Így néznek ki most a Csacska angyal sztárjai - 20 éve vetítették le Magyarországon először

Argentínában 2004-ben, Magyarországon 2005 februárjában kezdték el vetíteni azt az argentin telenovellát, ami egy szempillantás alatt minden 2000-es évekbeli tini legnagyobb kedvence lett. Naná, hogy a Csacska angyalról beszélünk, ami alap program volt az életünkben suli után, hisz véletlenül sem akartunk lemaradni arról, mi történik benne. Ha egy kicsit ködösek már az emlékek, felelevenítjük:

A sztori szerint van egy szegény lány, Flor (Florencia), akinek az édesanyja meghalt, apja pedig sokat hajózik. Egy nap megismerkedik a Fritzenwaldenekkel, egy nagyon vagyonos családdal, akik felveszik őt a gyerekek mellé nevelőnek. A gyerekek ugyanis nemrég elvesztették szüleiket, így a legidősebb testvér, Frederico gyámsága alá kerültek, de egyértelmű, hogy hiányzik egy gondoskodó női személy az életükből. Közben persze szép lassan Flor és Fede között szerelem szövődik, sok konfliktussal és drámával megfűszerezve, ráadásul nehezítő tényező, hogy a házban ott él a férfi barátnője, Delfina, és az ő anyja, Malala is. Aztán természetesen kiderül, hogy Flor apja csak a mostohaapja, az igazi apja ugyanaz a férfi volt, aki Delfináé is, így ők féltestvérek, és nem kis vagyon járna neki, amit persze a nők nem akarnak odaadni neki. Ahogy Fredericót sem, szóval állandóan ármánykodnak Flor ellen, ami az egyik legfőbb része a történetnek.

Az első évad hatalmas fordulattal ért anno véget, ami biztosan mindenki emlékezetébe beleégett: Frederico meghalt egy balesetben, a lelke pedig átszállt egy időre Don Maximo gróf testébe, így egy másik színész vette át úgymond a helyét. Ezt elég nehezen dolgoztuk fel akkor, de végül őt is megkedveltük, és kitartottunk a sorozat végéig. A happy end persze jött is! A Csacska angyal egyébként akkora siker volt akkor, hogy több albumot is kiadtak, szintén nagy sikerrel, és összességében a sorozat bár csak két évados volt, ez 361 epizódot jelentett (nem úgy, mint most, amikor egy-egy széria 3-5 résszel jön ki/évad, majd több évet várunk a folytatásra...).

Ha te is imádtad a sorozatot, és nézted is rendületlenül minden délután, akkor most szíven üt egy kicsit a gondolat, hogy bizony HÚSZ ÉV(!) telt el azóta, hogy hazánkban vetíteni kezdték. Húsz! Persze a szereplők teljesen megváltoztak ennyi idő után, és ha azt mondjuk, hogy a többségükre rá sem ismernénk, nem túlzunk, mert tényleg! Utánajártunk egy kicsit, mi történt a Csacska angyal sztárjaival az elmúlt két évtizedben, hogy alakult karrierjük és magánéletük, valamint azt is megnéztük, hogy néznek ki most.

Kattints a folytatásért:

Galéria / 24 kép Így néznek ki most a Csacska angyal sztárjai - 20 éve vetítették le Magyarországon először Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria