Divat
Így néznek ki most a Csacska angyal sztárjai - 20 éve vetítették le Magyarországon először
Forrás: Csacska angyal c. sorozat
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Argentínában 2004-ben, Magyarországon 2005 februárjában kezdték el vetíteni azt az argentin telenovellát, ami egy szempillantás alatt minden 2000-es évekbeli tini legnagyobb kedvence lett. Naná, hogy a Csacska angyalról beszélünk, ami alap program volt az életünkben suli után, hisz véletlenül sem akartunk lemaradni arról, mi történik benne. Ha egy kicsit ködösek már az emlékek, felelevenítjük:
A sztori szerint van egy szegény lány, Flor (Florencia), akinek az édesanyja meghalt, apja pedig sokat hajózik. Egy nap megismerkedik a Fritzenwaldenekkel, egy nagyon vagyonos családdal, akik felveszik őt a gyerekek mellé nevelőnek. A gyerekek ugyanis nemrég elvesztették szüleiket, így a legidősebb testvér, Frederico gyámsága alá kerültek, de egyértelmű, hogy hiányzik egy gondoskodó női személy az életükből. Közben persze szép lassan Flor és Fede között szerelem szövődik, sok konfliktussal és drámával megfűszerezve, ráadásul nehezítő tényező, hogy a házban ott él a férfi barátnője, Delfina, és az ő anyja, Malala is. Aztán természetesen kiderül, hogy Flor apja csak a mostohaapja, az igazi apja ugyanaz a férfi volt, aki Delfináé is, így ők féltestvérek, és nem kis vagyon járna neki, amit persze a nők nem akarnak odaadni neki. Ahogy Fredericót sem, szóval állandóan ármánykodnak Flor ellen, ami az egyik legfőbb része a történetnek.
Az első évad hatalmas fordulattal ért anno véget, ami biztosan mindenki emlékezetébe beleégett: Frederico meghalt egy balesetben, a lelke pedig átszállt egy időre Don Maximo gróf testébe, így egy másik színész vette át úgymond a helyét. Ezt elég nehezen dolgoztuk fel akkor, de végül őt is megkedveltük, és kitartottunk a sorozat végéig. A happy end persze jött is! A Csacska angyal egyébként akkora siker volt akkor, hogy több albumot is kiadtak, szintén nagy sikerrel, és összességében a sorozat bár csak két évados volt, ez 361 epizódot jelentett (nem úgy, mint most, amikor egy-egy széria 3-5 résszel jön ki/évad, majd több évet várunk a folytatásra...).
Ha te is imádtad a sorozatot, és nézted is rendületlenül minden délután, akkor most szíven üt egy kicsit a gondolat, hogy bizony HÚSZ ÉV(!) telt el azóta, hogy hazánkban vetíteni kezdték. Húsz! Persze a szereplők teljesen megváltoztak ennyi idő után, és ha azt mondjuk, hogy a többségükre rá sem ismernénk, nem túlzunk, mert tényleg! Utánajártunk egy kicsit, mi történt a Csacska angyal sztárjaival az elmúlt két évtizedben, hogy alakult karrierjük és magánéletük, valamint azt is megnéztük, hogy néznek ki most.
Kattints a folytatásért:
Galéria / 24 kép
Így néznek ki most a Csacska angyal sztárjai - 20 éve vetítették le Magyarországon először
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Elhivatottság mindenek felett - 10 színész, aki mindent megtett a hiteles alakításért
Egyáltalán nem meglepő, hogy az Akadémia Oscar-díjjal jutalmazta többségüket.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.