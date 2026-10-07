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Nem csak egy csomó jelezhet mellrákot: Amanda Peet szokatlan változást észlelt a diagnózis előtt
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Október a mellráktudatosság hónapja: ilyenkor a rózsaszín szalagok mellett azok a személyes történetek is nagyobb figyelmet kapnak, amelyek segítenek jobban megérteni a betegséget és a korai felismerés fontosságát. Nem lehet eléggé kihangsúlyozni, milyen fontos a megelőzés és az, hogy kivizsgáltassuk magunkat!
Amanda Peet színésznő, háromgyerekes anya tavaly szembesült a diagnózissal, amikor mindkét szülője haldoklott és kórházi kezelésre szorult, így tényleg élete legrosszabb időszaka volt ez. Végül idén beszélt először arról, min ment keresztül. Ennek kapcsán pedig egy olyan észrevételt is megosztott, ami sokak számára lehet új információ. Ő ugyanis korábban azt gondolta, hogy a mellrákra az utal, ha észreveszel magadon egy jól körülhatárolható csomót. Nála azonban egészen más változás jelezte, hogy érdemes orvoshoz fordulnia.
Öltözködés közben érzett valami szokatlant
Az 54 éves színésznő a napokban adott interjút Today-nek, és ebben idézte fel, hogy a gardróbjában, éppen öltözködés közben figyelt fel arra, hogy a melle egy pontján olyan furcsa a bőre tapintásra. Nem a gyakran emlegetett, apró, kemény borsószemhez hasonló csomót érezte, hanem valami mást.
„Egyszerűen nem olyan volt, mint a normális bőr” – fejtette ki. A változás miatt kivizsgálásra ment, és MRI-vizsgálat is készült. Ezután úgy gondolta, minden rendben van, miközben az orvosai továbbra is megfigyelés alatt tartották az érintett területet.
Egy későbbi kontrollon derült ki, mi áll a háttérben
Amanda elmondása szerint nagyjából hat hónappal később, egy rutinellenőrzés során az ultrahangon gyanús eltérést találtak. Szövettani mintavétel következett, amely aztán igazolta a mellrákot. A diagnózis pillanata máig élénken él benne, ahogy az azt követő várakozás is: nem egyszerre kapott választ minden kérdésére, hanem fokozatosan derült ki, milyen kezelésre lesz szüksége.
A színésznőnél invazív lobuláris emlőrákot állapítottak meg. Korábban is rendszeresen járt ellenőrzésekre, mert sűrű emlőállománya volt, és az évek során jóindulatú csomókat is találtak nála. A daganatot korai, első stádiumban fedezték fel; emlőmegtartó műtéten és sugárkezelésen esett át, 2026 januárjában pedig az első kontrollvizsgálata nem mutatott daganatos eltérést.
Nem csak csomó jelezhet problémát
Amanda történetének egyik fontos tanulsága, hogy nem minden emlődaganat okoz ugyanolyan tüneteket. Az invazív lobuláris típus a tejtermelő mirigyekből indul ki, és kevésbé jellemző rá a jól elkülönülő csomó. Előfordulhat, hogy inkább megvastagodott, a környezetétől eltérő tapintású területet lehet érezni. Figyelmet érdemelhet a mell alakjának változása, a bőr behúzódása vagy az újonnan befelé forduló mellbimbó is.
Egy szokatlan változás önmagában még nem jelent mellrákot, de érdemes megmutatni orvosnak – akkor is, ha nemrég voltál szűrővizsgálaton. A saját tested megismerése segíthet észrevenni az újdonságokat, a szükséges vizsgálatokat azonban nem helyettesíti. Amanda esetében a rendszeres ellenőrzéseknek fontos szerepük volt abban, hogy a betegséget korán felismerjék.
És amit még fontos tudni:
Ezek a mellrák lehetséges figyelmeztető jelei:
- Új csomó a mellben vagy a hónaljban.
- A mell egy részének megvastagodása vagy duzzanata, akár kitapintható csomó nélkül.
- A mell méretének vagy alakjának változása.
- A bőr behúzódása, gödröcskéssé vagy narancshéjszerűvé válása.
- A mell vagy a mellbimbó bőrének kipirosodása, hámlása, megvastagodása.
- A mellbimbó újonnan kialakuló befelé fordulása.
- Az anyatejtől eltérő, például véres váladék ürülése a mellbimbóból.
- Fájdalom a mellben vagy a mellbimbó környékén.
- Duzzadt nyirokcsomók a hónaljban vagy a kulcscsont közelében.
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