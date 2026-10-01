Promóciók
Már 14 éves az Így jártam anyátokkal sztárjának kisebbik lánya: elképesztő a hasonlóság köztük
Forrás: CBS Photo Archive/Getty Images
Napi horoszkóp október 1.: a Bakok előtt új lehetőség körvonalazódik, a Vízöntők egyedülálló sikert érhetnek el
A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!
Így hívják Palvin Barbara és Dylan Sprouse kislányát: csodás nevet kapott a baba
Kiderült, hogy hívják a sztárpár újszülött gyermekét!
Igen, női óvszer is létezik! Minden, amit tudnod kell róla
Nem csak a férfi óvszer jelenthet megoldást, ha egyszerre szeretnénk védekezni a nem kívánt terhesség és a nemi úton terjedő fertőzések ellen.
8 lusta vacsora, amihez csak egy tepsire van szükséged
Teljesen megértjük, ha munka után semmi kedved órákat tölteni a konyhában, ezért mutatunk néhány szuper egyszerű receptet, amihez elég mindent egy tepsire pakolni.
Gyönyörű volt, mégis baj lett belőle: Diana hercegné legvitatottabb frizurájának története
Diana hercegné egyik legelegánsabb frizurája akkora figyelmet kapott, hogy testvére visszaemlékezése szerint még figyelmeztették is miatta a brit királyi családban.
Az Így jártam anyátokkal sztárja, a Lily Aldrint alakító Alyson Hannigan anya-lánya programot szervezett az immár 14 éves Keeva társaságában, és erről egy szelfit is feltöltött: a sorozat rajongói pedig imádják a képet, és azt mondják, a színésznő tinédzser lánya pontosan úgy néz ki, hogy eljátszhatná Lily fiatalkori énjét, szóval a megszólalásig hasonlít híres édesanyjára.
Alyson Hannigan egyébként már több két évtizede Alexis Denisof felesége, akit a Buffy, a vámpírok réme sorozat forgatásán ismert meg. A pár 2003-ban mondott igent egymásnak, aztán néhány évvel később családot alapítottak: két lányuk született, Satyana Marie Denisof és Keeva Jane Denisof. Sőt, Alyson két terhességét az Így jártam anyátokkal sorozatba is beleírták.
Vannak sztárok, akik sokáig titkolták a terhességüket, mutatjuk, kik ők!
Galéria / 10 kép
10 híres nő, aki zseniálisan rejtette el a terhességét: senkinek nem tűnt fel, hogy babát várnak
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!
11 párkapcsolati tanács híres pároktól, akik hosszú éveken át együtt maradtak
A hosszú kapcsolat mögött ritkán áll egyetlen nagy titok.
Hihetetlenül jóképű lett Matthew McConaughey fia: modellként hódít a divatbemutatókon
Az tuti, hogy az apjától örökölte a sármját!
Jennifer Aniston leggázabb filmje: 10 sztár, akikről teljesen elfelejtettük, hogy ciki horrorfilmekben szerepeltek
Mielőtt világsztárok, Oscar-díjas színészek vagy egy generáció kedvencei lettek volna, néhányan egészen meglepő horrorfilmekben bukkantak fel.
A szerelem képlete rajongói imádni fogják: Ezekben a filmekben és sorozatokban a kamu kapcsolatokból szerelem lett
A fake dating évek óta az egyik legnépszerűbb trope a romantikus történetekben: a főszereplők addig színlelik a vonzalmukat, hogy az végül valódivá válik.
15 zseniális szépségtrükk, amit bárcsak hamarabb ismertünk volna
Nem mindig egy új frizura vagy teljes gardróbcsere kell a látványos változáshoz.
Sophia Bush titokban feleség lett – több mint egy évig senki sem tudott az esküvőről
Sophia Bush és Ashlyn Harris több mint egy évig őrizte egyik legnagyobb közös titkát: a színésznő és az egykori profi labdarúgó már 2025 nyarán összeházasodott, méghozzá egy rendkívül intim ceremónián.