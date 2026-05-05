Blake Lively élete legszebb ruhájában érkezett a Met-gálára, de a kommentelők egy percig sem kímélték a színésznőt

Az elmúlt években a Met-gála egyet jelentett azzal, hogy NEM hiányozhat a vörös szőnyegről. A színésznő mindig lenyűgözte az embereket, évről évre túltett előző ruháján, és általában elmondhattuk, hogy övé volt az egyik legcsodásabb megjelenés a gálán. Aztán biztosan te is tudod, mi történt: a Velünk véget ér premierje során egyre komolyabb dolgok derültek ki a színésznőről (átvette az irányítást férjével a film felett, a rendező csak a pincében nézhette meg filmjét a premieren, stb.), majd akkortájt, amikor Justin Baldoni oldalára álltak az emberek, Blake beperelte a férfit szexuális zaklatás miatt. Részleteket egyébként itt találsz:

Az elmúlt bő egy évben bizonyítékokat gyűjtöttek, a tárgyalás pedig az utóbbi hetekben kezdődött el, ám végül nem lett klasszikus „győztes”, mert nem ítélettel zárult az ügy, hanem peren kívüli egyezséggel. Azonban ez a másfél év bőven megtette hatását karrierjén, akinek Instáján minden kommentelési lehetőséget tiltania kellett, mert folyamatosan a beszólásokat kapta.

Ezért nem számított arra senki, hogy ő részt vesz majd a 2026-os Met-gálán, ám mindenkit meglepett: a színésznő egy csodás, Atelier Versace estélyiben érkezett, ami egyébként lélegzetelállító volt. A színek, a formák, a hossz: egyszerűen magával ragadó.

Azonban hiába viselte élete legszebb ruháját, a róla készült fotók alatt rengeteg komment szól arról, hogy a színésznőnek már semmi keresnivalója az ilyen eseményeken, és ideje "eltörölni", sőt, többen azt is felvetették, hogy biztosan nem ok nélkül hiányzik mellőle férje, Ryan Reynolds. Állítólag ugyanis az elmúlt másfél év a házasságukra is súlyos csapást mért.

Nos, akárhogy is, 4 év után először járt a színésznő a Met-gálán, egy interjúban pedig el is mondta, hogy kifejezetten félénknek érzi magát, és gyermekei társasága hiányzik neki épp legjobban.

