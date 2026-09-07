Életmód
Amal Clooney megmutatta, hogyan viseljük ősszel a nyár egyik legnagyobb trendjét
Forrás: gettyimages
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Velencébe érkezve egy olyan szettet választott, amely tökéletes átmenetet teremt a nyári könnyedség és az őszi elegancia között.
A szatén short ősszel is működik
Amal Clooney szeptember 1-jén érkezett férjével, George Clooney-val a Velencei Filmfesztiválra, ahol a színészt életművéért Arany Oroszlán-díjjal tüntetik ki. Amal már az érkezéskor gondoskodott róla, hogy minden tekintet rá szegeződjön: egy olívazöld Tom Ford szettet viselt, amelynek egyik legizgalmasabb darabja egy apró szatén rövidnadrág volt. A fényes anyag és a rövid fazon első pillantásra inkább nyári, sőt fehérnemű ihlette trendnek tűnhet, Amal azonban egy ugyanolyan árnyalatú, szabott blézerrel kombinálta. Éppen ez a strukturált felsőrész tette az egész összeállítást sokkal elegánsabbá és ősziesebbé. A monokróm olívazöld színválasztás pedig még inkább az új évszak felé mozdította el a szettet.
A részleteken múlt minden
A megjelenést Amal jellegzetes, dúsra szárított frizurája, fehér manikűrje, meleg tónusú ajakszíne és hatalmas, hetvenes éveket idéző napszemüvege tette teljessé. Az összhatás egyszerre volt lezser és kifinomult: mintha a luxuspizsamák kényelmét találkoztatták volna egy tökéletesen szabott kosztüm eleganciájával.
Így hordjuk ősszel a szatén shortot
Amal Clooney szettje egy egyszerű stílustrükkre is rámutat: nem feltétlenül kell búcsút inteni a nyári trenddaraboknak, elég megváltoztatni, mivel kombináljuk őket. Egy blézer, egy oversize ing vagy akár egy könnyű dzseki máris egészen más karaktert adhat a szatén rövidnadrágnak. A trend ráadásul nem csak Amal ruhatárában jelent meg. A koppenhágai divathét utcai szettjeiben is feltűntek a selymes, fehérnemű ihlette shortok, amelyeket sportos dzsekikkel, blézerekkel és őszi árnyalatokkal párosítottak.
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Életmód
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