4 színész, aki majdnem megkapta az Alkonyat főszerepét - És 4, akit az írónő szeretett volna, de nemet mondtak

Ki ne emlékezne arra, amikor 2008-ban MINDEN tininek megvolt a véleménye arról, hogy Team Edward vagy Team Jacob a jobb választás? Ez az év egyértelműen az Alkonyat éve volt, megérkezett a mozikba a vámpíros film, amit mindenki vagy imádott, vagy utált, de egyszerűen nem lehetett elmenni mellette szó nélkül. Bár Magyarországon ezzel nagyjából egyidőben lettek felkapottak a történet alapjául szolgáló könyvek is, Amerikában ekkor már évek óta bestseller volt az Alkonyat. Ma már persze tudjuk, hogy a főszereplők karrierjének ez őrületes löketet adott, és pikk-pakk világsztárok lettek, de az, hogy ők kapták meg a szerepet, nem sokon múlt. Sőt, majdnem egészen máshogy alakult az Alkonyat szereplőgárdája.

Akik valóban jelentkeztek a castingra, de nem kapták meg a szerepet

Az Alkonyat filmek castingjára érthető módon óriási volt az érdeklődés. Rengeteg fiatal, feltörekvő színész szeretett volna elcsípni egy nagyobb szerepet, hiszen már ekkor sejteni lehetett, hogy akit ebbe a franchise-ba beválogatnak, annak a karrierje is beindul majd. Ma már tudjuk, kik kapták meg Bella, Edward és Jacob, na meg persze a többiek szerepét, de nem sokon múlt, hogy egészen más csapat álljon fel az Alkonyat elkészítésére. Mutatjuk, kik azok, akik jelentkeztek, castingoltak és a végéig eljutottak a folyamatnak, de nem kapták meg a szerepet, és azokat is, akiket az írónő szívesen látott volna a filmben, de már időközben "kiöregedtek" vagy egész egyszerűen nem is akartak hallani a vámpíros forgatókönyvről.

Tyler Posey, mint Jacob

forrás: ChatGPT5

Nem sokon múlt, hogy Taylor helyet Tyler legyen a film egyik főszereplője. A színész ekkor még persze egyáltalán nem volt ismert, alig 16 éves volt és a Teen Wolfba is csak később válogatták be. Egyébként ő volt az írónő egyik választása a szerepre, és egészen az utolsó körig el is jutott. Azt, hogy végül Taylor Lautner kapta meg a szerepet, magától a színésztől tudta meg jóval később, amikor a forgatás is lezajlott már. Ők ugyanis ismerték egymást onnan, hogy gyakran ugyanazokra a szerepekre jelentkeztek és a castingok előtt együtt várakoztak.

Szerinted milyen lett volna Posey a szerepre? Szuper, tetszett volna! Jobb, hogy nem ő kapta meg.

Ben Barnes, mint Edward

forrás: ChatGPT5

Ben egyike volt annak a négy színésznek, akik a legutolsó körben bent maradtak a szerepre és Kristen Stewarttal próbálhatták el a szövegüket. A színész ekkor viszont már a Narniából elég ismert volt, még zajlottak is a forgatások, és a készítők tartottak attól, hogy egyszerre két ekkora franchise-ban is játszik. Túlságosan összemosódtak volna. Ráadásul Ben elárulta, hogy 27 évesen túl idősnek is tartották a 17 éves Edward szerepére.

Neked tetszett volna, ha Ben Barnes játssza Edwardot? Igen, szuper lett volna! Nem, nem passzol hozzá.

Shiloh Fernandez, mint Edward

forrás: ChatGPT5

Íme még egy Edward! Ben Barnes és Rob Pattinson mellett ő is az utolsó négyben volt, és nagyon esélyesnek tartották a szerepre. A rendező otthonában volt az utolsó körös casting, ahol Kristen Stewarttal együtt kellett elpróbálnia neki is a szerepet, együtt improvizálni kicsit, de nem volt olyan erős a kémia közte és a színésznő között, mint Pattinson esetében. A rendező azért megjegyezte őt magának, és később A lány és a farkasban adott neki szerepet.

