Promóciók
Meglepő oka van annak, hogy a királyi család tagjai nem használnak biztonsági övet
Forrás: Max Mumby/Indigo/Getty Images
Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Félelmetes! Ez történik a testeddel, ha nem szedsz magnéziumot
A magnézium az egyik legfontosabb, mégis leginkább alábecsült ásványi anyag a szervezetünkben.
Reese Witherspoon egyszerű tippjével búcsút inthetsz a szorongásnak – neki bevált!
A csodás színésznő egy inspiráló tanácsot osztott meg követőivel, ami segíthet leküzdeni a mindennapi stresszt.
Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt
Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!
Ha a brit királyi család BÁRMELYIK tagja kilép az utcára, biztos lehetsz benne, hogy azonnal fotósok tömege jelenik meg körülöttük, és számtalan új kép kerül fel róluk a netre – akár akkor is, ha csak a kocsiban ülve kapják le őket. És ha már te is láttál ezek közül néhányat, akkor neked is feltűnhetett már, hogy biztonsági öv használata nélkül utaznak, amiért alapvetően bárkit megbüntetnének, velük azonban más a helyzet!
Egy brit biztonsági szakértő, Michael Chandler azt mondja, furamódon ez éppen „biztonsági megfontolásokból” van így: ha veszélyhelyzetbe kerülnek, pillanatok alatt kiszállhatnak a járműből, tulajdonképpen habozás nélkül.
De a kényelem is fontos szempont, továbbá ha hivatalos eseményekre mennek, a ruhájukat (például a férfiak ingjét) összegyűrheti az öv, márpedig a megjelenésüknek MINDIG hibátlannak kell lennie – de mondjuk autópályán ők sem skippelik az öv becsatolását. És ha véletlen elfelejtik, akkor sem büntetik meg őket.
Leleplezzük neked a királyi család legbizarrabb titkait is!
Galéria / 15 kép
Az 15 legbizarrabb titok a brit királyi családról, amit eddig biztos, hogy nem tudtál
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Tedd fel ezt a 3 kérdést a párodnak: a válaszából kiderül, tényleg szerelmes-e beléd
Három kérdés, három válasz, és máris kiderül, mennyire mélyek a párod érzései. Ez a beszélgetés többet elárul, mint gondolnád!
A karakter, aki megmentette (vagy tönkretette) az alábbi színészek karrierjét
Tény és való, hogy Hollywoodban nincs kiszámítható sikerrecept.
Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt
Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!
Félelmetes! Ez történik a testeddel, ha nem szedsz magnéziumot
A magnézium az egyik legfontosabb, mégis leginkább alábecsült ásványi anyag a szervezetünkben.
A 8 leghasznosabb lakberendezési tipp, amivel valaha találkoztunk
Ezekre az ötletekre esküszünk, ha otthonunkat szeretnénk feldobni!