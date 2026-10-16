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Ezért volt olyan ismerős! A Carrie transznemű színésznője a Disney egyik gyereksztárja volt

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#tina blake
#Josie Totah
#transznemű színésznő
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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 15. 18:15

Forrás: Amazon Prime

Ezért volt olyan ismerős! A Carrie transznemű színésznője a Disney egyik gyereksztárja volt
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Sokan a Disney cuki kisfiú sztárjaként ismerték meg, de Josie egy ideje már nőként él, és ezt jó ideje nem titkolja.

Stephen King egyik legismertebb története újra képernyőre került, ezúttal sorozatként: október 7-én megérkezett a Prime Videóra Mike Flanagan Carrie-feldolgozása. A telekinetikus képességekkel rendelkező, kiközösített kamaszlány történetét a jelenbe helyezték át, így az iskolai zaklatás mellett a közösségi média is szerepet kap benne. A megközelítés több ponton eltér a korábbi változatokétól, de az újragondolás máris számos dicsérő kritikát kapott, még ha bizonyos változtatásai meg is osztják a nézőket.

A szereplőgárdában az ismerős arcok mellett (akik Mike Flanagan többi sorozatában is gyakran felbukkannak) a fiatal színészekre is érdemes figyelni, a Carrie-t alakító Summer H. Howelltől kezdve az osztálytársait megformáló színésznőkig. Ha pedig a Tina Blake-et játszó Josie Totah láttán azon gondolkodtál, honnan ismerős, könnyen lehet, hogy a gyerekkori sorozatnézéseidben rejlik a válasz. Josie ugyanis már a Disney Channelen is feltűnt, jóval azelőtt, hogy a mostani horrorban Carrie egyik kínzójának szerepébe bújt volna.

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forrás: Carrie/Prime

Josie ugyanis a Jessie sorozat visszatérő szereplőjeként Stuart Wootent alakította, a Zuriért rajongó kisfiút. Közben más népszerű sorozatokban is felbukkant: szerepelt a New Girlben, Az élet csajos oldalában és a Glee-ben is. Utóbbiban Myron Muskovitzot játszotta, így akkor is találkozhattál vele, ha a Disney-sorozat kimaradt az életedből.

Josie még gyerekszínészként.
Josie még gyerekszínészként.

Tizenhét évesen mutatkozott be a világnak Josie-ként

Josie 2018-ban egy személyes esszében coming outolt. Leírta, hogy korábban félt az elutasítástól és attól, hogyan reagálnak majd a Disney-korszakából ismert rajongói. Azt is elmondta, hogy nőként, transznemű nőként azonosítja magát.

„Amikor a barátaim és a családom Josie-nak szólítanak, úgy érzem, valóban látnak engem” – fogalmazott. Egy későbbi interjúban pontosította: családja kiskorától tudta, hogy transznemű, a nyilvánosságot tájékoztatta.

Kép
forrás: Carrie/Prime

Josie a coming outja után is folytatta a színészi munkát, és több emlékezetes női karaktert alakított. A Saved by the Bell új változatában a népszerű, magabiztos Lexit játszotta, a The Buccaneersben pedig Mabel Elmsworth szerepében láthatod. A két karakter egészen más világban él, de mindkettő lehetőséget adott neki arra, hogy a korábbi gyerekszerepein túl is megmutassa magát.

A szerepválasztásairól beszélve azt is egyértelművé tette, hogy nyitott az LMBTQ+-karaktereken túli feladatokra: elsősorban a történet érdekli. Olyan alkotókkal szeretne dolgozni, akiket izgalmasnak talál, és olyan történetekben részt venni, amelyeket fontosnak érez elmesélni. A Carrie Tinája most egy újabb, egészen más karakter ebben a sorban, és jó apropó arra, hogy újra felfedezd a színésznőt, akit talán már gyerekként is néztél.

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