Mit gondolsz, Shiloh jó Edward lett volna? Én látom benne a fantáziát, igen. Nem, semmiképp.

Lily Collins, mint Bella

forrás: ChatGPT5

Bizony, Emily nem Párizsba, hanem Forksba költözött volna! Legalábbis Lily Collins maga is jelentkezett a szerepre, és szívesen alakította volna Bellát az Alkonyatban. Végül nem kapta meg a melót, de később egy interjúban eljátszott a gondolattal, milyen más lett volna a karrierje, ha mégis beválogatják.

Szerinted Lily jó lett volna Bella szerepére? Igen, jobb lett volna sokkal! Nem, nem passzol hozzá.

És ahogy Stephanie Meyer elképzelte a karaktereket

Mert természetesen az írónő már úgy készítette az Alkonyat könyveket, hogy a fejében élt egy-egy kép a karakterekről. És arról is, ki lenne a tökéletes színész hozzá. Az esetek többségében egyébként az általa elképzelt sztárok nem akartak szerepet a filmben és castingra sem jöttek el, de érdekes látni, hogy ha az írónő elképzelése és a színészek hajlandósága összhangban lett volna, így nézett volna ki az Alkonyat.

Cillian Murphy, mint James

forrás: ChatGPT5

Ez nem olyan volt, hogy a színész castingolt és nem kapta meg a szerepet. Őt igazából (nem meglepő módon) nem hozta lázba a vámpíros történet, nem is ajánlották fel neki a szerepet, de Cillian karakterét ismerve egyébként ő jó eséllyel nem is akart volna munkát a filmben. A színész ugyanis eléggé megválogatja, mire mond igent. Azonban az írónő eredetileg úgy írta meg James-t, hogy fejben mindig Cillian Murphyt látta maga előtt. Vagyis pontosítunk: először Joshua Jacksont, de amikor a Batman: Kezdődik!-ben meglátta Cilliant, számára egyértelmű volt, hogy James az bizony Cillian. Szerinted jó lett volna?

Mit gondolsz, működött volna James Cillian alakításával? Igen, ő bármit el tud játszani. Nem, nagyon nem passzolt volna hozzá.

Emily Browning, mint Bella

forrás: ChatGPT5

Emily volt az írónő elsőszámú választása, nagyon szerette volna Stephanie Meyer, hogy ő alakítsa Bellát. Azonban a színésznő elutasította még a casting lehetőségét is, és nem akart a franchise-ban részt venni. Emiatt kezdték el keresni Bellát, és mielőtt Kristen megkapta a szerepet, valaki más is egész sokáig jutott a folyamatban.

Mit szólnál Emilyhez Bellaként? Nagyon tetszett volna! Nekem valahogy nem passzol.

Charlie Hunnam, mint Carlisle

forrás: ChatGPT5

Valószínűleg egyetértünk abban, hogy Peter Facinelli elég jól hozta Dr. Carlisle Cullen karakterét, de az írónő egyébként eredetileg nem neki szánta a szerepet. Hanem bizony Charlie Hunnamnek! Imádta ugyanis az alakítását a Nicholas Nickleby című filmben, ám amikor elkezdődött a casting, Charlie élből elutasította a vámpíros forgatókönyvet (nem csak ezt, de úgy egyébként a vámpíros sztorikat).

Charlie, mint a Cullan család feje? Nagyon adtam volna! Nem illik hozzá a karakter...

Rachael Leigh Cook, mint Alice

forrás: ChatGPT5

A csaj nem jár egyedül színésznője is elég népszerű casting gondolat volt az írónő fejében, amikor a regény készült. Alice karakterét úgy írta meg, hogy közben Rachael arcát képzelte oda. Csakhogy mire eljutott arra a szintre a film, hogy kezdődhetett a casting, a színésznő már idős lett volna egy ilyen fiatal karakter eljátszására. Rachael is csak jóval később tudta meg, hogy ő inspirálta a karaktert, aminek egyébként nagyon örült is.

És Rachael, mint Alice? Szerintem jó párosítás lett volna. Jobb, hogy nem így lett.