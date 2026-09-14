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Apa-fia párosok Hollywoodban, akik túlzás nélkül ugyanúgy néznek ki

#Sztárok
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#Sztárgyerekek
#Hasonlóság
#apa-fia
Léna
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Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 11. 11:32

Forrás: Getty Images

Apa-fia párosok Hollywoodban, akik túlzás nélkül ugyanúgy néznek ki
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Van, amikor elég egyetlen pillantás, hogy kiderüljön, ki kinek a fia – ezeknél a hollywoodi sztárpárosoknál pedig a hasonlóság már-már zavarba ejtő.

Vannak családok, ahol első pillantásra keresni kell a hasonlóságot, és vannak azok, ahol konkrétan fel sem merül a kérdés, hogy ki kinek a gyereke. Hollywoodban pedig akad néhány apa-fia páros, akiknél a genetika tényleg nem aprózta el a dolgot: ugyanaz a tekintet, ugyanaz a mosoly, ugyanazok az arcvonások – csak néhány évtized különbséggel. Némelyiküknél pedig annyira durva a hasonlóság, hogy egy fiatal kori fotót látva simán összekevernéd őket.

Íme néhány apa-fia páros, ahol a fotókat kétszer is végig kell nézned:

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Apa-fia párosok Hollywoodban, akik túlzás nélkül ugyanúgy néznek ki

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