Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Sztárok

Ariana Grande megtörte a csendet: üzent azoknak, akik az egészségéért aggódnak

#Ariana Grande
#Vallomás
#Visszavonulás
#sztárvilág
Dóri
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. augusztus 4. 16:32

Forrás: Taylor Hill/Getty Images

Ariana Grande
A nap cikke

4 csillagjegy, aki fényt derít egy fontos igazságra 2026 decemberéig

És ez megváltoztathatja az egész életüket!

Életmód

Így emeld új szintre a mindennapjaidat a legújabb techújdonságokkal

Van pár készülék, ami teljesen megváltoztathatja az életed!

Életmód

A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged...

Promóciók

Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról

Tények és tévhitek: ezt érdemes tudni az ártalomcsökkentésről. A leggyakoribb tévhitek a dohányzásról.

Életmód

Így dobd fel a barátnős balatoni nyaralásodat

Közös élmények, naplementés fotók, vízparti lazulás és felejthetetlen esti programok.
Olvasd el!

Napi horoszkóp augusztus 4.: a Rákok szeretnének a környezetüknek megfelelni, a Mérlegek elvakultan hajtják az általuk kitűzött célt

A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

5 görög mítosz az Odüsszeiából, ami a valóságban teljesen másképp volt

Christopher Nolan Odüsszeia című filmje látványosan eleveníti fel Homérosz legendás történetét, ám több olyan részletet is újragondol, amely az eredeti mítoszokban egészen másképp szerepel.

Olvasd el!

1950 és 2010 között születtél? Nagyon izgalmas, mit árul el rólad a születési éved

A numerológia szerint a születési éved meglepően sokat elárulhat az erősségeidről, a személyiségedről és azokról a tulajdonságokról, amelyek egész életedben elkísérnek.

Olvasd el!

A 67 éves Madonna évtizedeket is letagadhatna: így készítsd el fiatalító sminkjét

A kevesebb néha több, és valószínűleg erre jött rá Madonna is!

Olvasd el!

5 alulértékelt romkom, amiről senki nem beszél, pedig kellene

Rajongsz a romantikáért, újra és újra megnézed a kedvenc love storyjaidat? Ideje, hogy kibővítsd a listádat pár új, talán kevésbé ismert filmmel! Imádni fogod ezeket!

Facebook
Twitter
Pinterest
Reméljük, ez a szünet segít neki majd feltöltődni!

Bár Ariana Grande szeptemberben fejezi be a The Eternal Sunshine Tour elnevezésű koncertsorozatát Londonban, a harminchárom éves sztár már most bejelentette, hogy ezután egy időre visszavonul a reflektorfénytől. „Alig várja, hogy pozitívan, egészségesen és boldogan befejezhesse a turnét, majd megérdemelt szünetet tartson a publikus megjelenésektől és szereplésektől, ami végtelen, folyamatos nyilvános vizsgálódáshoz vezetett” – magyarázta a szóvivője, utalva azokra a cikkekre, kommentekre, amelyekben az énekes-színésznő drasztikus fogyásáról beszélnek a „Petal” című dala videoklipjének megjelenése óta.

„Ez a turné csodálatos élmény volt számára. Szereti a rajongóit, és nagyon élvezte a koncertsorozata minden percét”

- emelték ki a közleményben.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Mi történik Ariana Grandéval? Ijesztően vékony kinézete miatt az emberek már az életéért aggódnak

A bennfentesek azt mondják, Ari túlhajszolta ugyan magát, de a súlyára tett megjegyzések jobban megviselik őt, mint az, hogy megállás nélkül dolgozik – szóval most kilépett például a Wicked film másik sztárjával, Jonathan Baileyvel közösen tervezett „Sunday in the Park with George” című előadásból is, amit jövő nyáron mutattak volna be együtt. Ariana a visszavonulásának közzététele után Chicagóban folytatta a turnéját, ahol élőben is reagált a történtekre. „Lehetnénk ma este egy kicsit őszinték?” – tette fel a kérdést az augusztus 3-i koncertje egy pontján.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Sztárok, akik állítólag Ozempic segítségével fogytak le drasztikusan

Ezután kifejtette, hogy „a bejelentés nem egy reaktív vagy impulzív dolog volt”, és online „aránytalanul felnagyították” a dolgot. „Ez valami olyasmi volt, amit előre elterveztem” – emelte ki az énekes-színésznő, és azt is hozzátette, hogy ezt az „átgondolt”, „neki erőt adó” döntését „csendben, régen” hozta meg. A sztár tagadja, hogy a róla online megjelent cikkek negatív hangvétele bármit is tönkre tenne számára, azt állítja, „semmi sem lesz képes eltorzítani a valóságát”, a jelenlegi turnéját pedig „az egyik leggyógyítóbb, legszebb, legigazabb és legkülönlegesebb élményének” nevezve.

A sztárvilágban egyébként sokan beszélnek nyíltan például arról, hogyan küzdöttek meg az anorexiával...

Galéria / 7 kép

Sztárok, akik megküzdöttek az anorexiával

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Így emeld új szintre a mindennapjaidat a legújabb techújdonságokkal

Van pár készülék, ami teljesen megváltoztathatja az életed!

Életmód

A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged...

Promóciók

Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról

Tények és tévhitek: ezt érdemes tudni az ártalomcsökkentésről. A leggyakoribb tévhitek a dohányzásról.

Életmód

Így dobd fel a barátnős balatoni nyaralásodat

Közös élmények, naplementés fotók, vízparti lazulás és felejthetetlen esti programok.
Kép
Életmód

1950 és 2010 között születtél? Nagyon izgalmas, mit árul el rólad a születési éved

A numerológia szerint a születési éved meglepően sokat elárulhat az erősségeidről, a személyiségedről és azokról a tulajdonságokról, amelyek egész életedben elkísérnek.

Kép
Életmód

5 görög mítosz az Odüsszeiából, ami a valóságban teljesen másképp volt

Christopher Nolan Odüsszeia című filmje látványosan eleveníti fel Homérosz legendás történetét, ám több olyan részletet is újragondol, amely az eredeti mítoszokban egészen másképp szerepel.

Kép
Életmód

4 dolog a szexről, amit a filmek teljesen rosszul mutatnak

Ezeknek ne dőlj be, mert csalódni fogsz!

Kép
Életmód

Napi horoszkóp augusztus 4.: a Rákok szeretnének a környezetüknek megfelelni, a Mérlegek elvakultan hajtják az általuk kitűzött célt

A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Kép
Életmód

4 csillagjegy, aki fényt derít egy fontos igazságra 2026 decemberéig

És ez megváltoztathatja az egész életüket!

Kép
Sztárok

7 nyugtalanító kulisszatitok gyerekkorunk kedvenc filmjeiről, amelyek sokkal sötétebbek, mint azt valaha is gondoltad volna

A legtöbben nosztalgiával gondolunk vissza a gyerekkor ikonikus filmjeire, de a kamerák mögött sokszor egészen megrázó történetek zajlottak.