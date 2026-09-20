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Hova tűnt Camilla Belle? A 2000-es évek egyik legnagyobb feltörekvője volt, ma alig hallani róla
Forrás: Ismeretlen hívás c. film
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A 2000-es évek tinijei pontosan tudják, ki is az a Camilla Belle Camilla Belle színésznő 2cikk 0galéria 0videó Még több róla , a fiatal színésznő ugyanis rendkívül felkapott volt ebben az időszakban. De igazából már korábban is. Gyerekszínészként feltűnt A kis hercegnőben, majd Az elveszett világ: Jurassic Parkban is, de a legnagyobb filmguruk tudják, hogy az Átkozott boszorkákban ő játszotta Sandra Bullock karakterének, Sally Owensnek a gyerekkori változatát.
A 2000-es évek közepén lett mégis ismertebb név, mert egyre több szerepet kapott Hollywoodban. Jack és Rose balladája után jött az az ikonikus horrorfilm, az Ismeretlen hívás, amivel eléggé berobbant a köztudatba, és innentől néhány évig tényleg úgy nézett ki, hogy ő lesz Hollywood egyik következő nagy női sztárja. Az I. e. 10 000 főszereplője lett, ami brutális profitot hozott a készítőknek, majd jött Az energia című sci-fi thriller, sőt, a Jonas Brothers még a Lovebug klipjébe is beválogatta őt. Ami olyan jól sikerült, hogy Joe-val össze is jöttek, egy évet voltak együtt kb. Aztán eltelt közel 20 év, és konkrétan nem is hallottunk Camilla Belle Camilla Belle színésznő 2cikk 0galéria 0videó Még több róla -ről azóta.
Miért tűnt el, és mi a helyzet vele most?
Camilla Belle Camilla Belle színésznő 2cikk 0galéria 0videó Még több róla sosem vonult vissza, nem volt része botrányban, nem került bele a cancel culture-ba, vagyis semmi olyan nem történt, ami karrierjének véget vetett volna. Az egész igazából fokozatosan történt. Két utolsó nagy filmje után Hollywood valahogy nem kereste már őt, blockbusterre nem kérték fel, csak kisebb alkotásokban kapott szerepeket. Ő maga egyébként 2006-ban elmondta, hogy ha leforgat valamit, utána szüksége van szünetre, mert annyira eggyé válik a karakterével, hogy kell idő, mire ismét kamerák elé tud állni. Vagyis eleve nem annak a színésznek tűnt, aki évente három-négy filmet akar egymás után leforgatni.
Később, a 2010-es évek után rájött, hogy színészkedni is jó, de a kamera másik oldala is rendkívül izgalmas hely. Producerként és rendezőként kezdett dolgozni, készített dokufilmet, horrorantológiát is írt, majd kicsit visszakacsintott a színészetbe is. Talán rémlik is, hogy a 2019-es Dollface sorozatban játszott, majd a Tíz igazság a szerelemről főszerepét alakította.
Most mégis ismét beszélnek róla
Az oka pedig az, hogy kijött az Átkozott boszorkák 2, amiben Camilla Belle Camilla Belle színésznő 2cikk 0galéria 0videó Még több róla ugyan nem tért vissza (érthető okokból), de elmondta, hogy amúgy örült volna egy felkérésnek. És úgy véli, ezzel nincs egyedül: „Úgy gondolom, hogy mindenki, aki szerepelt az eredeti filmben, szeretett volna valamilyen módon visszatérni.”
Jelenetfotó az Átkozott boszorkákból, Camilla Belle Camilla Belle színésznő 2cikk 0galéria 0videó Még több róla szereplésével
Azt is hozzátette, hogy ez azért természetes reakció, mert annyira különleges élmény volt számukra az első film forgatása, és maga a film is sokat jelent mindannyiuknak, akik részesei voltak.
Magánéletéről nem tudni sokat, de úgy fest, jelenleg szingli és gyermeke sincs. De a 39 éves színésznő amúgy is elég komolyan veszi a privát szféra fogalmát, és nem éppen az a típus, aki túl sok részletet megosztana ezen a téren. Ez a fotó nemrég készült róla, ő sem változott semmit:
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