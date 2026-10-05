Ilyen nagy már a Doktor Szöszi sztárjának lánya: Vivienne anyukájával együtt lépett a vörös szőnyegre

Nehéz elhinni, de már 25 év telt el azóta, hogy Reese Witherspoon rózsaszínbe öltözött Elle Woods szerepében bebizonyította, hogy a Harvard jogi kara és a tökéletes manikűr egyáltalán nem zárják ki egymást. A Doktor Szöszi szereplői közül azóta is sokan velünk vannak, köztük Ali Larter is, aki Brooke Taylor-Windhamet, a férje meggyilkolásával megvádolt fitneszgurut alakította a 2001-es filmben. Az 50 éves színésznő azonban ezúttal nem egy új szerep miatt került a figyelem középpontjába. Larter nemrég 11 éves lányával, Vivienne MacArthurral érkezett a Step Up 2026 Inspiration Awards eseményére Los Angelesben, és ritka közös vörös szőnyeges megjelenésükön azonnal feltűnt, mennyire hasonlítanak egymásra.

A színésznő elegáns fekete nadrágkosztümöt és mélyen dekoltált, bordós-lilás felsőt viselt, míg Vivienne egy sötétkék miniruhát választott fekete-fehér sportcipővel. Vivienne egyébként 2015 januárjában született. Ali Larter férjével, Hayes MacArthur színésszel két gyermeket nevel: lányuk mellett fiuk, Theodore „Teddy” Hayes MacArthur már 15 éves. Larter és MacArthur a 2000-es évek elején ismerkedtek meg, és 2009-ben házasodtak össze.

forrás: Getty Images/Michael Buckner

Bár Ali Larter gyerekei nem tartoznak azok közé a sztárcsemeték közé, akiket hetente látunk hollywoodi eseményeken, Vivienne-t és bátyját idén nyáron is láthattuk édesanyjuk oldalán. Június 20-án mindketten elkísérték Lartert egy eseményre, ahol a Doktor Szöszi 25. évfordulóját és az Elle Woods fiatalkoráról szóló előzménysorozatot ünnepelték. A rendezvényen az eredeti film több szereplője, köztük Reese Witherspoon, Jennifer Coolidge, Selma Blair és Victor Garber is részt vett.

forrás: Getty Images/Kristina Bumphrey

Hollywood helyett egy idahói kisvárosban élnek

Vivienne és Teddy gyerekkora ráadásul egészen máshogy telik, mint azt egy hollywoodi színésznő gyerekeiről elsőre gondolnánk. Larter és férje a világjárvány idején Los Angelesből az idahói Sun Valley-be költöztek a gyerekekkel. Az eredetileg átmenetinek szánt váltásból végül állandó költözés lett. A színésznő korábban arról mesélt, hogy beleszerettek a hegyekbe és a kisvárosi közösségbe, 2026 nyarán pedig úgy fogalmazott, hogy ottani életük jóval egyszerűbb: grilleznek, a kutyáikkal vannak, Vivienne röplabdázik, és a család együtt élvezi a hosszú nyári napokat. Úgy tűnik tehát, hogy bár Vivienne időnként elkíséri híres édesanyját a vörös szőnyegre, a hétköznapjai meglehetősen távol állnak a klasszikus hollywoodi sztárcsemete-élettől. És ha a mostani közös fotóikat nézzük, egy dolog biztos: minél nagyobb lesz, annál feltűnőbbé válik az anya-lánya hasonlóság.

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