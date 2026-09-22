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Christina Applegate hónapokig kórházban volt – Most videóban üzent rajongóinak
Forrás: Getty Images
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Az Egy rém rendes család színésznője az elmúlt években rendkívül őszintén beszélt arról, hogyan változtatta meg az életét a szklerózis multiplex, amivel 2021-ben diagnosztizálták. Az elmúlt hónapok azonban különösen nehezek voltak számára: tavasszal kórházba került, ezt követően pedig egy időre teljesen háttérbe vonult, hogy az egészségére koncentráljon.
Most azonban végre újra jelentkezett! Az 54 éves színésznő tegnap osztotta meg első videóját a hosszabb kórházi időszak óta. A felvételen farmerben, fekete kapucnis felsőben és frissen festett hajjal látható, miközben mosolyogva néz a kamerába.
A videó mellé egy könnyed, rá jellemző üzenetet is írt, amelyben megköszönte fodrászának, hogy egy kis fényt vitt a nehezebb napjaiba, majd szeretetét küldte mindenkinek, aki követi és támogatja. A kommentmezőt gyorsan ellepték a támogató üzenetek. Több ismert barátja és kollégája is reagált a posztra, köztük Henry Winkler és Octavia Spencer is.
Hónapokig az egészségére koncentrált
Christina áprilisban szólalt meg először azután, hogy hírek jelentek meg a kórházi kezeléséről. Akkor azt írta, hogy az egészségügyi problémák folyamatosan jelen vannak az életében, de napról napra erősebbnek érzi magát, és egy időre szeretne kizárólag a felépülésére koncentrálni. A kórházi kezelés pontos okáról nem osztott meg részleteket.
Augusztusra már arról érkezett hír, hogy hazatérhetett, később pedig egy családi pillanatot is megosztott követőivel: otthon egy „Yay, you’re home” felirat várta, amelyet 15 éves lánya készített neki. Az új videó ezért jóval többet jelent egyszerű hajszínváltásnál. Christina Applegate Christina Applegate színésznő 20cikk 2galéria 0videó Még több róla az elmúlt időszakban ritkábban mutatta meg magát, így a rövid felvétel sokak számára annak a jele, hogy ismét egy kicsit közelebb engedi magához a rajongóit – miközben továbbra is a saját tempójában halad a felépüléssel.
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