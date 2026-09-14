Életmód
Apa-fia párosok Hollywoodban, akik túlzás nélkül ugyanúgy néznek ki
Forrás: Getty Images
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Vannak családok, ahol első pillantásra keresni kell a hasonlóságot, és vannak azok, ahol konkrétan fel sem merül a kérdés, hogy ki kinek a gyereke. Hollywoodban pedig akad néhány apa-fia páros, akiknél a genetika tényleg nem aprózta el a dolgot: ugyanaz a tekintet, ugyanaz a mosoly, ugyanazok az arcvonások – csak néhány évtized különbséggel. Némelyiküknél pedig annyira durva a hasonlóság, hogy egy fiatal kori fotót látva simán összekevernéd őket.
Íme néhány apa-fia páros, ahol a fotókat kétszer is végig kell nézned:
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Életmód
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