Divat
Gyönyörű nő lett az Alkonyat vámpírkislányából: Mackenzie Foy már 24 éves
Forrás: imdb
„Évtizedekkel a születése előtt találkoztam a lányommal?" - 7 hátborzongató igaz sztori,
Elérkezett a Halloween, az évnek az az időszaka, amikor imádjuk magunkat halálra rémiszteni, miközben sütőtökös lattét kortyolgatunk a kanapén.
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Sztárok, akik elképesztő híresek voltak, mégis visszavonultak karrierjük csúcsán
Egyszerre döbbenetes és mégis példaértékű, amikor valaki a csúcson állva kisétál a reflektorfényből.
7 meglepő tény a 20 éves Leonóra hercegnőről, aki olyan, mintha egy Disney meséből lépett volna ki
Spanyolország jövőbeli királynője, Leonóra asztúriai hercegnő október 31-én ünnepli 20. születésnapját, és már most történelmet ír.
A tengerparton töltött időnek tényleg varázsereje van? Teszteltük az elméletet Horvátországban!
A Liburnia Hotels & Villas egyik szállodájában, a Hotel Ičićiben kipróbálhattuk, valóban igaz-e a „Blue Mind Theory”, azaz a kék elme teória.
Heti horoszkóp november 3-9.: a Bakok nagyobb volumenű projektre készülnek, a Halak új kihíváson törik a fejüket
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!
A könyv szerint Renesmee 2006. szeptember 11-én született, vagyis 2024-ben töltötte be a 18. életévét. A karaktert megformáló Mackenzie Foy pedig mára már 24 éves gyönyörű fiatal nő, aki nemcsak a filmvásznon, hanem az életben is ragyog.
Mackenzie Foy mindössze 9 éves volt, amikor eljátszotta Renesmee-t az Alkonyat – Hajnalhasadás I. és II. részében, 2011-ben és 2012-ben. Bár csak rövid időre tűnt fel a sorozat végén, alakítása és arca örökre beleégett a rajongók emlékezetébe. A Los Angeles-i születésű színésznő már 7 éves korában szerepelt sorozatokban, mint például a ’Til Death, a Flashforward és a Hawaii Five-0 epizódjaiban –, de az Alkonyat hozta meg számára a nagy áttörést.
Egy korábbi interjúban Mackenzie így emlékezett vissza az Alkonyat forgatására:
Emlékszem, hogy Kanadában voltunk, rettenetesen fáztunk. Forró csokit ittunk, Taylorral fociztunk, és mindannyian jókat nevettünk. Nagyon különleges élmény volt.
Foy nem tűnt el a reflektorfényből az Alkonyat után sem. 2013-ban szerepelt A Démonok között című horrorfilmben, majd 2014-ben a Csillagok között című sci-fi egyiks karakterét Murph-t alakította, Matthew McConaughey oldalán. Ezekkel a szerepekkel bizonyította, hogy nem csak gyerekszínészként képes helytállni, hanem komoly, drámai karakterek megformálására is alkalmas.
Ezután kissé visszavett a tempóból: 2018-ban a Diótörő és a négy birodalom, 2020-ban pedig a Fekete Szépség című filmekben tűnt fel. Utóbbi különösen közel állt hozzá, mivel Foy régóta szenvedélyesen szereti a lovakat, és persze ezt gyakran meg is osztja a közösségi oldalain.
Bár az elmúlt években kevesebbet láthattuk, Mackenzie Foy nem zárta ki, hogy visszatér a kamera elé. Sőt, 2023 novemberében egy külföldi magazinnak adott interjúban arról beszélt, hogy szeretne egy bonyolultabb, akár gonosz karaktert is eljátszani:
Nagyon izgalmas és kihívásokkal teli lenne egy összetett szerepben kipróbálni magam – például egy negatív karakterként.
Emellett a színészkedés mellett egyre jobban érdeklődik a filmkészítés más területei iránt is:
Nagyon remélem, hogy még sokáig dolgozhatok filmekben – és egyszer talán rendezhetek is. Az egy igazi álom lenne.
Mackenzie Foy mindössze 24 éves, de már olyan nevekkel dolgozott együtt, akikkel sok színész egy élet alatt sem. Bár gyermekszínészként vált híressé, mára egy kifinomult, céltudatos fiatal nő lett belőle, aki a reflektorfényt háttérbe tolva csendes, de tudatos utat választott.
Ha kíváncsi vagy, mi van a többi szereplővel, kattints a galériára!
Hogy tetszett a cikk?
Divat
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
10 modern lakberendezési trend, amit titokban mindenki szívből utál
Az elmúlt években a közösségi oldalakon és a lakberendezős műsorokban úgy tűnt, mintha lenne egy kötelező modern otthonrecept.
Napi horoszkóp november 3.: a Kosoknak hatalmas elismerésben lehet részük, az Oroszlánoknak érdemes mentálisan és fizikailag is töltődniük
A hét első napja is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
7 meglepő tény a 20 éves Leonóra hercegnőről, aki olyan, mintha egy Disney meséből lépett volna ki
Spanyolország jövőbeli királynője, Leonóra asztúriai hercegnő október 31-én ünnepli 20. születésnapját, és már most történelmet ír.
„Évtizedekkel a születése előtt találkoztam a lányommal?" - 7 hátborzongató igaz sztori,
Elérkezett a Halloween, az évnek az az időszaka, amikor imádjuk magunkat halálra rémiszteni, miközben sütőtökös lattét kortyolgatunk a kanapén.
6 dolog, amit soha ne tegyél botox után: csúnyán ronthatják az eredményt!
A különböző botox kezelések egyre népszerűbbek az elmúlt években. Napjainkra már azt se lehet kijelenteni, hogy ez luxusnak számít, hiszen rengeteg hétköznapi ember dönt úgy, hogy botox segítségével akar megszépülni. Azonban, ha emellett döntesz fontos, hogy ne csak a kockázatoknak nézz utána, vagy éppen a legjobb orvos után olvass, hanem annak is nézz utána, hogy milyen utókezelés szükséges, és mely tevékenységek azok, amelyeket érdemes kerülni közvetlen a beavatkozást követően, az alábbiakban ezeket gyűjtöttük össze!
Sztárok, akik elképesztő híresek voltak, mégis visszavonultak karrierjük csúcsán
Egyszerre döbbenetes és mégis példaértékű, amikor valaki a csúcson állva kisétál a reflektorfényből.