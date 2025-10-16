Életmód
Chris Evans szinte teljesen meztelenül látható egy új videón: a rajongók imádják
Forrás: Dan MacMedan/Getty Images
7 gyógyszer, amit a szavatossági idő után életveszélyes lehet felhasználni
Ezeket inkább sose szedd be, ha már lejárt a szavatossági idő! Az alábbi folyamatok zajlódnak le ugyanis bennük.
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Ed Gein sztorija nem az első – 7 sorozatgyilkos, aki előtte tartotta rettegésben a világot
Ed Gein neve a horror szinonimája lett, de a gonosz története sokkal régebbi, amit most a Netflix is elénk tárt egy minisorozat erejéig.
Napi horoszkóp október 15.: a Bikáknak véletlen botlás okozhat fejfájást, a Szüzeknek érdemes kompromisszumot kötniük
A hét közepén sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!
6 frizura, ami minden arcformához tökéletesen passzol: ezek a fodrászok tippjei 2025-re
Ha egyetlen dolog van, ami azonnal képes megváltoztatni a kisugárzásodat, akkor az a hajad.
Michael J. Fox hosszú idő után először szólalt meg gyógyíthatatlan betegségéről, és arról, hogyan szeretne meghalni
Michael J. Fox ismét őszintén beszélt élete legnagyobb harcáról, a Parkinson-kórral való több mint harmincéves küzdelméről, valamint arról, hogyan viszonyul saját halandóságához.
A 44 éves színész, akit a legtöbben Amerika Kapitányként ismernek, szinte teljesen meztelenül látható új filmjében, a Honey Don’t-ban (magyarul: Drágám, ne!), és a szóban forgó jelenet most teljes hosszában is elérhetővé vált. A felvétel, amelyben Evans egy sport alsót visel, hivatalosan is kikerült az internetre, miután a Peacock streamingszolgáltató közzétette a részletet a TikTok-oldalán, hogy kedvet csináljon a filmhez. A rajongók természetesen azonnal megőrültek a videóért, a kommentmező percek alatt megtelt szívecskékkel, rajongói vallomásokkal és poénos megjegyzésekkel.
A Honey Don’t című filmben Evans egy karizmatikus, de sötét múltú szektavezért alakít. A filmet az Oscar-díjas Ethan Coen rendezte, és augusztusban került a mozikba, most pedig már online is streamelhető. A történet középpontjában Honey O’Donahue (Margaret Qualley) áll, egy kisvárosi magánnyomozó, aki különös halálesetek láncolatába keveredik, mindegyik valahogyan egy titokzatos egyházhoz kapcsolódik. A sötét humorral és abszurd helyzetekkel teli filmben olyan sztárok tűnnek még fel, mint Aubrey Plaza, Charlie Day, Billy Eichner, Lena Hall és Talia Ryder.
A Honey Don’t jelenete azonnal felkapott lett és a videót milliók látták, a TikTokon pedig rövid idő alatt több ezer rajongói reakció született.
Chris Evans lehetne vallás is, és én csatlakoznék hozzá.- írta egy kommentelő.
Ez több, mint film, ez spirituális élmény.- írta egy másik hozzászóló.
Bár a jelenet merész, a legtöbben inkább azt dicsérik, mennyire bátran vállalta be a szerepet a színész, aki korábban már többször beszélt arról, hogy a negyvenes éveiben tudatosan keres kihívásokkal teli, kockázatos karaktereket.
De azért más sztárok sem voltak annyira szégyenlősek! Ha kíváncsi vagy, hogy kikről van szó, akkor kattints a galériára!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Napi horoszkóp október 16.: a Nyilasoknak érdemes észnél lenniük, a Vízöntőknek nagy volumenű céljaik vannak
A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
Egy e-mailből tudtam meg, hogy szétcsal a férjem - pont, miután szültem
Van az a pillanat, amikor minden elnémul körülötted.
A születési éved felfedi, mit hoztál magaddal az előző életedből
Mit hoztál magaddal előző életedből? A születési éved most elárulja, milyen lelki ajándékok és tanulságok kísérnek utadon.
Varázsold az ősz hangulatát a tányérodra! 7 őszi élelmiszer, ami októberben szinte kötelező
Ahogyan nem telhet el az ősz bizonyos ikonikus ízek és különleges programok nélkül, úgy nem hiányozhat néhány klasszikus élelmiszer az őszi tányérunkról sem. Októberben tele a piac és az élelmiszerboltok polcai illatos, vitamindús szezonális élelmiszerekkel, amelyek nemcsak a hangulatunknak tesznek jót, hanem az immunrendszerünk egészségét is támogatják. Almától a sütőtökig, szőlőtől a gesztenyéig, minden falatban ott lapul az ősz esszenciája. Mutatjuk azokat a finomságokat, amelyek most szinte kötelezőek a tányérodon!
Ed Gein sztorija nem az első – 7 sorozatgyilkos, aki előtte tartotta rettegésben a világot
Ed Gein neve a horror szinonimája lett, de a gonosz története sokkal régebbi, amit most a Netflix is elénk tárt egy minisorozat erejéig.
Megjelent a JOY őszi lapszáma, tele kuponokkal - Címlapon az olimpikon vívó, Szűcs Luca
Az őszi lapszámban rengeteg érdekes anyagot találsz, ráadásul, ha kedvezményesen vásárolnál, vár rád egy csomó JOY-napok kupon is!