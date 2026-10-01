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Már 14 éves az Így jártam anyátokkal sztárjának kisebbik lánya: elképesztő a hasonlóság köztük

#Sorozat
#szelfi
#anya-lánya
#Így jártam anyátokkal
#Alyson Hannigan
Dóri
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 1. 18:37

Forrás: CBS Photo Archive/Getty Images

Így jártam anyátokkal
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Szinte hihetetlen, de olyan, mintha a fiatal Lilyt látnánk!

Az Így jártam anyátokkal sztárja, a Lily Aldrint alakító Alyson Hannigan anya-lánya programot szervezett az immár 14 éves Keeva társaságában, és erről egy szelfit is feltöltött: a sorozat rajongói pedig imádják a képet, és azt mondják, a színésznő tinédzser lánya pontosan úgy néz ki, hogy eljátszhatná Lily fiatalkori énjét, szóval a megszólalásig hasonlít híres édesanyjára.

Alyson Hannigan egyébként már több két évtizede Alexis Denisof felesége, akit a Buffy, a vámpírok réme sorozat forgatásán ismert meg. A pár 2003-ban mondott igent egymásnak, aztán néhány évvel később családot alapítottak: két lányuk született, Satyana Marie Denisof és Keeva Jane Denisof. Sőt, Alyson két terhességét az Így jártam anyátokkal sorozatba is beleírták.

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