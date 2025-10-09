Kiderült Beyoncé titkos diétája: a rajongók teljesen ki vannak akadva!

Ma már elég elavult hozzáállás az, hogy a szépségért meg kell szenvedni. Miért kéne? Mi az a szépség? Egy relatív dolog, ami nem fekete-fehér, és főleg nem veszélyeztethetne emberi életeket... Hát Queen B egy kicsit máshogy gondolta ezt, ugyanis nemrégiben eszkalálódott egy korábbi diétája, ami eléggé kiakasztotta a rajongókat.

Történt ugyanis, hogy 2018 tavaszán Beyoncé történelmet írt a Coachella fesztiválon. A „Beychella”-ként emlegetett koncert nemcsak azért vált legendássá, mert ő volt az első fekete nő, aki főfellépőként állt a színpadon, hanem azért is, mert ez volt az első élő fellépése ikrei, Rumi és Sir Carter 2017-es születése óta. A közönség tombolt, a világ leesett állal nézte, Beyoncé pedig újra bebizonyította, hogy páratlan előadó.

De most, évekkel később, a rajongók ismét beszélnek a produkcióról - csak nem a show miatt, hanem azért, ami a háttérben történt.

Se kenyér, se szénhidrát, se cukor...

Egy részlet a Homecoming című 2019-es Netflix-dokumentumfilmből újra felkapott lett a közösségi médiában. A videóban Beyoncé kendőzetlenül mesél arról, hogyan próbálta visszanyerni korábbi formáját a Coachella előtt, miközben három gyereket nevelt, köztük két csecsemőt, akiket még szoptatott.

„Ahhoz, hogy elérjem a célomat, megvontam magamtól a kenyeret, a szénhidrátot, a cukrot, a tejtermékeket, a húst, a halat és az alkoholt” – mondja a filmben. Aztán nagyot sóhajt, és hozzáteszi: „És éhes vagyok.”

Ez a mondat most új értelmet nyert a rajongók számára. A klip újra körbejárta a Twittert (vagyis X-et), és sokan aggodalmukat fejezték ki amiatt, milyen extrém terhelésnek tette ki a testét az énekesnő.

Csoda, hogy nem esett össze

Beyoncé a Homecoming filmben részletesen bemutatja, hogyan építette újra fizikai és mentális erejét a terhesség után. A felkészülés során napi több órát próbált, miközben szigorú diétát követett. A célja az volt, hogy visszanyerje a színpadi energiáját és fizikumát, amivel képes lesz végigcsinálni a közel kétórás, komplex koreográfiákkal teli show-t.

Akkor sokan inspirálónak találták az önfegyelmét, most azonban egyre többen érzik úgy, hogy inkább riasztó, mennyire keveset evett, és milyen mértékben hajszolta magát.

Dolgozol, anyukám?

Beyoncé őszintén beszél a filmben arról is, mennyire nehéz volt egyensúlyban tartania az anyaságot és a munkát. „Próbálom kitalálni, hogyan legyek egyszerre egy hatéves és két csecsemő anyja, akik mind szükségük van rám” - árulta el a filmben.

Ez a mondat talán még jobban rezonál ma, mint akkor. A social térben sok nő ismer magára: az állandó megfelelés, a testképzavar, a társadalmi nyomás és az anyasággal járó felelősség érzése mind ismerős.

Beyoncé azóta többször is elmondta, hogy tanult az esetből. A 2021-es Harper’s Bazaar interjúban például arról beszélt, hogy többé nem akarja sanyargatni magát a tökéletességért, inkább az egészségre és az egyensúlyra törekszik.

Te mit gondolsz az énekesnő move-járól? Bevállalnád egy show-ért?

Galéria / 6 kép 6 isteni diétás köret krumpli helyett: segítik a fogyást és sokáig eltelítenek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria