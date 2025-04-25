Szépség
Blake Lively megjelenése sokakat kiakasztott: sztárok a TIME100 gála vörös szőnyegén
Tegnap este lezajlott a TIME100 gála, a TIME magazin éves rendezvénye, mely a világ 100 legbefolyásosabb emberét ünnepli. Természetesen erről a vörös szőnyeges eseményről sem hiányozhatnak a hírességek, színészek és énekesek, akik jelentős hatást gyakorolnak nemcsak környezetükre, de az egész világra. A 2025-ös TIME100 gála vörös szőnyegén pedig akadtak sztárok bőven! A legnagyobb figyelmet viszont egyértelműen Blake Lively Blake Lively színésznő 290cikk 40galéria 4videó Még több róla kapta, aki egyébként csodálatos estélyiben jelent meg, gyönyörűen nézett ki, ám sokakat kiakasztott jelenléte.
A színésznő jelenleg perben áll Justin Baldonival, a Velünk véget ér rendezőjével és másik főszereplőjével, mert beperelte a férfit szexuális zaklatással. Azonban ezt követően rengeteg információ látott napvilágot, melyek után sokan Justin mellé álltak. Erről itt olvashatsz részletesen:
Blake Lively Blake Lively színésznő 290cikk 40galéria 4videó Még több róla azonban szeretné megmenteni karrierjét, és a nívósabb, számára fontos eseményeken tiszteletét teszi. Ezúttal ráadásul szívhez szóló részleteket árult el beszédében édesanyjáról, aki "túlélte a legrosszabb dolgot, ami egy nővel történhet", amikor kollégája zaklatta. A színésznő utalást tett az elmúlt két évére is, amiről nagyon sokat szeretne megosztani, de elmondása szerint a TIME100 gála nem ez a fórum, így édesanyja előtt tisztelgett.
Ebben a videóban láthatod a szívfacsaró megszólalást:
A netet ezt követően ugyancsak ellepték a kommentek arról, hogy ez ismét egy gyenge kísérlet Blake Lively Blake Lively színésznő 290cikk 40galéria 4videó Még több róla karrierjének megmentésére, és egyértelműen a PR-csapat tanácsa volt. Úgy fest, a színésznő helyzetén egyelőre nem segített az idő, bár akadnak bőven olyanok is, akik kiállnak mellette.
A TIME100 gálán egyébként ott volt Ryan Reynolds volt felesége, Scarlett Johansson is, akit a pletykák szerint Blake miatt hagyott el. Őket azóta sem láttuk együtt, így az, hogy mindketten részt vettek a gálán, nagy ritkaságnak számít.
Kattints a galériára, ahol megmutatjuk a TIME100 vörös szőnyegére érkező sztárokat, és fantasztikus szettjeiket!
