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Barry Keoghan elárulta, milyen 6600 dolláros szépészeti kezelésen esett át

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#Barry Keoghan
#6600 dollár
#szépészeti kezelés
Bíborka
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. november 3. 12:32

Forrás: Getty Images/Cindy Ord/VF26

Barry Keoghan elárulta, milyen 6600 dolláros szépészeti kezelésen esett át
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A Saltburn sztárját rengeteg kritika érte a külseje miatt, és most úgy döntött - nem kis összeget áldozva rá - szépészeti kezelésen vesz rész. Megmutatta, pontosan milyen beavatkozásról van szó.

A hollywoodi sztárok szépészeti beavatkozásairól rendszerint csak találgatások születnek, vannak, akik azonnal tagadják a pletykákat, mások viszont felvállalják az igazságot. Barry Keoghan úgy döntött, nem csinál titkot abból, hogy ő maga is igénybe vesz ilyen kezeléseket. A 34 éves színész egy videóban beszélt arról, hogy már második alkalommal próbálta ki a XERF nevű bőrfeszesítő eljárást, ami összesen 6600 dollárjába került - ez átszámítva több mint kétmillió forintot jelent.

A kezelés azért is érdekes, mert nem plasztikai műtétről és nem is injekciós beavatkozásról van szó. A XERF egy tű nélküli, non-invazív rádiófrekvenciás eljárás, amelynek célja a kollagéntermelés serkentése, valamint a bőr feszesebbé tétele. A kezelést többek között az arc alsó részének és az állvonalnak a feszesítésére használják, miközben nincs szükség műtétre vagy hosszabb lábadozásra. Barry Keoghan a brit Dermaspa alapítójához, Nilam Holmeshoz jár, aki elmondása szerint már évek óta gondoskodik a színész bőréről különböző filmforgatások és kampányok idején is.

„Minden alkalommal, amikor idejövök, nagyon pihentető és terápiás élmény. Nilam gondoskodik a bőrömről”

- mesélte a színész, aki azt sem titkolta, mit gondol az eredményről.

„Jobban érzem magam a bőrömben. Jobban nézek ki. Szerintem fontos, hogy kívül-belül gondoskodjunk magunkról.”

Korábban rengeteg bántást kapott a külseje miatt

Barry Keoghan vallomása mögött azonban van egy jóval szomorúbb történet is. A színész korábban őszintén beszélt arról, milyen hatással vannak rá az interneten a külsejéről szóló kegyetlen megjegyzések. Bár egy időre eltávolodott a közösségi médiától, bevallása szerint ő is kíváncsi arra, hogyan fogadja a közönség, amikor részt vesz egy eseményen vagy megjelenik valahol. Amit azonban ilyenkor olvas, sokszor egyáltalán nem kellemes.

A színész szerint rengeteg gyűlöletet és bántást kapott azzal kapcsolatban, ahogyan kinéz, és a helyzet egy idő után odáig fajult, hogy már a nyilvános eseményektől és attól is elment a kedve, hogy kimozduljon otthonról. Keoghan azt is elmondta, hogy a kommentek azért különösen fájdalmasak számára, mert tudja, hogy kisfia, Brando egy nap szintén találkozhat majd mindazzal, amit az interneten az édesapjáról írtak.

Éppen ezért egészen más megvilágításba kerül az is, ahogyan most a szépészeti kezeléséről beszélt. Keoghan nem egy drámai átalakulásként mutatta be a XERF-et, hanem az önmagáról való gondoskodás részeként – és úgy tűnik, számára legalább annyira fontos az, hogy jobban érezze magát tőle, mint az, amit a tükörben lát.

De mit tud valójában a XERF?

A XERF a rádiófrekvenciás bőrfeszesítő kezelések újabb generációjához tartozik. A technológia rádiófrekvenciás energiával melegíti fel a bőr különböző rétegeit, ezzel ösztönözve a kollagéntermelést és feszesebb, simább összhatást célozva.A kezelés egyik vonzereje éppen az, hogy nem jár tűvel vagy sebészeti beavatkozással, és nincs szükség hosszabb felépülési időre sem. A Barry Keoghant kezelő szakember szerint az eljárást elsősorban azoknak szánják, akik természetesebb, finomabb változást szeretnének ahelyett, hogy látványosan megváltoztatnák az arcukat. Az eredmény a kezelést végző klinika tájékoztatása szerint akár 12–18 hónapig is tarthat. És úgy tűnik, Barry Keoghan elégedett azzal, amit lát: a színész számára a kezelés nemcsak esztétikai kérdés, hanem saját bevallása szerint abban is segít, hogy jobban érezze magát a bőrében.

Videók

Videók

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