Kívülről könnyű azt gondolni, hogy aki bekerült egy világsikerű filmbe, annak már sínen van a karrierje. Leven Rambin története azonban megmutatja, mennyire más lehet ezt belülről megélni: a 36 éves színésznő, aki Glimmert alakította a 2012-ben bemutatott Az éhezők viadala filmben, TikTokon beszélt a szakmai csalódásairól.

Leven Rambint A Grace klinikából, A törvény nevében című sorozatból és a Percy Jackson: Szörnyek tengeréből is ismerhetitek. Mégis úgy érzi, a pályája elmarad attól, amiről kislányként álmodott. A szarkasztikus megjegyzései és a frusztrációja mögött mély szomorúság húzódik: nehéz elfogadnia, hogy az egykori elképzelései talán nem válnak valóra.

Arról is beszélt, mennyire megterhelő folyton azt érezni, hogy nem értékelik, nem őt akarják, és megint mást választanak helyette. Egy ponton már kevésbé fájdalmasnak tűnik elgyászolni a megálmodott karriert, mint újra átélni ezt a bizonytalanságot. A kommentelők között ugyanakkor akadt, aki emlékeztette: sok feltörekvő színész számára az ő szereplistája már komoly sikert jelentene.

Akkor most búcsút mond a színészetnek?

Később pontosított: egyelőre folytatja a színészetet. A közösségi médiában megmutatott érzéseiről próbált humorral fűszerezve beszélni, ami félreérthetővé tehette a mondandóját. Viszont aszakmai élete mellett az egészsége miatt is nehéz időszakon ment keresztül. Júliusban arról számolt be, hogy egy endometriózis miatt végzett laparoszkópos beavatkozás során véletlenül megsérült az aortája, ezért sürgős műtétre és vérátömlesztésre volt szüksége. Beszámolója szerint az intenzív osztályon ébredt, ahol közölték vele, hogy megmentették az életét. A hosszabb felépülés a munkáját is érintette: egy közelgő Netflix-projektet le kellett mondania. A kórházban az édesanyja és a férje támogatta, miközben a követőivel is megosztotta, min megy keresztül.

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