Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Sztárpárok

Ők a Bármit, csak ezt ne! sztárjainak való életbeli párjai

#Sorozat
#Sztárpárok
#Szereplők
#való életbeli partner
#Nobody Wants This
#bármit csak ezt ne
Kerekes Vivien
Mutasd a cikkeit

A JOY.hu vezető online szerkesztője. Olyan típus vagyok, hogy ha belekezdek végre val...

Sztárok, Sztárpárok
Utoljára frissült: 2025. október 30. 10:33

Forrás: Netflix

Ők a Bármit, csak ezt ne! sztárjainak való életbeli párjai
A nap cikke

A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben

A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Olvasd el!

A legújabb magyar kutyafajta, amit csak tavaly jegyeztek be - És milyen csodaszép

Vele együtt most már 10 magyar kutyafajtát tartanak számon hivatalosan is!

Olvasd el!

4 csillagjegy, aki mindenkin átgázol a siker érdekében

Vannak, akik számára a siker nem csupán cél, hanem életforma.

Olvasd el!

4 csillagjegy, aki boszorkányos energiával született

Vannak csillagjegyek, akikben ott él a boszorkányos energia – titokzatosak, érzékenyek és mágikus kisugárzásuk szinte tapintható. Fedezd fel, mely zodiákusok hordozzák magukban a varázslat erejét.

Olvasd el!

A 10 legjobb horrorsorozat Halloweenre, amit még biztosan nem láttál

Unod már a jól ismert sztorikat? Összegyűjtöttük a 10 legjobb horrorsorozatot, amit valószínűleg még nem láttál – friss, vérfagyasztó és garantáltan binge-elhető Halloweenre.

Olvasd el!

3 manikűr, amit a pasik ki nem állhatnak egy nőn - és 3, amit imádnak

Talán észre sem veszed, de a körmeid is üzennek – a férfiak ugyanis nem csak azt érzékelik, mit viselsz, hanem azt is, hogyan viseljük. Vannak manikűrök, amiket szinte univerzálisan elutasítanak, és olyanok is, amiket igazán imádnak.

Facebook
Twitter
Pinterest
A Bármit, csak ezt ne! szereplői között nagyon megvan a kémia, de vajon kivel osztják meg a mindennapokat a való életben? Most megmutatjuk, kik a sorozat sztárjainak igazi párjai, és melyik kapcsolat erősebb, mint a fikció.

Múlt héten befutott a Netflixre az év egyik, ha nem a legjobban várt romantikus sorozatának folytatása. Naná, hogy a Bármit, csak ezt ne! című szériáról beszélünk, ami tavaly jött, látott és mindenki szívét meghódította (és ebben természetesen nagy szerepe volt Adam Brodynak ugyebár). Imádjuk ezt a sorozatot, mert könnyed, laza, vicces, van benne dráma, karakterfejlődés, de nincs az az idegesítő feszültség, és tényleg jó kedvre deríti a nézőt.

A második évad szerintünk simán volt olyan jó, mint az első, még ha a történet itt-ott kicsit ismételte is magát. A szereplőgárda pedig annyira telitalálat, és annyira megvan a kémia köztük, hogy igazából azt is elnéznénk órákig, ahogy egy vacsorapartin dumálgatnak az élet nagy dolgairól.

Persze amikor a szerelmespárok között ennyire megvan az összhang a képernyőn, el sem tudjuk képzelni őket a való életben, valaki más oldalán. Na jó, a Bármit, csak ezt ne! esetében azért ez egy kicsit még sincs így, hiszen ki ne tudná, hogy Adam Brody Leighton Meesterrel, míg Kristen Bell Dax Sheparddel alkot egy párt már vagy 'ezer' éve? Mi most azért ennek ellenére összeszedtük, kik a Bármit, csak ezt ne! sztárjainak való életbeli partnerei. Nézd csak!

Adam Brody és Leighton Meester

Oké, kezdjük a leghíresebb párossal. Adam és Leighton már 2011 óta alkotnak egy párt, és 2014-ben egybe is keltek. Azóta már két gyermekük született, és nagyon boldogok együtt; tipikusan az a hollywoodi sztárpár, aki nem beszél sokat a kapcsolatáról, és talán pont ez a titka annak, hogy minden rendben van köztük. Nincsenek pletykák róluk, és kifejezetten imádjuk, hogy Adam mindig nagyon mosolyog felesége oldalán!

