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Teljes titokban anya lett Avril Lavigne: édes fotókkal jelentette be a hírt

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Kerekes Vivien
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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. november 13. 17:27

Forrás: Getty Images

Teljes titokban anya lett Avril Lavigne: édes fotókkal jelentette be a hírt
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Teljes titokban anya lett Avril Lavigne: édes fotókkal jelentette be a hírt

Nagy meglepetés a fanoknak is: Avril felfedte, hogy megszületett kislánya, de nemcsak a baba neve, az apuka kiléte is teljes titok.

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Nagy meglepetés a fanoknak is: Avril felfedte, hogy megszületett kislánya, de nemcsak a baba neve, az apuka kiléte is teljes titok.

Avril Lavigne Avril Lavigne énekesnő 15cikk 1galéria 0videó Még több róla most egy egészen új szerepben mutatkozott be: a 42 éves énekesnő anya lett! November 13-án az Instagramon árulta el, hogy megszületett az első gyermeke, egy kislány. A bejelentés igazi meglepetésként érkezett, hiszen Avril korábban nem osztotta meg nyilvánosan, hogy babát vár, így azt nem tudni, végül is béranya vagy ő hozta világra a gyermeket. Egy biztos: hatalmas a boldogság!

Lapozd végig az Insta-galéria tündéri fotóit:

A fotókon az énekesnő a kisbabáját öleli, egy másik felvételen pedig a szülők a pici kezét fogják. A sorozatból természetesen egy kis poppunk hangulat sem hiányozhatott: három pár kockás Vans cipő sorakozik egy gördeszkán, köztük egy egészen apró babacipővel. Ennél avrilosabb családi bejelentést nehéz lett volna összehozni.

A poszt szövegében Avril a tőle megszokott szókimondó stílusban tudatta, hogy megérkezett a „mini hercegnőjük”. A kislány nevét és születésének pontos időpontját egyelőre nem árulta el, ahogyan az édesapa kilétét sem hozta nyilvánosságra. A család új fejezetéből most ennyit szeretett volna megmutatni – a mini tornacipő viszont már önmagában elég ahhoz, hogy elolvadjunk.

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