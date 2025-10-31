Divat
Ők a Bármit, csak ezt ne! sztárjainak való életbeli párjai
Forrás: Netflix
Múlt héten befutott a Netflixre az év egyik, ha nem a legjobban várt romantikus sorozatának folytatása. Naná, hogy a Bármit, csak ezt ne! című szériáról beszélünk, ami tavaly jött, látott és mindenki szívét meghódította (és ebben természetesen nagy szerepe volt Adam Brodynak ugyebár). Imádjuk ezt a sorozatot, mert könnyed, laza, vicces, van benne dráma, karakterfejlődés, de nincs az az idegesítő feszültség, és tényleg jó kedvre deríti a nézőt.
A második évad szerintünk simán volt olyan jó, mint az első, még ha a történet itt-ott kicsit ismételte is magát. A szereplőgárda pedig annyira telitalálat, és annyira megvan a kémia köztük, hogy igazából azt is elnéznénk órákig, ahogy egy vacsorapartin dumálgatnak az élet nagy dolgairól.
Persze amikor a szerelmespárok között ennyire megvan az összhang a képernyőn, el sem tudjuk képzelni őket a való életben, valaki más oldalán. Na jó, a Bármit, csak ezt ne! esetében azért ez egy kicsit még sincs így, hiszen ki ne tudná, hogy Adam Brody Leighton Meesterrel, míg Kristen Bell Dax Sheparddel alkot egy párt már vagy 'ezer' éve? Mi most azért ennek ellenére összeszedtük, kik a Bármit, csak ezt ne! sztárjainak való életbeli partnerei. Nézd csak!
Adam Brody és Leighton Meester
Oké, kezdjük a leghíresebb párossal. Adam és Leighton már 2011 óta alkotnak egy párt, és 2014-ben egybe is keltek. Azóta már két gyermekük született, és nagyon boldogok együtt; tipikusan az a hollywoodi sztárpár, aki nem beszél sokat a kapcsolatáról, és talán pont ez a titka annak, hogy minden rendben van köztük. Nincsenek pletykák róluk, és kifejezetten imádjuk, hogy Adam mindig nagyon mosolyog felesége oldalán!
Kristen Bell és Dax Shepard
A sztárpár 2013 óta él boldog házasságban, és bár voltak zökkenők a kapcsolatukban, általánosságban elmondható, hogy oda vannak egymásért. Két kislányuk született, és mindig is egyfajta játékosság, egymás csipkedése jellemezte a posztjaikat (ami legutóbbi, évfordulós bejegyzésüknél azért kiverte egy kicsit a biztosítékot a követőknél). Mindentől függetlenül viszont elmondhatjuk, hogy ők tényleg lelkitársak.
Justine Lupe és Tyson Mason
Justine, aki a szabadszájú és rendkívül szórakoztató Morgant játssza, 2015-ben az Emmy-gálán ismerte meg szerelmét. Tysonnal 2024-ben született meg lányuk, Ellis, és idén februárban oltár elé is vonultak.
Timothy és Annie Simons
Timothy, azaz Sasha karrierje az utóbbi néhány évben eléggé beindult, miután nemcsak a Bármit, csak ezt ne! sorozatban, de A szolgálólány meséjében is feltűnt. A férfi magánélete pedig kiegyensúlyozott: 2008 óta él házasságban nejével, Annie-vel.
Jackie Tohn és Joe Gillette
A sorozat másik nagy kedvence, Esther ugyancsak boldog kapcsolatban él a való életben. 2021-ben ismerkedtek meg, és azóta is nagyon jól megvannak együtt, és bár közös jelenetük nem volt, de a férfi (aki színész, író és rendező is) a Bármit, csak ezt ne! 2. évadjában feltűnt. Bizony, Gabe szerepében (aki Leighton Meester karakterének férjét játszotta).
Arian Moayed és Krissy Shields
Dr. Andy a második évad egyik kulcsfigurája volt, elég megosztó karakter, de az biztos, hogy színesebbé tette az évadot. Arian egyébként nagyon régóta él kiegyensúlyozott kapcsolatban szerelmével, akitől két gyermeke is született.
Emily Arlook és Will McCormack
Bár Emily nem szerepelt túl sokat az elmúlt két évadban, a karaktere fontos szerepet játszott a sorozatban, hiszen ő volt Noah exmenyasszonya. Már 2013 óta vannak együtt, és nagyon sok közös projektjük volt, hiszen a férfi rendezőként, íróként és színészként is dolgozik a szakmában.