Kristen Bell és Dax Shepard

A sztárpár 2013 óta él boldog házasságban, és bár voltak zökkenők a kapcsolatukban, általánosságban elmondható, hogy oda vannak egymásért. Két kislányuk született, és mindig is egyfajta játékosság, egymás csipkedése jellemezte a posztjaikat (ami legutóbbi, évfordulós bejegyzésüknél azért kiverte egy kicsit a biztosítékot a követőknél). Mindentől függetlenül viszont elmondhatjuk, hogy ők tényleg lelkitársak.

Justine Lupe és Tyson Mason

Justine, aki a szabadszájú és rendkívül szórakoztató Morgant játssza, 2015-ben az Emmy-gálán ismerte meg szerelmét. Tysonnal 2024-ben született meg lányuk, Ellis, és idén februárban oltár elé is vonultak.

Timothy és Annie Simons

Timothy, azaz Sasha karrierje az utóbbi néhány évben eléggé beindult, miután nemcsak a Bármit, csak ezt ne! sorozatban, de A szolgálólány meséjében is feltűnt. A férfi magánélete pedig kiegyensúlyozott: 2008 óta él házasságban nejével, Annie-vel.

Jackie Tohn és Joe Gillette

A sorozat másik nagy kedvence, Esther ugyancsak boldog kapcsolatban él a való életben. 2021-ben ismerkedtek meg, és azóta is nagyon jól megvannak együtt, és bár közös jelenetük nem volt, de a férfi (aki színész, író és rendező is) a Bármit, csak ezt ne! 2. évadjában feltűnt. Bizony, Gabe szerepében (aki Leighton Meester karakterének férjét játszotta).

Arian Moayed és Krissy Shields

Dr. Andy a második évad egyik kulcsfigurája volt, elég megosztó karakter, de az biztos, hogy színesebbé tette az évadot. Arian egyébként nagyon régóta él kiegyensúlyozott kapcsolatban szerelmével, akitől két gyermeke is született.

Emily Arlook és Will McCormack

Bár Emily nem szerepelt túl sokat az elmúlt két évadban, a karaktere fontos szerepet játszott a sorozatban, hiszen ő volt Noah exmenyasszonya. Már 2013 óta vannak együtt, és nagyon sok közös projektjük volt, hiszen a férfi rendezőként, íróként és színészként is dolgozik a szakmában.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! A Netflix sikersorozata nemet mond a toxikusságra: a Bármit, csak ezt ne arra tanít minket, milyen egy egészséges párkapcsolat

Ezt is olvasd el, ha imádtad a sorozatot:

Galéria / 10 kép

Imádtad a Bármit, csak ezt ne című sorozatot? Akkor ezeket a romantikus vígjátékokat kell megnézned legközelebb

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Kép
Életmód

6 kutyás sport, amivel könnyedén lemozgathatod a négylábú kedvencedet

Nagy mozgásigényű a kutyád, a napi kétszeri séta és egy kis játék nem elég számára, hogy levezesse energiáját? Esetleg kicsit gömbölyödött, és fogynia kéne az egészsége érdekében? Keressetek egy közös aktív hobbit, ami mindkettőtöknek remek szórakozás és testmozgás lehet!

Kép
Szépség

Ez a hajszín a legtökéletesebb számodra télen - A csillagjegyed szerint

A csillagjegyed nemcsak a személyiségedről árul el sokat, hanem azt is megmutatja, melyik frizura áll igazán jól neked.

Kép
Életmód

Minden idők 10 legjobb horrorfilmje, amit Halloweenkor kötelező újranézni

Valljuk be, hogy van valami furcsán jó érzés abban, amikor az ember direkt félni akar. Ezek a horrorfilmek ebben segítenek most Halloweenkor!

Kép
Életmód

A 10 legjobb horrorsorozat Halloweenre, amit még biztosan nem láttál

Unod már a jól ismert sztorikat? Összegyűjtöttük a 10 legjobb horrorsorozatot, amit valószínűleg még nem láttál – friss, vérfagyasztó és garantáltan binge-elhető Halloweenre.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 31.: az Oroszlánok számukra jóleső gesztust kapnak, a Skorpióknak érdemes a maximalizmusukból lejjebb adniuk

A hónap utolsó napján, mielőtt átadod magad a hétvégének, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a horoszkópodat, hisz a csillagok mára is számos izgalmas kalandot tartogatnak!

Kép
Önismeret

4 csillagjegy, aki boszorkányos energiával született

Vannak csillagjegyek, akikben ott él a boszorkányos energia – titokzatosak, érzékenyek és mágikus kisugárzásuk szinte tapintható. Fedezd fel, mely zodiákusok hordozzák magukban a varázslat erejét.