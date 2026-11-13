„Akár tíz órán át is összebújhatnánk” - Connor Storrie és Hudson Williams kapcsolata egészen különleges

A Heated Rivalry az elmúlt évek egyik legsikeresebb hockey románca, sőt, bár ez a kategória könyvek között egy ideje felkapott lett, valójában ez a sorozat indította el az ilyen típusú képernyős adaptációk időszakát. Az Off Campus az egyik, amely ezt követte, de ezeken kívül is bőven jönnek még a hockey románcok és egyéb sportos szerelmi történetek adaptációi az elkövetkező egy-két évben.

Persze a Heated Rivalry sikere nem csak a jó történeten múlik, hanem azon is, hogy a két főszereplő fantasztikus alakítást nyújt, és annyira megvan köztük a kémia, hogy a hátukon simán elviszik az egész szériát. És nem mellesleg már az első részek után beindultak a pletykák: vajon a színészek is egymásra találtak a való életben? Hudson Williams és Connor Storrie esetében viszont tényleg csak arról van szó, hogy nagyon jó barátok, a kapcsolatok azonban jóval különlegesebb annál, mint amikor két sztár egy közös munka miatt összebarátkozik egymással.

A Heated Rivalry két főszereplője többször beszélt már arról, milyen szoros barátság alakult ki közöttük, Hudson pedig nemrég egészen pontosan megfogalmazta, mit jelent számára ez a kapcsolat. A napokban egy műsorban kérdezték meg tőle, érzett-e valaha barátságnál többet Connor iránt. Hudson nemmel válaszolt, majd elmesélte, hogy nagyon hamar felismerték: plátói lelki társak, akik mélyen szeretik egymást. Szerinte éppen attól ilyen stabil és szép a barátságuk, hogy egymás mellett teljesen önmaguk lehetnek, és leengedhetik a védőfalaikat.

Akár tíz órán át is összebújhatnánk, és az egyszerűen csak összebújást jelentene - mesélte el, amikor érzékeltetni akarta ezt a különleges kapcsolatot.

Hogy ez a közvetlenség a hétköznapjaikban hogyan jelenik meg, arról Hudson már egy korábbi interjúban is mesélt. Amikor Los Angelesbe utazott, hogy együtt népszerűsítsék a sorozatot, Connor lakásában szállt meg. Felidézte, hogy reggeli készülődés közben hátulról átölelték egymást, így is kifejezve, mennyire büszkék a másikra. Közben azon viccelődtek, hogy a rajongók teljesen megőrülnének, ha látnák ezeket a pillanatokat. Hudson számára azonban mindez egyszerűen annak a része, hogy nagyon szeretik egymást.

Connor hasonló szeretettel beszél kollégájáról. „Hudson a legjobb barátom, és szó szerint el sem tudom képzelni, hogy nélküle csináljam ezt.” A közös indulásuk különösen szorossá tette a kapcsolatukat: hasonló élethelyzetben voltak a sorozat előtt, egy nap különbséggel mondtak fel a korábbi munkahelyükön, és ugyanazon a napon utaztak el a produkció miatt. Aztán egyszerre találták magukat a nemzetközi figyelem középpontjában. Connor az addigi élete csúcspontjaként beszélt erről az időszakról, amelyet Hudson megismerése még örömtelibbé tett.

A kapcsolatukat akkor is ápolják, amikor a programjaik éppen más helyekre viszik őket, bár a hosszú üzenetváltások nem éppen erősségeik, ezért inkább rendszeresen felhívják egymást, vagy FaceTime-on beszélgetnek. Ezek a spontán hívások Hudsonnak kapaszkodót jelentenek a hirtelen jött ismertségben: van valaki, aki pontosan érti, min megy keresztül, mert ugyanazt éli át mellette.

Hudson arról is őszintén beszélt, hogy frusztrálja, amikor az emberek automatikusan szexuális jelentést társítanak két férfi testi közelségéhez. Ő természetesnek tartja, hogy érintésekkel és ölelésekkel is kimutassa a szeretetét azok iránt, akik fontosak neki. Connorral kapcsolatban pedig kifejezetten elhatározta, hogy mások találgatásai miatt nem fogja vissza ezt az oldalát.

A szoros barátságuk mellett arra is figyelnek, hogy önálló karrierjük és saját élményeik legyenek. Hudson elmesélte, hogy különálló alkotókként szeretnének érvényesülni, saját szerepekkel és szakmai döntésekkel. Nem akarják, hogy mindig úgy kezeljék őket, mintha csak együtt mozognának. Ezért aztán, ha például ugyanarra a divatbemutatóra hívják őket, előfordul, hogy egyeztetnek, melyikük menjen el. Nem szeretnék, ha minden közös megjelenésük egy kötelezően fenntartandó párosimázs részévé válna. Hudson ezt egy nagyon is ismerős baráti gondolattal foglalta össze: „Szeretlek. Nem akarok mindent veled csinálni."

A közös szórakozásnak persze továbbra is megvan a helye az életükben: idén halloweenkor például összehangolt jelmezzel készültek és együtt buliztak. A Bugonia című film két szereplőjét választották inspirációnak: Connor Emma Stone karakterét, Michelle Fullert idézte meg, Hudson pedig Jesse Plemons figurájának, Teddy Gatznek öltözött. Természetesen a rajongók NAGYON imádták a fotókat.

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