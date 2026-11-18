Életmód
A nap híre! Megszületett Anne Hathaway harmadik gyermeke
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Amikor idén júniusban Anne Hathaway Anne Hathaway színésznő 97cikk 8galéria 0videó Még több róla bejelentette, hogy babát vár, az egész világ erről beszélt. A színésznő ugyanis 43 éves, és nem titkolta: kora miatt fel sem merült benne, hogy még egyszer átélheti a várandósságot. Elárulta azt is, hogy bár ők már tudják a baba nemét, ezt megtartják maguknak még egy darabig.
Az elmúlt hónapokban pedig alaposan kitett magáért. Talán nem is volt még olyan év, amikor ennyi filmje jött volna ki: a Mother Maryt követte Az ördög Pradát visel 2., majd az Odüsszeia, Az Oak Street vége, végül pedig a Verity. Nem csoda, hogy a sok vörös szőnyeges premier és beszélgetős műsoros szereplés után úgy döntött, október elejével elköszön és csak a családjára, pihenésre és a babára koncentrál.
Most viszont megérkezett a csodás hír: megszületett Anne Hathaway Anne Hathaway színésznő 97cikk 8galéria 0videó Még több róla hamadik gyermeke! A színésznőt lencsevégre kapták egy séta során babájával, akinek nevét és nemét majd csak idővel szeretné felfedni.
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