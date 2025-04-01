Horoszkóp
Óriási sztárparádéval érkezik a Beatles életrajzi film - már azt is tudni, mikor jön ki

Utoljára frissült: 2025. április 1. 12:54

Forrás: gettyimages

Beatles
Készüljetek egy igazi popkulturális időutazásra, és rengeteg „gombafejűre” rövid idő alatt!

Sam Mendes, az Amerikai szépség és a Skyfall Oscar-díjas rendezője négy részes Beatles-életrajzi filmet készít. A szenzációs bejelentés a Las Vegas-i CinemaConon történt, ahol Mendes nemcsak a projekt részleteit árulta el, hanem végre megerősítette a szereposztást is. A Beatles ikonikus tagjait négy feltörekvő sztár alakítja majd: Paul McCartney szerepében Paul Mescal, George Harrisonként Joseph Quinn, Ringo Starr bőrébe bújik Barry Keoghan, míg John Lennont Harris Dickinson kelti életre. A négy színész együtt lépett színpadra a bemutatón, és a legendás Beatles-féle meghajlással tisztelegtek a banda öröksége előtt.

Egyenként történetük van, együtt: legenda.

Kép
forrás: Ethan Miller/Getty Images

A hivatalos szinopszis szerint „minden egyes tag saját történettel bír, de együtt ők a legenda”. Mendes „The Beatles – A Four-Film Cinematic Event” címen viszi vászonra a zenekar történetét, amelyet úgy jellemez, mint „az első mozikban átélhető, darálós élményt” – azaz olyan, mintha a Netflixen néznél meg egy sorozatot, csak moziban. Hogy pontosan mit jelent ez? Egyelőre nem világos, hogy a négy filmet egyetlen hétvégén mutatják-e be, vagy négy egymást követő héten, de az biztos, hogy áprilisban nézőként egy igazi Beatles-maratont élhetünk át a mozivásznon.

Mendes elárulta, hogy régóta dédelgette a Beatles-projekt ötletét, de nem akarta sorozatként elkészíteni.

Ez a történet túl hatalmas egyetlen filmhez.

- vallotta be a rendező, aki végül úgy döntött, hogy minden egyes tag szemszögéből meséli el a zenekar felemelkedését, Liverpool utcáitól egészen a globális kulturális ikon státuszig.

Ez egy lehetőség, hogy mélyebben is megértsük őket.

- tette hozzá.

A film nemcsak formabontó lesz, de történelmi is: ez az első narratív játékfilm, amely megkapta a jogot a Beatles teljes zenei katalógusának használatára, így olyan klasszikusok hangozhatnak el, mint a Strawberry Fields, Let It Be, I Am the Walrus, Yellow Submarine, és még sok más, ami bele se fér egyetlen felsorolásba. A négy film forgatása egy teljes évet vesz igénybe, ami jól mutatja, mekkora szabású projektről van szó. És, ami már biztos a szereplőkön kívül, azaz, hogy 2028 áprilisában érkezik a mozikba.

Ha kíváncsi vagy, hogyan kapták a világ legnagyobb zenekarai a nevüket, akkor kattints a galériára!

