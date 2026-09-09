Óriási a botrány A Grace Klinika sztárjának új sorozata körül: még el sem készült, máris kritizálják

Több mint húsz évvel azután, hogy Ellen Pompeo neve gyakorlatilag összeforrt Meredith Grey karakterével, A Grace Klinika sztárja ismét egy egészségügyi dolgozó szerepében térhet vissza. A Hulu ugyanis éppen elkezdett dolgozni a Not a Sound című sorozaton, amely Heather Gudenkauf azonos című regényének adaptációja lesz.

Ellen Amelia Winnt, egy sürgősségi ápolót játszana, aki egy cserbenhagyásos gázolás következtében elveszíti a hallását, később pedig szolgálati kutyájával egy egykori kollégája holttestére bukkan. A felfedezés egy veszélyes nyomozás kezdetét jelenti, amely végül ahhoz az autóbalesethez is visszavezeti, amely alapjaiban változtatta meg az életét.

A projekt egyelőre fejlesztési fázisban van, bemutatódátumot még nem jelentettek be. Papíron tehát minden adott lehetne egy újabb izgalmas thrillerhez, csakhogy amikor kiderült, ki játssza a főszereplőt, egészen más okból kezdtek el beszélni a sorozatról. Sokan azt kérdezik: Miért nem siket vagy nagyothalló színészt választottak? Hiszen a karakter hallásvesztése a történet egyik meghatározó eleme...

Ellen Pompeo nevének bejelentése után ezért a siket és nagyothalló közösség több tagja, valamint a fogyatékossággal élők filmes reprezentációjáért kiálló nézők is kritizálni kezdték a döntést. Többen azt hangsúlyozták: rengeteg tehetséges siket és nagyothalló színész dolgozik a szakmában, így szerintük ezt a lehetőséget valamelyiküknek kellett volna megkapnia.

A vita persze ennél valamivel összetettebb, mivel Amelia a történet szerint nem siketen kezdi az életét, hanem felnőttként, egy baleset következtében veszíti el a hallását. A történet egyik része éppen arról szól, hogyan változik meg emiatt az élete. Ettől függetlenül a kritikusok szerint éppen azért lenne fontos egy hallásvesztéssel valóban együtt élő színész bevonása, mert hitelesebb nézőpontot vihetne a karakter megformálásába.

A közösségi médiában elég gyorsan elszabadultak az indulatok a sorozat miatt: volt, aki már most kijelentette, hogy emiatt nem fogja megnézni a szériát. Egyelőre sem Ellen, sem a Hulu nem reagált a kritikákra, és mivel a sorozat még fejlesztés alatt áll, azt sem lehet tudni, változik-e bármi a produkció körül a premierig. Az viszont már most biztos, hogy a Not a Sound jóval azelőtt az egyik legtöbbet vitatott készülő sorozattá vált, hogy egyetlen epizódját is láthattuk volna.

Addig is, míg ez a sorozat elkészül - ha elkészül -, ajánlhatunk pár nagyon izgalmas pszichológiai thrillert?

Galéria / 6 kép 6 lenyűgöző pszichológiai thriller sorozat, amitől garantáltan libabőrös leszel Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria