Meleg férfiként nőt vett feleségül? Ez az igazság Anthony Perkinsről az Ed Gein-sorozat kapcsán

Ha neked is tele van a Facebook feeded Ed Gein történetével, nos, nem vagy egyedül, a Netflix új sorozatát, a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztorit ugyanis hatalmas figyelem övezi. A sorozatgyilkosról szóló széria, melynek főszerepét Charlie Hunnam alakítja, több szempontból is közbeszéd tárgya lett. Egyrészt mindenki dícséri a színészt, milyen fantasztikus alakítást hozott, sokakat lesokkoltak a látottak, míg mások azon akadtak ki, hogy mennyire eltért a valóságtól a készítő. Mi az, ami igazából megtörtént, és mi az, ami csak fikció? Egy korábbi cikkünkben erre egyébként részletesen ki is tértünk:

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori egyébként amiatt is sok negatív kritikát kapott, hogy nagyon gyakran nem is a férfiről szólt, hanem más történetekről. Például több epizód is foglalkozott a német háborús bűnössel, Ilse Koch-kal, a filmkészítő Alfred Hitchcockkal, A texas-i láncfűrészes megalkotásával, valamint magával Anthony Perkinsszel is, aki a Psycho főszerepét alakította. De mi volt az igazság utóbbival kapcsolatban? Tényleg meleg volt a színész, és emiatt szörnyetegnek érezte magát? Valóban próbálta titkolni vonzalmát a férfiak iránt, és tényleg mindent elkövetett, hogy a nőket szeresse?

Először is vegyük végig, mi az, amit a sorozatban láttunk róla. A Netflixes szériában Anthony Perkinsről kiderül, hogy azért is kapta meg a Psycho főszerepét, mert Hitchcock tudta róla, hogy a férfiakhoz (is) vonzódik. Ez akkoriban hatalmas bűnnek számított, elfogadhatatlan volt Hollywoodban és a hétköznapokban is, és úgy vélte, ez Anthonynak adott egyfajta pluszt ahhoz, hogy szörnyeteget formázzon meg a képernyőn. A férfi aztán a történetben sokáig küzdött szexuális beállítottságával, pszichológushoz járt, megpróbálkozott a konverziós terápiával, és próbálta elnyomni érzéseit, mígnem végül egy nőt vett feleségül. A Psycho film pedig a kezdeti elutasítás után végül siker lett, de ő skatulyába került alakítása miatt, és nem tudott újabb szerepeket szerezni magának, csak furcsa, beteg karakterek megformálására jöhetett szóba. De mi volt az igazság?

Anthony Perkins valószínűleg queer volt a való életben.

A színész sosem vállalta fel nyilvánosan a szexualitását – az akkori konzervatív társadalmi légkörben ez szinte lehetetlen is lett volna –, de köztudott volt, hogy férfiakkal is volt kapcsolata, köztük a színész Tab Hunterrel, aki a sorozat második epizódjában is megjelenik. A hírek szerint Hunter és Anthony Perkins körülbelül négy évig voltak együtt, még azelőtt, hogy leforgatta volna a Psycho-t. A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori egyik epizódja a kapcsolatuk felbomlását Perkins szerepvállalásához köti (a férfi azt mondta neki, ha elvállalja a szerepet, mindennek vége köztük), de nincs bizonyíték arra, hogy ez valóban így történt.

Hunter a „Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star” című memoárjában

Perkinsről azt vallotta, hogy különleges része volt az életének, és részletesen beszél arról, milyen nehéz volt a szexualitásával küzdenie a korabeli Hollywoodban.

A fotón Tab Hunter és Anthony Perkins látható

Perkins tényleg átesett egy konverziós terápián, hogy melegből heteróvá tegyék.

Először is tisztázzuk: A konverziós terápia olyan pszichológiai vagy vallási jellegű közbelépés, amelynek célja a homoszexuális, biszexuális vagy transznemű emberek „megváltoztatása” - vagyis hogy heteroszexuálissá „tegyék” őket. A módszer a 20. század elején jelent meg, amikor a pszichiátria még betegségként kezelte a homoszexualitást. Egyes orvosok és terapeuták úgy hitték, hogy „átneveléssel” vagy „kezeléssel” meg lehet változtatni valaki szexuális orientációját.

A sorozat egyik jelenetében Anthony Perkins terápiás ülésre megy, ahol Mildred Newman pszichoterapeutával találkozik. Elmondja neki, hogy „a homoszexuális aktus szörnyűnek tűnik számára”, és hogy rosszul lesz, valahányszor a barátjával alszik.

Newman (aki a valóságban is az átalakító terápia híve volt) azt javasolja neki, hogy „gyógyíttassa ki magát” lobotómiával, elektrosokkal vagy konverziós terápiával. Bár nem tudni pontosan, mi hangzott el kettejük között, a beszámolók szerint Perkins valóban vállalta a konverziós terápiát, és nem sokkal később feleségül vette Berry Berensont.

Merthogy Anthony Perkins végül tényleg megházasodott egy nővel.

És két gyermeke született. Az esküvő 1973-ban történt, miután feleségül vette Berry Berensont, akitől két gyermeke született. A sorozatban ezt az információt férfi szeretőjével is közli, akivel szakít aztán. Na most, hogy ilyen tényleg történt-e, nem tudni, de annyi biztos, hogy az 1960-as években egy táncossal és koreográfussal, Grover Dale-lel volt romantikus viszonya, így sokak szerint őt láthattuk a képernyőn is. Anthony Perkinsnek tehát két fia is született, egyikük pedig tavaly egy interjúban elmondta: apja szexualitása soha nem volt téma a családban.

Az volt a meglepetés, hogy ez nem volt meglepetés. Inkább az volt furcsa, hogy erről soha nem beszéltünk. Még ma sem tudom, hogyan zajlik egy ilyen beszélgetés egy olyan ember esetében, akinek a nyilvános élete nem engedi meg a nyíltságot – és hogyan lehet erről a gyerekeivel őszintén beszélni. - mesélte fia, Oz a The Irish Times-nak.

Anthony Perkins és felesége

A Psycho tényleg beskatulyázta őt, de csak Hollywoodban.

A Psycho szerepe meghatározta Perkins karrierjét – jó és rossz értelemben is. Sokan úgy tartják, hogy Hollywoodban beskatulyázták mint „furcsa, pszichotikus” karakterek megformálóját. Perkins emiatt kivásárolta magát a Paramount-szerződéséből, és Európába költözött, hogy újraépítse karrierjét. Első európai filmje, a „Goodbye Again” (1961) több díjra is jelölést kapott: Bravo Otto, Bambi, a Cannes-i Filmfesztivál legjobb színésze, valamint a David di Donatello-díj is szerepelt a neve alatt.

60 évesen hunyt el AIDS okozta tüdőgyulladásban. Még a Psycho negyedik részének forgatása alatt diagnosztizálták HIV-vel, melyet nagyon sokáig titkolt, hiszen akkoriban a betegséget a homoszexualitással azonosították.

Egyébként nem Anthony Perkins az első, aki meleg férfiként nőt vett feleségül:

