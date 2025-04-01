Óriási sztárparádéval érkezik a Beatles életrajzi film - már azt is tudni, mikor jön ki

Promóciók
Napi horoszkóp október 23.: a Kosok kettesben lehetnek a szerelmükkel végre, a Skorpiók félreismernek valakit
A hosszú hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Sam Mendes, az Amerikai szépség és a Skyfall Oscar-díjas rendezője négy részes Beatles-életrajzi filmet készít. A szenzációs bejelentés a Las Vegas-i CinemaConon történt, ahol Mendes nemcsak a projekt részleteit árulta el, hanem végre megerősítette a szereposztást is. A Beatles ikonikus tagjait négy feltörekvő sztár alakítja majd: Paul McCartney szerepében Paul Mescal, George Harrisonként Joseph Quinn, Ringo Starr bőrébe bújik Barry Keoghan, míg John Lennont Harris Dickinson kelti életre. A négy színész együtt lépett színpadra a bemutatón, és a legendás Beatles-féle meghajlással tisztelegtek a banda öröksége előtt.
Egyenként történetük van, együtt: legenda.
A hivatalos szinopszis szerint „minden egyes tag saját történettel bír, de együtt ők a legenda”. Mendes „The Beatles – A Four-Film Cinematic Event” címen viszi vászonra a zenekar történetét, amelyet úgy jellemez, mint „az első mozikban átélhető, darálós élményt” – azaz olyan, mintha a Netflixen néznél meg egy sorozatot, csak moziban. Hogy pontosan mit jelent ez? Egyelőre nem világos, hogy a négy filmet egyetlen hétvégén mutatják-e be, vagy négy egymást követő héten, de az biztos, hogy áprilisban nézőként egy igazi Beatles-maratont élhetünk át a mozivásznon.
Mendes elárulta, hogy régóta dédelgette a Beatles-projekt ötletét, de nem akarta sorozatként elkészíteni.
Ez a történet túl hatalmas egyetlen filmhez.- vallotta be a rendező, aki végül úgy döntött, hogy minden egyes tag szemszögéből meséli el a zenekar felemelkedését, Liverpool utcáitól egészen a globális kulturális ikon státuszig.
Ez egy lehetőség, hogy mélyebben is megértsük őket.- tette hozzá.
A film nemcsak formabontó lesz, de történelmi is: ez az első narratív játékfilm, amely megkapta a jogot a Beatles teljes zenei katalógusának használatára, így olyan klasszikusok hangozhatnak el, mint a Strawberry Fields, Let It Be, I Am the Walrus, Yellow Submarine, és még sok más, ami bele se fér egyetlen felsorolásba. A négy film forgatása egy teljes évet vesz igénybe, ami jól mutatja, mekkora szabású projektről van szó. És, ami már biztos a szereplőkön kívül, azaz, hogy 2028 áprilisában érkezik a mozikba.
Hogy tetszett a cikk?
Napi horoszkóp október 24.: az Ikrek csalódnak egy számukra fontos személyben, a Mérlegeknek érdemes diplomáciát gyakorolniuk
A hosszú hétvége mai napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
A neurológusok ezeket a reggeliket sosem fogyasztják: az agyat roncsolják
A reggeli az egyik legfontosabb étkezés – de nem mindegy, mit eszel ilyenkor. Egyes, elsőre ártalmatlannak tűnő reggelik valójában rontják a koncentrációt, fáradékonyságot okoznak, és hosszú távon akár az agyműködésre is negatívan hatnak. Mutatjuk, mely ételeket kerülik messziről a neurológusok.
5 pénzügyi szokás, amit a sikeres nők követnek: Oprah szerint a tanulás befektetés a jövőbe
Fontos megérteni, hogy a pénzügyi tudatosság nem egyszerűen arról szól, hogyan költsünk kevesebbet, hanem arról, hogyan építsünk stabil, független és önazonos életet. Egy sikeres nő ma már nemcsak a karrierjében vagy a magánéletében hoz tudatos döntéseket, hanem a pénzügyeiben is. A modern gazdaság kiszámíthatatlansága, a növekvő infláció és az online fogyasztás bősége folytán az anyagi stabilitás nem luxus, hanem biztonság. Aki érti a saját pénzügyi mintáit, az a döntéseit is sokkal magabiztosabban hozza meg – legyen szó befektetésről, karrierváltásról vagy családi tervezésről. Az alábbiakban 5 sikeres nőt hoztunk el, akik elárulják, mely pénzügyi szokásokra esküsznek!
