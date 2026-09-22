Christina Applegate hónapokig kórházban volt – Most videóban üzent rajongóinak

Az Egy rém rendes család színésznője az elmúlt években rendkívül őszintén beszélt arról, hogyan változtatta meg az életét a szklerózis multiplex, amivel 2021-ben diagnosztizálták. Az elmúlt hónapok azonban különösen nehezek voltak számára: tavasszal kórházba került, ezt követően pedig egy időre teljesen háttérbe vonult, hogy az egészségére koncentráljon.

Most azonban végre újra jelentkezett! Az 54 éves színésznő tegnap osztotta meg első videóját a hosszabb kórházi időszak óta. A felvételen farmerben, fekete kapucnis felsőben és frissen festett hajjal látható, miközben mosolyogva néz a kamerába.

A videó mellé egy könnyed, rá jellemző üzenetet is írt, amelyben megköszönte fodrászának, hogy egy kis fényt vitt a nehezebb napjaiba, majd szeretetét küldte mindenkinek, aki követi és támogatja. A kommentmezőt gyorsan ellepték a támogató üzenetek. Több ismert barátja és kollégája is reagált a posztra, köztük Henry Winkler és Octavia Spencer is.

Hónapokig az egészségére koncentrált

Christina áprilisban szólalt meg először azután, hogy hírek jelentek meg a kórházi kezeléséről. Akkor azt írta, hogy az egészségügyi problémák folyamatosan jelen vannak az életében, de napról napra erősebbnek érzi magát, és egy időre szeretne kizárólag a felépülésére koncentrálni. A kórházi kezelés pontos okáról nem osztott meg részleteket.

Augusztusra már arról érkezett hír, hogy hazatérhetett, később pedig egy családi pillanatot is megosztott követőivel: otthon egy „Yay, you’re home” felirat várta, amelyet 15 éves lánya készített neki. Az új videó ezért jóval többet jelent egyszerű hajszínváltásnál. az elmúlt időszakban ritkábban mutatta meg magát, így a rövid felvétel sokak számára annak a jele, hogy ismét egy kicsit közelebb engedi magához a rajongóit – miközben továbbra is a saját tempójában halad a felépüléssel.