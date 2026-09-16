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Az Off Campus sztárjai végre reagáltak a viszályukról szóló pletykákra

#Sorozat
#Pletyka
#viszály
#off campus
#Belmont Cameli
#Ella Bright
Dóri
Sztárok, Kult
Utoljára frissült: 2026. szeptember 16. 15:10

Forrás: Liane Hentscher / Courtesy of Prime © Amazon Content Services LLC

Off Campus
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Úgy tűnik, Belmont Camelinek és Ella Brightnak elege lett abból, hogy mindenki arról beszél, összevesztek egymással.

Hetek óta aggódnak az Off Campus jövője miatt a sorozat rajongói, mert a Garrett Grahamet alakító Belmont Cameli több olyan posztot is törölt az Instagramjáról, amiben a szériában a szerelmét, Hannah Wellst játszó Ella Bright is szerepelt: sokak szerint Belmont barátnője, Raina Morris rosszul viseli a párja körüli felhajtást.

És persze az is érthető, ha Raina Morrisnak rosszul esik az, hogy a fanok a show bemutatója óta egyfolytában azért szurkolnak, hogy a most tizenkilenc éves Ella és huszonnyolc éves Belmont a való életben is egymásra találjanak, annak ellenére, hogy ők rengetegszer kijelentették, CSAK barátok.

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Elláék most végre reagáltak a viszályukról szóló pletykákra, ugyanis közösen becsekkoltak egy videóüzenetben, amiben boldogan mesélték a fanoknak, hogy már ezerrel készítik a sorozat második évadját. „Alig várjuk, hogy lássátok, mi következik. Higgyétek el, megéri majd a várakozást” – jelentették ki, Belmont pedig megköszönte a rajongóknak a szeretetet, amit tőlük kaptak.

Sőt, nem sokkal később, amikor a színész megjelent egy nyilvános eseményen, nem győzte dicsérni a kollégáját, Ellát: fantasztikus, lenyűgöző színésznek nevezte, azt mondta, nem találhattak volna tökéletesebb személyt Hannah karakterének eljátszására – szóval úgy tűnik, nincs köztük harag.

Már csak azért sem, mert ezen a rendezvényen a barátnője, Raina Morris oldalán jelent meg és láthatóan remekül érezték magukat együtt. Úgyhogy talán tényleg nem kell aggódnunk többé a sorozat jövője miatt...

Belmont Cameli és barátnője, Raina Morris a legfrissebb képek szerint nagyon boldogok együtt.
forrás: Jean Catuffe/Getty Images

Belmont Cameli és barátnője, Raina Morris a legfrissebb képek szerint nagyon boldogok együtt.

Off Campus-fanok figyelem!

És zárásképpen hadd áruljuk el neked, hogy megjelent a JOY legújabb lapszáma, a JOY Theatre Issue, amiben az Off Campus szívtipróiról is olvashatsz, bemutatjuk őket, hogy milyen életet élnek Off Screen!

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forrás: JOY
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Csak a játék kedvéért: Kíváncsi vagy, ki lenne a lelki társad a sorozatból?

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Ez a pasi lenne a lelki társad az Off Campus sorozatból a csillagjegyed szerint

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