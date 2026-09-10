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Alix Earle valóságshow-ja akaratlanul is megmutatta, mennyire üres lehet az influenszerálom

#Valóságshow
#netflix
#amerikai influenszer
#alix earle
JOY
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 8. 15:48

Forrás: Netflix

Alix Earle valóságshow-ja akaratlanul is megmutatta, mennyire üres lehet az influenszerálom
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Alix Earle új Netflix-sorozata mindent megmutat a csillogó influenszeréletről. Csakhogy minél többet látunk belőle, annál üresebbnek tűnik.

Van egy furcsa pillanat az influenszerek karrierjében: amikor már nem elég, hogy naponta több millió ember nézi őket a telefonján, ezért megpróbálnak betörni abba a médiába, amelyet állítólag már rég leváltottak. Alix Earle is elérkezett ehhez a ponthoz.

A 25 éves tartalomgyártó a Get Ready With Me-videóival lett a Gen Z egyik legnagyobb It-girlje. Sminkelés közben mesélt másnaposságról, pattanásokról, randikról és egyetemi bulikról, a követői pedig úgy érezhették, mintha nem egy hírességet néznének, hanem FaceTime-on beszélgetnének egy kaotikus, feltűnően gazdag barátnővel. Ez a közvetlenség több mint 13 millió TikTok- és Instagram-követőt hozott neki.

Aztán megérkezett a Netflixre a nyolcrészes Earle Meets World, amely azt ígérte, hogy a rövid videóknál is mélyebbre enged Alix életében. És technikailag valóban közelebb kerültünk hozzá. Csakhogy minél szélesebbre nyílt az ajtó, annál inkább úgy tűnt, hogy mögötte ugyanaz a néhány szoba ismétlődik.

Ami 90 másodpercben intim, az 40 percben már üresnek hathat

Egy TikTok-videónak nem kell történetet mesélnie. Elég egy jó ruha, egy friss pletyka és az érzés, hogy valaki most olyasmit vall be nekünk, amit másnak talán nem mondana el. Egy közel 40 perces epizód azonban konfliktust, változást és valódi tétet kíván.

Az Earle Meets Worldben van szakítás, családi feszültség, barátság és üzlet, mégis gyakran az az érzésünk, hogy ugyanazt a tartalmat nézzük, amelyet Alix eddig ingyen feltöltött a telefonjáról – csak most jobb fényekkel és több kamerával. Nem véletlen, hogy a Time egyetlen hosszú GRWM-videóhoz hasonlította a sorozatot, míg a Variety kritikája lapos Kardashian-mintakövetést látott benne.

Amikor már semmi sem történhet csak úgy

A műsorban Alix szakítása, a Braxton Berrioshoz fűződő viszonya, az Alex Cooperrel kialakult konfliktusa, a családi múltja és még a legjobb barátnőjével való munkakapcsolata is történetszállá válik. A magánélet itt nem a karrier mellett zajlik: maga a magánélet a termék.

Ez nem jelenti azt, hogy Alix érzései ne lennének valódiak. A sorozatban kifejezetten súlyos pillanatok is helyet kapnak: édesanyja betegsége után például Alix és a húga genetikai vizsgálaton vesznek részt, és mindketten megtudják, hogy BRCA2 génmutációt hordoznak. A fájdalmuk ettől még nem lesz kevésbé őszinte.

A nyugtalanító inkább az, hogy ebben a rendszerben még a legszemélyesebb félelem sem maradhat egyszerűen családi pillanat. Epizóddá, jelenetté, előzetessé és beszédtémává kell válnia.

Az álom, amelyben soha nem érkezhetsz meg

Az influenszerlét sokáig a szabadság ígéretét jelentette: nincs főnök, nincs casting és nincs szükség televíziós csatornára ahhoz, hogy valaki híres legyen. Elég egy telefon, egy felismerhető személyiség és egy algoritmus, amely jó pillanatban dönt melletted.

Alix története bizonyítja, hogy ez az álom tényleg működhet. Csakhogy a sorozat azt is megmutatja, hogy a sikernek ebben a világban nincs végállomása. A milliós követőtábor után jön a podcast, a szépségmárka, a Netflix-szerződés, majd a következő üzlet, a következő kapcsolat és a következő nagy leleplezés. Ha megállsz, eltűnsz a hírfolyamból.

Talán éppen ezért hat olyan fárasztónak a tökéletes influenszerélet. Nem azért, mert Alix Earle személyisége vagy valódi élete üres lenne, hanem mert az a gépezet, amely köré épült, mindent tartalommá változtat – majd azonnal újabb tartalmat követel.

Az Earle Meets World végül nem azt mutatja meg, milyen az élet az influenszerálom mögött. Ennél jóval érdekesebbet leplez le: azt, hogy egy bizonyos pont után már nincs is „mögötte”. Ha a családod szereplőgárda, a barátságod üzleti kapcsolat, a szakításod történetszál, a sebezhetőséged pedig márkaérték, akkor a siker nem feltétlenül szabaddá tesz. Lehet, hogy egyszerűen csak soha véget nem érő műsort csinál belőled.

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