Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Külföldi sztárok

Kiderült Beyoncé titkos diétája: a rajongók teljesen ki vannak akadva!

#Sztárok
#énekesnő
#diéta
#Sztár
#beyoncé
#fesztivál
#Külföldi sztárok
Németh Cintia
Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. október 8. 18:06

Forrás: Getty Images

Kiderült Beyoncé titkos diétája: a rajongók teljesen ki vannak akadva!
A nap cikke

Meleg férfiként nőt vett feleségül? Ez az igazság Anthony Perkinsről az Ed Gein-sorozat kapcsán

Az Ed Gein sorozatban többször is kitérnek a Psycho főszereplőjére, Anthony Perkinsre és magánéletére. De mi volt az igazság?

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 9.: az Ikreknek érdekes tapasztalásban lehet részük, a Mérlegeknek érdemes kiállniuk magukért

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Olvasd el!

Tuti tipp a szakácsoktól! Ezzel a trükkel 5 perc alatt olvaszthatod ki a húst

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy este vacsorát tervezünk, de a hűtőben csak egy jéggé fagyott hús vár ránk.

Olvasd el!

A születési éved utolsó számjegye izgalmas titkot árul el a jövődről

A születési éved utolsó számjegye elárulja, milyen sorsfordulat és életszakasz vár rád a közeljövőben. Kiderül, mit üzen neked az Univerzum!

Olvasd el!

8 sztár, akit meghurcoltak a neten párjuk külseje miatt

Trollok támadásai, bántó kommentek, és valódi szerelem a reflektorfényben. Íme 8 sztár, akit azért kritizáltak, mert a párja nem illett a hollywoodi szépségideálhoz.

Olvasd el!

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Facebook
Twitter
Pinterest
(M)ekkora ára van a szépségnek?!

Ma már elég elavult hozzáállás az, hogy a szépségért meg kell szenvedni. Miért kéne? Mi az a szépség? Egy relatív dolog, ami nem fekete-fehér, és főleg nem veszélyeztethetne emberi életeket... Hát Queen B egy kicsit máshogy gondolta ezt, ugyanis nemrégiben eszkalálódott egy korábbi diétája, ami eléggé kiakasztotta a rajongókat.

Történt ugyanis, hogy 2018 tavaszán Beyoncé történelmet írt a Coachella fesztiválon. A „Beychella”-ként emlegetett koncert nemcsak azért vált legendássá, mert ő volt az első fekete nő, aki főfellépőként állt a színpadon, hanem azért is, mert ez volt az első élő fellépése ikrei, Rumi és Sir Carter 2017-es születése óta. A közönség tombolt, a világ leesett állal nézte, Beyoncé pedig újra bebizonyította, hogy páratlan előadó.

De most, évekkel később, a rajongók ismét beszélnek a produkcióról - csak nem a show miatt, hanem azért, ami a háttérben történt.

Se kenyér, se szénhidrát, se cukor...

Egy részlet a Homecoming című 2019-es Netflix-dokumentumfilmből újra felkapott lett a közösségi médiában. A videóban Beyoncé kendőzetlenül mesél arról, hogyan próbálta visszanyerni korábbi formáját a Coachella előtt, miközben három gyereket nevelt, köztük két csecsemőt, akiket még szoptatott.

Ahhoz, hogy elérjem a célomat, megvontam magamtól a kenyeret, a szénhidrátot, a cukrot, a tejtermékeket, a húst, a halat és az alkoholt” – mondja a filmben. Aztán nagyot sóhajt, és hozzáteszi: „És éhes vagyok.”

Ez a mondat most új értelmet nyert a rajongók számára. A klip újra körbejárta a Twittert (vagyis X-et), és sokan aggodalmukat fejezték ki amiatt, milyen extrém terhelésnek tette ki a testét az énekesnő.

Csoda, hogy nem esett össze

Beyoncé a Homecoming filmben részletesen bemutatja, hogyan építette újra fizikai és mentális erejét a terhesség után. A felkészülés során napi több órát próbált, miközben szigorú diétát követett. A célja az volt, hogy visszanyerje a színpadi energiáját és fizikumát, amivel képes lesz végigcsinálni a közel kétórás, komplex koreográfiákkal teli show-t.

Akkor sokan inspirálónak találták az önfegyelmét, most azonban egyre többen érzik úgy, hogy inkább riasztó, mennyire keveset evett, és milyen mértékben hajszolta magát.

Dolgozol, anyukám?

Beyoncé őszintén beszél a filmben arról is, mennyire nehéz volt egyensúlyban tartania az anyaságot és a munkát. „Próbálom kitalálni, hogyan legyek egyszerre egy hatéves és két csecsemő anyja, akik mind szükségük van rám” - árulta el a filmben.

Ez a mondat talán még jobban rezonál ma, mint akkor. A social térben sok nő ismer magára: az állandó megfelelés, a testképzavar, a társadalmi nyomás és az anyasággal járó felelősség érzése mind ismerős.

Beyoncé azóta többször is elmondta, hogy tanult az esetből. A 2021-es Harper’s Bazaar interjúban például arról beszélt, hogy többé nem akarja sanyargatni magát a tökéletességért, inkább az egészségre és az egyensúlyra törekszik.

Te mit gondolsz az énekesnő move-járól? Bevállalnád egy show-ért?

Galéria / 6 kép

6 isteni diétás köret krumpli helyett: segítik a fogyást és sokáig eltelítenek

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Sztárok

Jim Carrey 10 legjobb filmje a közönség szerint

Emlékezetes figurákból és jelenetekből nincs hiány a színész pályafutásában.

Kép
Green Stiletto

Ezek a cipők uralták a London Fashion Week kifutóit - Így viseld őket a hétköznapokban

Ígéretesnek tűnik az eddigi felhozatal cipők terén, és a legjobb, hogy ezek a trendek valóban hordhatóak!

Kép
Szerelem

9 fantasztikus randiötlet pároknak, amit mindenképpen próbáljatok ki ősszel

Az ősz különleges évszak: lassan lehullanak a falevelek, hűvösebbé válik a levegő, ilyenkor igazán vágyunk az intimitásra, a randevúk csodálatos világára. Ebben az időszakban a randik sokkal intimebb, meghittebb hangulatot ölthetnek, hiszen nem a nyár vibráló, fesztelen energiái dominálnak, hanem a közös lassulás, az egymásra figyelés kerül előtérbe. Az alábbiakban olyan őszi randiötleteket gyűjtöttünk össze, amelyeket mindenképpen érdemes kipróbálnod idén!

Kép
Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Kép
Szépség

Így lesz tartós a parfümöd egész nap: 7 egyszerű trükk, amivel ellenállhatatlan illatod lesz

Nem kell hozzá profi parfümszakértőnek lenned, csak néhány új szokást érdemes elsajátítani.

Kép
Életmód

A születési éved utolsó számjegye izgalmas titkot árul el a jövődről

A születési éved utolsó számjegye elárulja, milyen sorsfordulat és életszakasz vár rád a közeljövőben. Kiderül, mit üzen neked az Univerzum!

Előfizetés

A kereséshez kezdj el gépelni!