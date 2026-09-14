Pamela Anderson halálos diagnózisáról vallott: az orvosok maximum 10 évet adtak neki

A háttérben azonban hosszú éveken keresztül egy súlyos diagnózis árnyékában élt. A színésznő most ismét beszélt arról az időszakról, amikor hepatitis C-t diagnosztizáltak nála, és azt mondták neki, talán csak tíz éve van hátra.

A gyerekei miatt félt a legjobban

Anderson 2002-ben hozta nyilvánosságra betegségét. Elmondása szerint a fertőzést egy Tommy Lee-vel közösen használt tetoválótű miatt kaphatta el. A diagnózis után orvosa rendkívül rossz kilátásokat vázolt fel előtte. A színésznő számára azonban nem saját halálának gondolata volt a legijesztőbb. Elsősorban két fia, Brandon és Dylan miatt aggódott, akik akkor még gyerekek voltak. Anderson később úgy emlékezett vissza erre az időszakra, mintha folyamatosan egy sötét felhő lebegett volna felette. Bár próbálta élni az életét és nevelni a gyerekeit, közben végig ott volt benne a bizonytalanság.

forrás: Mick Hutson/Redferns/gettyimages

Szinte minden pénzét a kezelésre költötte

A fordulat évekkel később érkezett, amikor új, hatékonyabb gyógyszerek váltak elérhetővé. Anderson elárulta, hogy a kezelésért hatalmas árat fizetett: gyakorlatilag mindent ráköltött, ami akkor a bankszámláján volt. Megérte az áldozat. 2015-ben bejelentette, hogy sikerült kigyógyulnia a hepatitis C-ből. A fizikai gyógyulás azonban nem jelentette azt, hogy azonnal maga mögött tudta hagyni az előző évek félelmeit. Anderson szerint a történtek érzelmi feldolgozása sokkal hosszabb folyamat volt.

Új fejezet kezdődött az életében

Az elmúlt években látványosan újraépítette önmagát és a karrierjét. Egyre tudatosabban beszél a múltjáról, miközben új filmes szerepekkel is megmutatta, hogy jóval több van benne annál a szexszimbólumnál, akinek évtizedeken át látta a világ. A ma 59 éves színésznő egy dolgot különösen fontosnak tart hangsúlyozni: nem áldozatként tekint magára. Több mint húsz évvel azután, hogy szembesült a félelmetes diagnózissal, már egészen más helyről meséli el a történetét.