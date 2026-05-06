Váratlan eredménnyel ért véget Blake Lively és Justin Baldoni pere: így zárult az ügy
Forrás: Velünk véget ér c. film
Jó másfél év pereskedés után véget ért Blake Lively és Justin Baldoni pere: elég váratlan eredménnyel.
A Velünk véget ér volt az a film, amit minden fan nagyon várt, aztán amikor megérkezett a mozikba, sorra jöttek a botrányok. Már a forgatás során érte kritika az alkotást, egyrészt a szereplőgárda (a könyvben Lily 23 éves, a valóságban az őt alakító Blake 36), a ruhák és a cselekményt érintő változtatások miatt is. Aztán jött a folytatás: Blake Lively Blake Lively színésznő 289cikk 40galéria 0videó Még több róla és Justin Baldoni konfliktusa.
A premier alatt a két híresség egyetlen szer sem mutatkozott együtt, ami már önmagában gyanús volt, rövidesen pedig arra is fény derült, miért. Eleinte Justin Baldoni ellen fordultak az emberek, miután Blake elmondta, hogy a férfi kritizálta súlyát, mérgező hangulatot teremtett, ellenséges volt a kollégáival, és emiatt már szinte senki sem áll szóba vele. Csakhogy Justin nem hagyta annyiban a dolgot. Felbérelte a PR céget, mely Johnny Depp karrierjén is segített, és elmesélte saját szemszögéből a történteket. Például tisztázta a Blake súlyának kérdését: ő csak azért akarta tudni, hány kiló a színésznő, mert egy régebbi súlyos sérülés miatt X kiló felett nem emelhet, de egy jelenetben muszáj volt a magasba tartania őt. Itt olaj volt a tűzre, hogy miközben zajlott a premier, Blake saját szépségápolási márkáját népszerűsítette, a filmet -mely a bántalmazásról szól- romantikus történetként kezelte, szemben Justinnal, aki a film komolyságát próbálta hangsúlyozni minden interjúban. Ezek hatására aztán szép lassan az emberek teljesen elfordultak a színésznőtől és a rendező oldalára álltak.
Majd jött a hír: Blake Lively Blake Lively színésznő 289cikk 40galéria 0videó Még több róla szexuális zaklatással vádolta meg Justin Baldonit és beperelte a férfit, aki ugyancsak így tett rágalmazás vádjával. Ezután már tényleg nehéz volt követni, mi történik. Mindkét fél megosztott számos beszélgetést, üzenetváltást, hangfelvételt és videót is, az emberek véleménye pedig teljesen megoszlott. Íme pár infó és részlet, ami az elmúlt közel 2 évben kikerült a netre:
- Üzenetváltások Justin és az általa felbérelt PR ügynökség között, melyekben a férfi azt kéri, hogy tüntessék el Blake Lively Blake Lively színésznő 289cikk 40galéria 0videó Még több róla t, rombolják le az imidzsét, hogy többet ne is tudjon dolgozni Hollywoodban. Ezt ők cáfolják, állításuk szerint ilyen nem történt.
- Blake elmondta, hogy Justin folyamatosan arra próbálta rákényszeríteni őt, hogy több szexjelenetet forgassanak, többször vegyenek fel orgazmust színlelő részeket, sőt, a forgatókönyvbe több ilyen felvételt is bele akart írni utólag. Olyat is, ahol Blake-nek meztelennek kellett volna látszania. De volt olyan jelenet, ahol hangot épp nem rögzítettek, ám a férfi ok nélkül erotikus dolgokat súgott a színésznő fülébe.
- Később ezt a videót feltették a netre, és mint kiderült, igenis készült hangfelvétel, amely sokak szerint egyáltalán nem volt határátlépés. Ezt persze mindenki döntse el maga, IDE KATTINTVA megnézheted cikkünket, melyben a videó is szerepel.
- A netre kikerült egy hangüzenet is, melyet Justin hajnali 2-kor küldött Blake-nek, és ez sokak szerint átlépett egy határt, hiszen olyan intim dolgokról is említést tett, mint hogy a színésznő most biztos szoptat épp.
- A per során azt is elárulta Blake, hogy Justin saját pornófüggőségének részleteibe is beavatta a stáb különböző tagjait, amelyek kellemetlenül érintettek mindenkit, ráadásul toxikus, bántalmazó közeget teremtett a forgatás során.
Az ügy pedig MOST véget ért, ám nem klasszikus győzelemként, hanem peren kívüli megegyezéssel. Az egyezség körülbelül egy hónappal azután történt meg, hogy a bíró a Blake Lively Blake Lively színésznő 289cikk 40galéria 0videó Még több róla által beadott keresetének 13 állításából 10-et elutasított, köztük a zaklatásra és rágalmazásra vonatkozó pontokat. Ugyanez a bíró Baldoni ellenkeresetét is elutasította. Így három követelés maradt érvényben: szerződésszegés, hírnévrontás, valamint ebben a hírnévrontásban való közreműködés és segítségnyújtás. Az ügyben New Yorkban május 18-ra tűzték ki a polgári tárgyalást, ám erre már nem kerül sor.
A Blake Lively Blake Lively színésznő 289cikk 40galéria 0videó Még több róla –Justin Baldoni ügy vége az lett, hogy peren kívül megegyeztek, de egyik fél sem kapott pénzt. Nem született bírósági ítélet arról, kinek volt igaza, hanem a felek az utolsó pillanatban lezárták az ügyet, mint kiderült, már hetek óta egyezkedtek. Íme a hivatalos nyilatkozat:
„A végeredmény — a Velünk véget ér című film — büszkeség mindannyunk számára, akik részt vettünk abban, hogy életre keljen” — áll a két fél Page Sixnek küldött közös nyilatkozatában. „A családon belüli erőszak túlélőire — és minden túlélőre — irányuló figyelemfelhívás, valamint az, hogy valódi hatást gyakoroljunk az életükre, olyan cél, amely mellett továbbra is kiállunk.”
A felek hozzátették, hogy „továbbra is határozottan elkötelezettek az olyan munkahelyek mellett, amelyek mentesek a helytelen viselkedéstől és a mérgező, romboló környezettől”, és „őszintén remélik, hogy ez lezárást hoz, valamint lehetővé teszi, hogy minden érintett építő módon és békében lépjen tovább — beleértve az online térben is a tiszteletteljes környezetet.”
A megegyezés után alig pár órával Blake Lively Blake Lively színésznő 289cikk 40galéria 0videó Még több róla a Met-gála vörös szőnyegére érkezett:
