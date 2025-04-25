Horoszkóp
Blake Lively megjelenése sokakat kiakasztott: sztárok a TIME100 gála vörös szőnyegén

Utoljára frissült: 2025. április 25. 10:02

Forrás: Getty Images

Blake Lively megjelenése sokakat kiakasztott: sztárok a TIME100 gála vörös szőnyegén
A színésznő egy időre eltűnt ugyan a nyilvánosság elől, de egyre több eseményen tűnik fel. Ám a kommentelők ennek nem örülnek.

Tegnap este lezajlott a TIME100 gála, a TIME magazin éves rendezvénye, mely a világ 100 legbefolyásosabb emberét ünnepli. Természetesen erről a vörös szőnyeges eseményről sem hiányozhatnak a hírességek, színészek és énekesek, akik jelentős hatást gyakorolnak nemcsak környezetükre, de az egész világra. A 2025-ös TIME100 gála vörös szőnyegén pedig akadtak sztárok bőven! A legnagyobb figyelmet viszont egyértelműen Blake Lively Blake Lively színésznő 290cikk 40galéria 4videó Még több róla kapta, aki egyébként csodálatos estélyiben jelent meg, gyönyörűen nézett ki, ám sokakat kiakasztott jelenléte.

Kép
forrás: Getty Images

A színésznő jelenleg perben áll Justin Baldonival, a Velünk véget ér rendezőjével és másik főszereplőjével, mert beperelte a férfit szexuális zaklatással. Azonban ezt követően rengeteg információ látott napvilágot, melyek után sokan Justin mellé álltak. Erről itt olvashatsz részletesen:

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Sokan bántják most Blake Livelyt - Így áll most Justin Baldoni elleni pere

Blake Lively Blake Lively színésznő 290cikk 40galéria 4videó Még több róla azonban szeretné megmenteni karrierjét, és a nívósabb, számára fontos eseményeken tiszteletét teszi. Ezúttal ráadásul szívhez szóló részleteket árult el beszédében édesanyjáról, aki "túlélte a legrosszabb dolgot, ami egy nővel történhet", amikor kollégája zaklatta. A színésznő utalást tett az elmúlt két évére is, amiről nagyon sokat szeretne megosztani, de elmondása szerint a TIME100 gála nem ez a fórum, így édesanyja előtt tisztelgett.

Ebben a videóban láthatod a szívfacsaró megszólalást:

A netet ezt követően ugyancsak ellepték a kommentek arról, hogy ez ismét egy gyenge kísérlet Blake Lively Blake Lively színésznő 290cikk 40galéria 4videó Még több róla karrierjének megmentésére, és egyértelműen a PR-csapat tanácsa volt. Úgy fest, a színésznő helyzetén egyelőre nem segített az idő, bár akadnak bőven olyanok is, akik kiállnak mellette.

A TIME100 gálán egyébként ott volt Ryan Reynolds volt felesége, Scarlett Johansson is, akit a pletykák szerint Blake miatt hagyott el. Őket azóta sem láttuk együtt, így az, hogy mindketten részt vettek a gálán, nagy ritkaságnak számít.

Kattints a galériára, ahol megmutatjuk a TIME100 vörös szőnyegére érkező sztárokat, és fantasztikus szettjeiket!

Sztárok a 2025-ös TIME100 gála vörös szőnyegén

