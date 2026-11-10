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Ezért nem vállal meztelen jeleneteket Az éhezők viadala sztárja

#Sztárok
#Galéria
#Az éhezők viadala
#meztelen jelenetek
#Az éhezők viadala: Az aratás hajnala
#Mckenna Grace
Barna Borbála
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Sztárok, Kult
Utoljára frissült: 2026. november 10. 18:06

Forrás: Photo by Murray Close/Lionsgate/Murray Close/Lionsgate - © 2025 Lionsgate

Az éhezők viadala: Az aratás hajnala
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Mckenna Grace őszintén beszélt arról, miért nem vállal meztelen jeleneteket

Ha egyre több kedvenc filmedben bukkan fel Mckenna Grace, az aligha véletlen: a Szellemirtók-filmek és a Regretting You – Elrontott életek után a legújabb Az éhezők viadala-filmben is szerepet kapott. Szóval a színésznő lelkesen veti bele magát az új feladatokba, azt viszont pontosan tudja, hol húzódnak a saját határai. Egy interjújában őszintén el is árulta, milyen jelenetekre mond nemet!

A színésznőt megkérdezték arról, hogy vannak-e olyan szerepek, amelyeket visszautasítana. „Jelenleg egyértelműen nem vállalok meztelenséget vagy erősen túlszexualizált dolgokat” – fogalmazott az interjújában.

Hozzátette, tiszteli azokat, akiknek ez belefér, őt viszont megrémíti a gondolat, és azt sem tudja, változik-e valaha az álláspontja. Ugyanebben az interjúban Mckenna Grace arról is beszélt, hogy egyik nagy álma egy Disney-hercegnő eljátszása.

Grace Mckenna később Instagram-sztoriban tisztázta, hogy nem azért kerüli a meztelen jeleneteket, hogy egyszer Disney-hercegnő lehessen: a döntése a saját komfortérzetéről és személyes határairól szól. Egyszerűen jelenleg nem érezné jól magát ilyen helyzetben.

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