Gyönyörű nő lett az Alkonyat vámpírkislányából: Mackenzie Foy már 24 éves

A könyv szerint Renesmee 2006. szeptember 11-én született, vagyis 2024-ben töltötte be a 18. életévét. A karaktert megformáló Mackenzie Foy pedig mára már 24 éves gyönyörű fiatal nő, aki nemcsak a filmvásznon, hanem az életben is ragyog.

Mackenzie Foy mindössze 9 éves volt, amikor eljátszotta Renesmee-t az Alkonyat – Hajnalhasadás I. és II. részében, 2011-ben és 2012-ben. Bár csak rövid időre tűnt fel a sorozat végén, alakítása és arca örökre beleégett a rajongók emlékezetébe. A Los Angeles-i születésű színésznő már 7 éves korában szerepelt sorozatokban, mint például a ’Til Death, a Flashforward és a Hawaii Five-0 epizódjaiban –, de az Alkonyat hozta meg számára a nagy áttörést.

Egy korábbi interjúban Mackenzie így emlékezett vissza az Alkonyat forgatására:

Emlékszem, hogy Kanadában voltunk, rettenetesen fáztunk. Forró csokit ittunk, Taylorral fociztunk, és mindannyian jókat nevettünk. Nagyon különleges élmény volt.

Foy nem tűnt el a reflektorfényből az Alkonyat után sem. 2013-ban szerepelt A Démonok között című horrorfilmben, majd 2014-ben a Csillagok között című sci-fi egyiks karakterét Murph-t alakította, Matthew McConaughey oldalán. Ezekkel a szerepekkel bizonyította, hogy nem csak gyerekszínészként képes helytállni, hanem komoly, drámai karakterek megformálására is alkalmas.

Ezután kissé visszavett a tempóból: 2018-ban a Diótörő és a négy birodalom, 2020-ban pedig a Fekete Szépség című filmekben tűnt fel. Utóbbi különösen közel állt hozzá, mivel Foy régóta szenvedélyesen szereti a lovakat, és persze ezt gyakran meg is osztja a közösségi oldalain.

Bár az elmúlt években kevesebbet láthattuk, Mackenzie Foy nem zárta ki, hogy visszatér a kamera elé. Sőt, 2023 novemberében egy külföldi magazinnak adott interjúban arról beszélt, hogy szeretne egy bonyolultabb, akár gonosz karaktert is eljátszani:

Nagyon izgalmas és kihívásokkal teli lenne egy összetett szerepben kipróbálni magam – például egy negatív karakterként.

Emellett a színészkedés mellett egyre jobban érdeklődik a filmkészítés más területei iránt is:

Nagyon remélem, hogy még sokáig dolgozhatok filmekben – és egyszer talán rendezhetek is. Az egy igazi álom lenne.

Mackenzie Foy mindössze 24 éves, de már olyan nevekkel dolgozott együtt, akikkel sok színész egy élet alatt sem. Bár gyermekszínészként vált híressé, mára egy kifinomult, céltudatos fiatal nő lett belőle, aki a reflektorfényt háttérbe tolva csendes, de tudatos utat választott.

Ha kíváncsi vagy, mi van a többi szereplővel, kattints a galériára!

Galéria / 10 kép Akkor és most: ennyit változtak az Alkonyat szereplői az első film óta Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria