Divat
Kiderült Beyoncé titkos diétája: a rajongók teljesen ki vannak akadva!
Forrás: Getty Images
Meleg férfiként nőt vett feleségül? Ez az igazság Anthony Perkinsről az Ed Gein-sorozat kapcsán
Az Ed Gein sorozatban többször is kitérnek a Psycho főszereplőjére, Anthony Perkinsre és magánéletére. De mi volt az igazság?
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Napi horoszkóp október 9.: az Ikreknek érdekes tapasztalásban lehet részük, a Mérlegeknek érdemes kiállniuk magukért
A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
Tuti tipp a szakácsoktól! Ezzel a trükkel 5 perc alatt olvaszthatod ki a húst
Mindannyiunkkal előfordult már, hogy este vacsorát tervezünk, de a hűtőben csak egy jéggé fagyott hús vár ránk.
A születési éved utolsó számjegye izgalmas titkot árul el a jövődről
A születési éved utolsó számjegye elárulja, milyen sorsfordulat és életszakasz vár rád a közeljövőben. Kiderül, mit üzen neked az Univerzum!
8 sztár, akit meghurcoltak a neten párjuk külseje miatt
Trollok támadásai, bántó kommentek, és valódi szerelem a reflektorfényben. Íme 8 sztár, akit azért kritizáltak, mert a párja nem illett a hollywoodi szépségideálhoz.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Ma már elég elavult hozzáállás az, hogy a szépségért meg kell szenvedni. Miért kéne? Mi az a szépség? Egy relatív dolog, ami nem fekete-fehér, és főleg nem veszélyeztethetne emberi életeket... Hát Queen B egy kicsit máshogy gondolta ezt, ugyanis nemrégiben eszkalálódott egy korábbi diétája, ami eléggé kiakasztotta a rajongókat.
Történt ugyanis, hogy 2018 tavaszán Beyoncé történelmet írt a Coachella fesztiválon. A „Beychella”-ként emlegetett koncert nemcsak azért vált legendássá, mert ő volt az első fekete nő, aki főfellépőként állt a színpadon, hanem azért is, mert ez volt az első élő fellépése ikrei, Rumi és Sir Carter 2017-es születése óta. A közönség tombolt, a világ leesett állal nézte, Beyoncé pedig újra bebizonyította, hogy páratlan előadó.
De most, évekkel később, a rajongók ismét beszélnek a produkcióról - csak nem a show miatt, hanem azért, ami a háttérben történt.
Se kenyér, se szénhidrát, se cukor...
Egy részlet a Homecoming című 2019-es Netflix-dokumentumfilmből újra felkapott lett a közösségi médiában. A videóban Beyoncé kendőzetlenül mesél arról, hogyan próbálta visszanyerni korábbi formáját a Coachella előtt, miközben három gyereket nevelt, köztük két csecsemőt, akiket még szoptatott.
„Ahhoz, hogy elérjem a célomat, megvontam magamtól a kenyeret, a szénhidrátot, a cukrot, a tejtermékeket, a húst, a halat és az alkoholt” – mondja a filmben. Aztán nagyot sóhajt, és hozzáteszi: „És éhes vagyok.”
Ez a mondat most új értelmet nyert a rajongók számára. A klip újra körbejárta a Twittert (vagyis X-et), és sokan aggodalmukat fejezték ki amiatt, milyen extrém terhelésnek tette ki a testét az énekesnő.
Csoda, hogy nem esett össze
Beyoncé a Homecoming filmben részletesen bemutatja, hogyan építette újra fizikai és mentális erejét a terhesség után. A felkészülés során napi több órát próbált, miközben szigorú diétát követett. A célja az volt, hogy visszanyerje a színpadi energiáját és fizikumát, amivel képes lesz végigcsinálni a közel kétórás, komplex koreográfiákkal teli show-t.
Akkor sokan inspirálónak találták az önfegyelmét, most azonban egyre többen érzik úgy, hogy inkább riasztó, mennyire keveset evett, és milyen mértékben hajszolta magát.
Dolgozol, anyukám?
Beyoncé őszintén beszél a filmben arról is, mennyire nehéz volt egyensúlyban tartania az anyaságot és a munkát. „Próbálom kitalálni, hogyan legyek egyszerre egy hatéves és két csecsemő anyja, akik mind szükségük van rám” - árulta el a filmben.
Ez a mondat talán még jobban rezonál ma, mint akkor. A social térben sok nő ismer magára: az állandó megfelelés, a testképzavar, a társadalmi nyomás és az anyasággal járó felelősség érzése mind ismerős.
Beyoncé azóta többször is elmondta, hogy tanult az esetből. A 2021-es Harper’s Bazaar interjúban például arról beszélt, hogy többé nem akarja sanyargatni magát a tökéletességért, inkább az egészségre és az egyensúlyra törekszik.
Te mit gondolsz az énekesnő move-járól? Bevállalnád egy show-ért?
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Jim Carrey 10 legjobb filmje a közönség szerint
Emlékezetes figurákból és jelenetekből nincs hiány a színész pályafutásában.
Ezek a cipők uralták a London Fashion Week kifutóit - Így viseld őket a hétköznapokban
Ígéretesnek tűnik az eddigi felhozatal cipők terén, és a legjobb, hogy ezek a trendek valóban hordhatóak!
9 fantasztikus randiötlet pároknak, amit mindenképpen próbáljatok ki ősszel
Az ősz különleges évszak: lassan lehullanak a falevelek, hűvösebbé válik a levegő, ilyenkor igazán vágyunk az intimitásra, a randevúk csodálatos világára. Ebben az időszakban a randik sokkal intimebb, meghittebb hangulatot ölthetnek, hiszen nem a nyár vibráló, fesztelen energiái dominálnak, hanem a közös lassulás, az egymásra figyelés kerül előtérbe. Az alábbiakban olyan őszi randiötleteket gyűjtöttünk össze, amelyeket mindenképpen érdemes kipróbálnod idén!
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!
Így lesz tartós a parfümöd egész nap: 7 egyszerű trükk, amivel ellenállhatatlan illatod lesz
Nem kell hozzá profi parfümszakértőnek lenned, csak néhány új szokást érdemes elsajátítani.
A születési éved utolsó számjegye izgalmas titkot árul el a jövődről
A születési éved utolsó számjegye elárulja, milyen sorsfordulat és életszakasz vár rád a közeljövőben. Kiderül, mit üzen neked az Univerzum!