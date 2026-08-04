Ariana Grande megtörte a csendet: üzent azoknak, akik az egészségéért aggódnak

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Forrás: Taylor Hill/Getty Images
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Bár Ariana Grande szeptemberben fejezi be a The Eternal Sunshine Tour elnevezésű koncertsorozatát Londonban, a harminchárom éves sztár már most bejelentette, hogy ezután egy időre visszavonul a reflektorfénytől. „Alig várja, hogy pozitívan, egészségesen és boldogan befejezhesse a turnét, majd megérdemelt szünetet tartson a publikus megjelenésektől és szereplésektől, ami végtelen, folyamatos nyilvános vizsgálódáshoz vezetett” – magyarázta a szóvivője, utalva azokra a cikkekre, kommentekre, amelyekben az énekes-színésznő drasztikus fogyásáról beszélnek a „Petal” című dala videoklipjének megjelenése óta.
„Ez a turné csodálatos élmény volt számára. Szereti a rajongóit, és nagyon élvezte a koncertsorozata minden percét”- emelték ki a közleményben.
A bennfentesek azt mondják, Ari túlhajszolta ugyan magát, de a súlyára tett megjegyzések jobban megviselik őt, mint az, hogy megállás nélkül dolgozik – szóval most kilépett például a Wicked film másik sztárjával, Jonathan Baileyvel közösen tervezett „Sunday in the Park with George” című előadásból is, amit jövő nyáron mutattak volna be együtt. Ariana a visszavonulásának közzététele után Chicagóban folytatta a turnéját, ahol élőben is reagált a történtekre. „Lehetnénk ma este egy kicsit őszinték?” – tette fel a kérdést az augusztus 3-i koncertje egy pontján.
Ezután kifejtette, hogy „a bejelentés nem egy reaktív vagy impulzív dolog volt”, és online „aránytalanul felnagyították” a dolgot. „Ez valami olyasmi volt, amit előre elterveztem” – emelte ki az énekes-színésznő, és azt is hozzátette, hogy ezt az „átgondolt”, „neki erőt adó” döntését „csendben, régen” hozta meg. A sztár tagadja, hogy a róla online megjelent cikkek negatív hangvétele bármit is tönkre tenne számára, azt állítja, „semmi sem lesz képes eltorzítani a valóságát”, a jelenlegi turnéját pedig „az egyik leggyógyítóbb, legszebb, legigazabb és legkülönlegesebb élményének” nevezve.
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