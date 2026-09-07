Életmód
4 színész, aki majdnem megkapta az Alkonyat főszerepét - És 4, akit az írónő szeretett volna, de nemet mondtak
Forrás: Alkonyat c. film, Chatgpt
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Ki ne emlékezne arra, amikor 2008-ban MINDEN tininek megvolt a véleménye arról, hogy Team Edward vagy Team Jacob a jobb választás? Ez az év egyértelműen az Alkonyat éve volt, megérkezett a mozikba a vámpíros film, amit mindenki vagy imádott, vagy utált, de egyszerűen nem lehetett elmenni mellette szó nélkül. Bár Magyarországon ezzel nagyjából egyidőben lettek felkapottak a történet alapjául szolgáló könyvek is, Amerikában ekkor már évek óta bestseller volt az Alkonyat. Ma már persze tudjuk, hogy a főszereplők karrierjének ez őrületes löketet adott, és pikk-pakk világsztárok lettek, de az, hogy ők kapták meg a szerepet, nem sokon múlt. Sőt, majdnem egészen máshogy alakult az Alkonyat szereplőgárdája.
Akik valóban jelentkeztek a castingra, de nem kapták meg a szerepet
Az Alkonyat filmek castingjára érthető módon óriási volt az érdeklődés. Rengeteg fiatal, feltörekvő színész szeretett volna elcsípni egy nagyobb szerepet, hiszen már ekkor sejteni lehetett, hogy akit ebbe a franchise-ba beválogatnak, annak a karrierje is beindul majd. Ma már tudjuk, kik kapták meg Bella, Edward és Jacob, na meg persze a többiek szerepét, de nem sokon múlt, hogy egészen más csapat álljon fel az Alkonyat elkészítésére. Mutatjuk, kik azok, akik jelentkeztek, castingoltak és a végéig eljutottak a folyamatnak, de nem kapták meg a szerepet, és azokat is, akiket az írónő szívesen látott volna a filmben, de már időközben "kiöregedtek" vagy egész egyszerűen nem is akartak hallani a vámpíros forgatókönyvről.
Tyler Posey, mint Jacob
Nem sokon múlt, hogy Taylor helyet Tyler legyen a film egyik főszereplője. A színész ekkor még persze egyáltalán nem volt ismert, alig 16 éves volt és a Teen Wolfba is csak később válogatták be. Egyébként ő volt az írónő egyik választása a szerepre, és egészen az utolsó körig el is jutott. Azt, hogy végül Taylor Lautner kapta meg a szerepet, magától a színésztől tudta meg jóval később, amikor a forgatás is lezajlott már. Ők ugyanis ismerték egymást onnan, hogy gyakran ugyanazokra a szerepekre jelentkeztek és a castingok előtt együtt várakoztak.
Szerinted milyen lett volna Posey a szerepre?
Ben Barnes, mint Edward
Ben egyike volt annak a négy színésznek, akik a legutolsó körben bent maradtak a szerepre és Kristen Stewarttal próbálhatták el a szövegüket. A színész ekkor viszont már a Narniából elég ismert volt, még zajlottak is a forgatások, és a készítők tartottak attól, hogy egyszerre két ekkora franchise-ban is játszik. Túlságosan összemosódtak volna. Ráadásul Ben elárulta, hogy 27 évesen túl idősnek is tartották a 17 éves Edward szerepére.
Neked tetszett volna, ha Ben Barnes játssza Edwardot?
Shiloh Fernandez, mint Edward
Íme még egy Edward! Ben Barnes és Rob Pattinson mellett ő is az utolsó négyben volt, és nagyon esélyesnek tartották a szerepre. A rendező otthonában volt az utolsó körös casting, ahol Kristen Stewarttal együtt kellett elpróbálnia neki is a szerepet, együtt improvizálni kicsit, de nem volt olyan erős a kémia közte és a színésznő között, mint Pattinson esetében. A rendező azért megjegyezte őt magának, és később A lány és a farkasban adott neki szerepet.
Mit gondolsz, Shiloh jó Edward lett volna?
Lily Collins, mint Bella
Bizony, Emily nem Párizsba, hanem Forksba költözött volna! Legalábbis Lily Collins maga is jelentkezett a szerepre, és szívesen alakította volna Bellát az Alkonyatban. Végül nem kapta meg a melót, de később egy interjúban eljátszott a gondolattal, milyen más lett volna a karrierje, ha mégis beválogatják.
Szerinted Lily jó lett volna Bella szerepére?
És ahogy Stephanie Meyer elképzelte a karaktereket
Mert természetesen az írónő már úgy készítette az Alkonyat könyveket, hogy a fejében élt egy-egy kép a karakterekről. És arról is, ki lenne a tökéletes színész hozzá. Az esetek többségében egyébként az általa elképzelt sztárok nem akartak szerepet a filmben és castingra sem jöttek el, de érdekes látni, hogy ha az írónő elképzelése és a színészek hajlandósága összhangban lett volna, így nézett volna ki az Alkonyat.
Cillian Murphy, mint James
Ez nem olyan volt, hogy a színész castingolt és nem kapta meg a szerepet. Őt igazából (nem meglepő módon) nem hozta lázba a vámpíros történet, nem is ajánlották fel neki a szerepet, de Cillian karakterét ismerve egyébként ő jó eséllyel nem is akart volna munkát a filmben. A színész ugyanis eléggé megválogatja, mire mond igent. Azonban az írónő eredetileg úgy írta meg James-t, hogy fejben mindig Cillian Murphyt látta maga előtt. Vagyis pontosítunk: először Joshua Jacksont, de amikor a Batman: Kezdődik!-ben meglátta Cilliant, számára egyértelmű volt, hogy James az bizony Cillian. Szerinted jó lett volna?
Mit gondolsz, működött volna James Cillian alakításával?
Emily Browning, mint Bella
Emily volt az írónő elsőszámú választása, nagyon szerette volna Stephanie Meyer, hogy ő alakítsa Bellát. Azonban a színésznő elutasította még a casting lehetőségét is, és nem akart a franchise-ban részt venni. Emiatt kezdték el keresni Bellát, és mielőtt Kristen megkapta a szerepet, valaki más is egész sokáig jutott a folyamatban.
Mit szólnál Emilyhez Bellaként?
Charlie Hunnam, mint Carlisle
Valószínűleg egyetértünk abban, hogy Peter Facinelli elég jól hozta Dr. Carlisle Cullen karakterét, de az írónő egyébként eredetileg nem neki szánta a szerepet. Hanem bizony Charlie Hunnamnek! Imádta ugyanis az alakítását a Nicholas Nickleby című filmben, ám amikor elkezdődött a casting, Charlie élből elutasította a vámpíros forgatókönyvet (nem csak ezt, de úgy egyébként a vámpíros sztorikat).
Charlie, mint a Cullan család feje?
Rachael Leigh Cook, mint Alice
A csaj nem jár egyedül színésznője is elég népszerű casting gondolat volt az írónő fejében, amikor a regény készült. Alice karakterét úgy írta meg, hogy közben Rachael arcát képzelte oda. Csakhogy mire eljutott arra a szintre a film, hogy kezdődhetett a casting, a színésznő már idős lett volna egy ilyen fiatal karakter eljátszására. Rachael is csak jóval később tudta meg, hogy ő inspirálta a karaktert, aminek egyébként nagyon örült is.
És Rachael, mint Alice?
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