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Évek óta támadják a külseje miatt, most mégis Bella Ramsey uralta a vörös szőnyeget

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#bella ramsey
#sunny dancer
Léna
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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. augusztus 8. 10:58

Forrás: Getty Images

Évek óta támadják a külseje miatt, most mégis Bella Ramsey uralta a vörös szőnyeget
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Bella Ramsey egyáltalán nem a klasszikus vörös szőnyeges receptet követte, és éppen ezért szinte lehetetlen volt nem rá figyelni.

Bella Ramsey megjelent a napokban a Sunny Dancer londoni premierjén, és bár James Norton, Jessica Gunning és a film további szereplői is ott voltak, az este egyik legtöbbet emlegetett megjelenése kétségtelenül az övé lett. A 22 éves színész egy oldalain nyitott Miu Miu kasmír felsőt választott, stylistja, Fabio Immediato pedig kék masnikat és egy inget idéző betétet készíttetett hozzá. Bella sötétkék nadrággal és vaskos barna cipővel egészítette ki a megjelenést, ami sokak szerint irtó menőre sikerült!

Az összeállítás egyszerre idézett klasszikus férfiöltözködést és játszott a hagyományosan nőiesebb részletekkel, így tökéletesen beleillett Bella Ramsey utóbbi években kialakult vörös szőnyeges stílusába. Korábban is láthattuk már oversize öltönyökben, különleges szabású darabokban, de a Sunny Dancer premierjének szettje talán az egyik legkülönlegesebb és legmerészebb összeállítása eddig.

Lady Lyanna Mormontként még szinte mindenki imádta

Különösen érdekes látni, hogyan változott meg a közönség viszonya Bella Ramseyhez az elmúlt tíz évben. Mindössze 11 éves volt, amikor megkapta első televíziós szerepét a Trónok harcában, ahol Lady Lyanna Mormontot alakította. A szókimondó, rettenthetetlen fiatal nemesasszony gyakorlatilag az első jelenete után közönségkedvenc lett, Ramsey pedig végül három évadon keresztül szerepelt a sorozatban.

Lyanna annyira népszerű lett, hogy Bella a sorozat egyik váratlan felfedezettjévé vált. Még maga a színész is meglepődött azon, milyen gyorsan rajongani kezdtek a nézők a karakteréért. A szeretethullám azonban néhány évvel később egészen más irányt vett.

Amikor Bella megkapta Ellie szerepét a The Last of Us sorozatváltozatában, már a forgatás kezdete előtt rengeteg negatív komment érkezett. A videójáték egyes rajongói szerint nem hasonlított eléggé az eredeti Ellie-re, az online kritikák egy része pedig hamar túllépett a szereposztás megvitatásán, és Bella külsejét kezdte támadni. A helyzet a második évad idején ismét felerősödött.

Mindez azért is különös kontraszt, mert gyerekszínészként Bella Ramsey már jóval korábban megtapasztalta, milyen az, amikor a külseje alapján ítélik meg: egyszer azt mondták neki egy meghallgatáson, hogy a rendezőnek szimpatikus, mégsem kapja meg a szerepet, mert nincs meg benne az úgynevezett „hollywoodi külső”.

Bella Ramsey most frissen beszélt a nemi identitásáról is

Bella egyébként nembinárisként azonosítja magát, és korábban úgy fogalmazott, hogy a neme mindig is nagyon fluid volt. Jelenleg a they/them névmásokat érzi a legpontosabbnak. Egy friss Guardian-interjúban ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sokkal lazábban áll a kérdéshez, mint ahogyan azt kívülről sokan feltételezik.

Bella arról is beszélt, hogy amikor először nyilatkozott a témáról, nem számított arra, hogy a nemi identitása ekkora témává válik. Úgy érezte, a „nembináris” számára egyszerűen egy hasznos kifejezés volt arra, hogyan éli meg saját magát, aztán hirtelen úgy érezte, mintha a nyilvánosság ezt tenné meg az egész személyisége központi elemének.

A névmások kérdésében sem vár tökéletességet másoktól. Azt mondta, szerinte tévhit, hogy egy nembináris ember automatikusan megsértődik, ha valaki véletlenül rossz névmást használ. Számára sokkal fontosabb, hogy az illető tisztelettel álljon hozzá, és ha kijavítják, igyekezzen legközelebb jól használni. Azt is elárulta, hogy mostanra a családja is they/them névmásokkal beszél róla, amit különösen kedvesnek talál.

Most pedig úgy tűnik, végre jól érzi magát

A Sunny Dancer forgatása is különleges élmény lett számára. Bella a filmben egy Ivy nevű tinédzser rákbetegségtúlélőt alakít, aki egy hozzá hasonló fiataloknak szervezett nyári táborba kerül. A színész elmondása szerint először tartott attól, hogy kívülállónak érzi majd magát a fiatal szereplők között, végül azonban éppen az ellenkezője történt: a társaság szinte családdá kovácsolódott, a forgatást pedig egyszerűen nagyon szórakoztatónak nevezte.

Ez pedig valahogy a premierjén is érződött. Aki tíz éve még páncélt viselve, Lady Lyanna Mormontként állította helyre Westeros felnőtt férfijait, most egy masnikkal összekötött Miu Miu felsőben teszi nagyjából ugyanezt a vörös szőnyeg szabályaival. És úgy tűnik, Bella Ramseynek jelenleg esze ágában sincs beállni a sorba.

És ha már témánál vagyunk, lapozd végig e heti legnépszerűbb galériás összeállításunkat:

Galéria / 23 kép

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