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Cillian Murphy az egyik legkedveltebb színész napjainkban, és nyilván okkal érdemelte ki ezt a címet. A sztár ugyanis nem az a típus, aki mosolyt erőltetne magára, ha épp semmi kedve valamihez, sőt, kerek-perec kimondja, ha valami kicsit sem érdekli. Nem vágyik a hollywoodi csillogásra, eszében sincs Los Angelesbe költözni, és sokkal jobban leköti a családi nyugi, a pihenés, a hétköznapi életmód. Feleségével, Yvonne McGuinness képzőművésszel két fiuk született: Malachy 2005-ben, Aran pedig 2007-ben.
Most pedig idősebb gyermeke elég nagy figyelmet kapott, mivel egyszerre két HBO sorozatban is szerepel. Ennek kapcsán pedig megjelent a vörös szőnyegen, ahol interjút adott, és mindenkinek ugyanaz jutott eszébe a képkockák láttán. Malachy EGY AZ EGYBEN Cillian Murphy hasonmása, nemcsak külsőleg, de a mozdulatai, a mimikája, a beszéde, MINDEN!
Beszéljen helyettünk a videó, tényleg nagyon érdekes:
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