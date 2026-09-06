Így néznek ki most a Kínos (Awkward) sztárjai, 15 évvel a premier után

2011-ben érkezett meg a képernyőkre az a sorozat, ami lényegében jó pár évadon át azt a kérdést fejtegette: Team Matty vagy Team Jake? Ez persze nem más, mint a Kínos (vagy eredeti címén Awkward), ami 5 évadot élt meg, és a végére már elengedte azért ezt a cselekményszálat, azért jó néhány hónapokig bizonygatták egymásnak a rajongók online, melyik srác a jobb.

Na jó, miről is szólt a Kínos: Jenna Hamilton egy 15 éves csajszi, aki egy szerencsétlen baleset után úgy kerül vissza a gimibe, hogy mindenki azt hiszi, öngyilkosságot kísérelt meg. Ami persze nem igaz, de a lány konkrétan híres lett. Mindeközben viszont volt egy nagy titka: összejárt Mattyvel, a suli egyik legmenőbb pasijával, aki nem merte felvállalni őt. Így aztán később Matty legjobb barátja, Jake is bekerült a képbe, aki beleszeretett Jennába – innen indult az a szerelmi káosz, ami az egész sorozatot végigkísérte.

Te mi voltál? Team Matty vagy Team Jake? Team Matty! Team Jake!

forrás: MTV

A Kínos egy könnyed kis sorozat volt, ami ma már szinte feledésbe merült, pedig sokan a 2010-es évek Jacob Elordijának nevezik Matty karakterét. 10 év telt el az évadzáró óta és 15 év az első epizódtól számítva, a szereplők pedig azóta már egészen más vizekre eveztek. Bár sokan még színészkednek, vannak, akik egész mással foglalkoznak, gyermekeket nevelnek, de egy közös: még mindig összejárnak a Kínos többi szereplőjével, és gyakran nosztalgiáznak együtt.

Íme a Kínos színészi csapata most:

Pinterest Shadow demon Galéria / 11 kép Így néznek ki most a Kínos sztárjai, 15 évvel a premier után Megnézem a galériát

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