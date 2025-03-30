Meglepő oka van annak, hogy a királyi család tagjai nem használnak biztonsági övet

Ha a brit királyi család BÁRMELYIK tagja kilép az utcára, biztos lehetsz benne, hogy azonnal fotósok tömege jelenik meg körülöttük, és számtalan új kép kerül fel róluk a netre – akár akkor is, ha csak a kocsiban ülve kapják le őket. És ha már te is láttál ezek közül néhányat, akkor neked is feltűnhetett már, hogy biztonsági öv használata nélkül utaznak, amiért alapvetően bárkit megbüntetnének, velük azonban más a helyzet!

forrás: Mark Cuthbert/Getty Images Látod, még maga II. Erzsébet királynő sem kötötte be magát.

Egy brit biztonsági szakértő, Michael Chandler azt mondja, furamódon ez éppen „biztonsági megfontolásokból” van így: ha veszélyhelyzetbe kerülnek, pillanatok alatt kiszállhatnak a járműből, tulajdonképpen habozás nélkül.

De a kényelem is fontos szempont, továbbá ha hivatalos eseményekre mennek, a ruhájukat (például a férfiak ingjét) összegyűrheti az öv, márpedig a megjelenésüknek MINDIG hibátlannak kell lennie – de mondjuk autópályán ők sem skippelik az öv becsatolását. És ha véletlen elfelejtik, akkor sem büntetik meg őket.

