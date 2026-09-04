Brendan Fraser 15 évet fiatalodott, új külseje mindenkit meglepett

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Brendan Fraser megjelent a vörös szőnyegen, és a rajongók egy pillanatra azt hitték, Rick O'Connellt látják viszont! A színész A múmia-filmekkel (és még sok másik 90-es és 2000-es évekbeli produkcióval) hatalmas hírnevet épített magának, ráadásul nők milliói bolondultak érte. Aztán eltűnt, és hosszú évek múlva jelent csak meg ismét a kamerák előtt, de már nem éppen régi önmagaként.
Persze ennek több súlyos oka is volt. A forgatások során ugyanis Brendan szinte kaszakdőröket megszégyenítő mutatványokat is bevállalt, rengeteg fizikai megterhelés érte, aminek a testére nézve mondhatni visszafordíthatatlan következménye volt. A színész a harmadik Múmia forgatására már úgy emlékezett vissza, hogy gyakorlatilag jéggel és különféle támaszokkal „rakta össze magát” minden nap. Több gerincműtéten esett át, részleges térdprotézist kapott, további hátműtétei voltak, és még a hangszálait is operálni kellett; saját elmondása szerint közel hét éven át járt ki-be a kórházakból.
De nem emiatt tűnt el igazán Hollywoodból. Legalábbis nem csak ezért. Valószínűleg te is tudod már, hogy Brendan 2018-ban mondta el a GQ-nak, hogy 2003-ban Philip Berk, a Golden Globe-ot szervező HFPA korábbi elnöke egy rendezvényen szexuálisan bántalmazta. Berk vitatta Brendan beszámolóját, bár korábban maga is elismerte, hogy megfogta a színész fenekét, amit ő „viccnek” nevezett. Brendan azt mondta, az eset után depressziós lett, visszahúzódott, és úgy érezte, valami megváltozott körülötte Hollywoodban. Később már azon gondolkodott, vajon az HFPA feketelistára tette-e, mert 2003 után ritkán hívták a Golden Globe-ra, és egyre kevesebb nagy szerepet kapott. Berk és az HFPA tagadta, hogy megtorlás történt volna, de Brendan úgy érezte, a történtek és a felszólalása hozzájárulhattak ahhoz, hogy Hollywood elfordult tőle.
És akkor ott volt még a magánélete is: válás, családi problémák, az édesanyja halála, valamint a testi fájdalmak és a depresszió. Ezek együtt vezettek oda, hogy a korábbi izmos akcióhős külseje is jelentősen megváltozott. Mégis, az internet rengeteget bántotta azért, mert "elhagyta magát", így a visszatérése nagyon nehezen történt meg. A The Whale 2022-ben aztán újra a figyelem középpontjába helyezte, 2023-ban pedig elnyerte érte a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscart, és most bizony már készül a legújabb Múmia is!
Bár Brendan Fraser most még nem ezt a filmet promózza, ám sokaknak feltűnt, hogy milyen sokat változott külseje az elmúlt évekhez képest. Íme egy fotó Brendanről még 2021-ből:
És most, a napokban a Pressure vörös szőnyeges eseményén! A színész gőzerőkkel készül A múmiára, és mi nagyon, de nagyon várjuk vissza O'Connellt!
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