek, mert pontosan azt mondják el, amit te már hetek óta próbálsz megfogalmazni. laurie. zenéje sokszor ilyen. Süli Laura a hazai alternatív könnyűzenei színtér egyik karakteres hangja. Dalaiban fontos szerepet kapnak a szövegek, amelyek tele vannak apró megfigyelésekkel, személyes gondolatokkal és költői képekkel. A Járatlan című szám például remekül megmutatja, mennyire érzékenyen bánik a magyar nyelvvel. Nála a szerelem, a hiány, a bizonytalanság és a remény olyan mondatokban jelenik meg, amelyek önmagukban is megállnák a helyüket egy verseskötetben. Laurie. több előadóval is dolgozott együtt, köztük Beatrickkel és a BALKAN VIP formációval. A különböző kollaborációk során új hangzásokban is kipróbálta magát, miközben megőrizte jellegzetes énekstílusát. Zenéjében jól megférnek egymás mellett a könnyedebb, lendületesebb részek és a melankolikusabb hangulatok. A szövegei gyakran külön figyelmet érdemelnek, mert egy-egy második hallgatásnál új értelmet nyerhetnek. Laurie. azoknak lehet különösen jó felfedezés, akik szeretik, ha egy dalnak nemcsak a refrénje marad meg, hanem a mondanivalója is.
Ezekkel a dalokkal kezdd: Járatlan, Kontakthiba.
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