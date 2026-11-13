Teljes titokban anya lett Avril Lavigne: édes fotókkal jelentette be a hírt

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Forrás: Getty Images
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Avril Lavigne Avril Lavigne énekesnő 15cikk 1galéria 0videó Még több róla most egy egészen új szerepben mutatkozott be: a 42 éves énekesnő anya lett! November 13-án az Instagramon árulta el, hogy megszületett az első gyermeke, egy kislány. A bejelentés igazi meglepetésként érkezett, hiszen Avril korábban nem osztotta meg nyilvánosan, hogy babát vár, így azt nem tudni, végül is béranya vagy ő hozta világra a gyermeket. Egy biztos: hatalmas a boldogság!
Lapozd végig az Insta-galéria tündéri fotóit:
A fotókon az énekesnő a kisbabáját öleli, egy másik felvételen pedig a szülők a pici kezét fogják. A sorozatból természetesen egy kis poppunk hangulat sem hiányozhatott: három pár kockás Vans cipő sorakozik egy gördeszkán, köztük egy egészen apró babacipővel. Ennél avrilosabb családi bejelentést nehéz lett volna összehozni.
A poszt szövegében Avril a tőle megszokott szókimondó stílusban tudatta, hogy megérkezett a „mini hercegnőjük”. A kislány nevét és születésének pontos időpontját egyelőre nem árulta el, ahogyan az édesapa kilétét sem hozta nyilvánosságra. A család új fejezetéből most ennyit szeretett volna megmutatni – a mini tornacipő viszont már önmagában elég ahhoz, hogy elolvadjunk.
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