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Channing Tatum kamuprofil mögül trollkodta szét az exéről szóló posztokat Instán - De egy apró hiba lebuktatta, és most a fél internet rajta nevet
Forrás: Getty Images
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Az interneten néha egészen apró részletekből születnek a legnagyobb celebelméletek, most pedig Channing Tatum Channing Tatum színész, producer, modell 139cikk 14galéria 0videó Még több róla került sorra. A közösségi médiában napok alatt terjedt el a feltételezés, hogy a színész egy úgynevezett burner accountot, vagyis olyan kamuprofilt használhatott, ami arctalan, névtelen, és ami mögött tökéletesen elrejtheti valódi személyazonosságát. Ez igazából bármelyik sztárra igaz lehet, sőt, sokan használnak ilyen profilt, amin csak a barátokkal, rokonokkal tartják a kapcsolatot. Csakhogy ez a profil bizony rendszeresen beszólt Zoë Kravitznak és Harry Stylesnak – miközben feltűnően sok szépet írt Channingről.
A profil neve már önmagában elég beszédes volt
A szóban forgó Instagram-fiók Nonya Bidness, felhasználónevén @bidness_nonya néven futott – a név lényegében a „none of your business”, vagyis „semmi közöd hozzá” kifejezés játékos változata. A profilból aztán különféle celebes posztok alá kommentelt, ám a netezők figyelmét elsősorban az keltette fel, milyen gyakran bukkant fel Channing volt menyasszonya, Zoë Kravitz és Harry Styles kapcsolatáról szóló bejegyzések alatt.
Az egyik DeuxMoi-poszt alatt, amelyen Zoë és Harry szerepelt, a profil például annyit írt: „Just here for the hate”, vagyis nagyjából: „Csak a gyűlölködés miatt jöttem.” Egy korábbi kommentben pedig azt fejtegette, hogy amikor Channing annak idején Zoët „nagyon tudatos” embernek nevezte, ő ezt inkább úgy értelmezte, hogy a színésznő számító lehet.
Egy Zoë és Harry állítólagos titkos eljegyzéséről szóló posztra is reagált, lényegében megkérdőjelezve, hogy a pletykaoldal valóban bennfentes információkkal rendelkezik. Egy másik hozzászólásban pedig Channing kapcsolati múltját védte: volt feleségéről, Jenna Dewanról negatívan írt, Zoët pedig olyan „szabad léleknek” nevezte, aki szerinte nem akart igazán megállapodni.
És mindeközben Channing Tatum Channing Tatum színész, producer, modell 139cikk 14galéria 0videó Még több róla ot feltűnően imádta
És itt kezd igazán érdekes lenni a történet. Miközben Nonya Bidness elég kritikus hangot ütött meg Channing exeivel és más sztárokkal kapcsolatban, magáról Channingről szinte rajongói hangnemben írt.
Egy utcai interjúja alatt azt kommentelte róla, hogy mennyire őszinte és vicces, egy másik fotónál pedig Channing egyik régi filmjében játszott karakteréhez hasonlította. Ez persze önmagában semmit nem bizonyít – egy rajongó pontosan ugyanezt csinálhatná –, de a később felfedezett részlettel együtt már sokaknak feltűnően gyanússá vált.
Ezért gondolták azt, hogy Channing állhat mögötte
A legnagyobb „nyom” az volt, hogy a beszámolók szerint a Nonya Bidness profilnak sokáig csak egy követője volt: méghozzá maga Channing Tatum Channing Tatum színész, producer, modell 139cikk 14galéria 0videó Még több róla hivatalos Instagram-fiókja. Más források szerint pedig a fake profil is viszont követte őt. Amikor ezt a felhasználók kiszúrták, pillanatok alatt elindult az elmélet, hogy Channing egyszerűen megfeledkezett arról, hogy a saját nyilvános profiljáról követi az állítólagos burner accountját. Ehhez jöttek a meglepően specifikus megjegyzések Channing és Zoë korábbi kapcsolatáról, illetve az, hogy a profil rendszeresen védelmébe vette a színészt.
Nem csak Zoë Kravitz és Harry Styles kapott belőle
Ahogy a profil egyre nagyobb figyelmet kapott, a felhasználók elkezdték visszanézni a korábbi hozzászólásait, és kiderült, hogy Nonya Bidness valójában rengeteg hírességről véleményt mondott. Ayo Edebirit például kifejezetten dicsérte, Cynthia Erivót viszont „túl soknak” és problémásnak nevezte egy kommentben. Jennifer Lopezt állítólag „kétségbeesettnek” titulálta, és Jennifer Lawrence Instagram-debütálását is kritizálta.
És amint Channinghez kötötték, egyik pillanatról a másikra eltűnt a profil
Ez pedig a másik gyanús érv: miután az elmélet felkapottá vált a neten, Channing hivatalos profiljából kikövette ezt az accountot, majd Nonya Bidness törölte magát. Érthető módon ez csak még jobban feltüzelte az internetet, hiszen az időzítés minimum érdekes volt. A profil ugyanakkor még eltűnése előtt reagált is arra, hogy Channinghez kötik, és állította, hogy ő bizony nem Channing Tatum Channing Tatum színész, producer, modell 139cikk 14galéria 0videó Még több róla . De tényleg... Aztán hipp-hopp törölte magát.
Akár Channing állt a profil mögött, akár nem, az internet népe egyszerűen imádta az egész sztorit. Talán azért is, mert van valami elképesztően emberi abban a gondolatban, hogy még egy hollywoodi sztár is ugyanúgy ülhet otthon, görgetheti az Instagramot, beszólogathat a kommentek között, majd amikor kezd forró lenni a talaj, gyorsan eltüntetheti a nyomokat.
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