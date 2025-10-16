Chris Evans szinte teljesen meztelenül látható egy új videón: a rajongók imádják

A 44 éves színész, akit a legtöbben Amerika Kapitányként ismernek, szinte teljesen meztelenül látható új filmjében, a Honey Don’t-ban (magyarul: Drágám, ne!), és a szóban forgó jelenet most teljes hosszában is elérhetővé vált. A felvétel, amelyben Evans egy sport alsót visel, hivatalosan is kikerült az internetre, miután a Peacock streamingszolgáltató közzétette a részletet a TikTok-oldalán, hogy kedvet csináljon a filmhez. A rajongók természetesen azonnal megőrültek a videóért, a kommentmező percek alatt megtelt szívecskékkel, rajongói vallomásokkal és poénos megjegyzésekkel.

A Honey Don’t című filmben Evans egy karizmatikus, de sötét múltú szektavezért alakít. A filmet az Oscar-díjas Ethan Coen rendezte, és augusztusban került a mozikba, most pedig már online is streamelhető. A történet középpontjában Honey O’Donahue (Margaret Qualley) áll, egy kisvárosi magánnyomozó, aki különös halálesetek láncolatába keveredik, mindegyik valahogyan egy titokzatos egyházhoz kapcsolódik. A sötét humorral és abszurd helyzetekkel teli filmben olyan sztárok tűnnek még fel, mint Aubrey Plaza, Charlie Day, Billy Eichner, Lena Hall és Talia Ryder.

A Honey Don’t jelenete azonnal felkapott lett és a videót milliók látták, a TikTokon pedig rövid idő alatt több ezer rajongói reakció született.

Chris Evans lehetne vallás is, és én csatlakoznék hozzá. - írta egy kommentelő.

Ez több, mint film, ez spirituális élmény. - írta egy másik hozzászóló.

Bár a jelenet merész, a legtöbben inkább azt dicsérik, mennyire bátran vállalta be a szerepet a színész, aki korábban már többször beszélt arról, hogy a negyvenes éveiben tudatosan keres kihívásokkal teli, kockázatos karaktereket.

De azért más sztárok sem voltak annyira szégyenlősek! Ha kíváncsi vagy, hogy kikről van szó, akkor kattints a galériára!

