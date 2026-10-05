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Ilyen nagy már a Doktor Szöszi sztárjának lánya: Vivienne anyukájával együtt lépett a vörös szőnyegre
Forrás: Getty Images/Kristina Bumphrey
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Nehéz elhinni, de már 25 év telt el azóta, hogy Reese Witherspoon rózsaszínbe öltözött Elle Woods szerepében bebizonyította, hogy a Harvard jogi kara és a tökéletes manikűr egyáltalán nem zárják ki egymást. A Doktor Szöszi szereplői közül azóta is sokan velünk vannak, köztük Ali Larter is, aki Brooke Taylor-Windhamet, a férje meggyilkolásával megvádolt fitneszgurut alakította a 2001-es filmben. Az 50 éves színésznő azonban ezúttal nem egy új szerep miatt került a figyelem középpontjába. Larter nemrég 11 éves lányával, Vivienne MacArthurral érkezett a Step Up 2026 Inspiration Awards eseményére Los Angelesben, és ritka közös vörös szőnyeges megjelenésükön azonnal feltűnt, mennyire hasonlítanak egymásra.
A színésznő elegáns fekete nadrágkosztümöt és mélyen dekoltált, bordós-lilás felsőt viselt, míg Vivienne egy sötétkék miniruhát választott fekete-fehér sportcipővel. Vivienne egyébként 2015 januárjában született. Ali Larter férjével, Hayes MacArthur színésszel két gyermeket nevel: lányuk mellett fiuk, Theodore „Teddy” Hayes MacArthur már 15 éves. Larter és MacArthur a 2000-es évek elején ismerkedtek meg, és 2009-ben házasodtak össze.
Bár Ali Larter gyerekei nem tartoznak azok közé a sztárcsemeték közé, akiket hetente látunk hollywoodi eseményeken, Vivienne-t és bátyját idén nyáron is láthattuk édesanyjuk oldalán. Június 20-án mindketten elkísérték Lartert egy eseményre, ahol a Doktor Szöszi 25. évfordulóját és az Elle Woods fiatalkoráról szóló előzménysorozatot ünnepelték. A rendezvényen az eredeti film több szereplője, köztük Reese Witherspoon, Jennifer Coolidge, Selma Blair és Victor Garber is részt vett.
Hollywood helyett egy idahói kisvárosban élnek
Vivienne és Teddy gyerekkora ráadásul egészen máshogy telik, mint azt egy hollywoodi színésznő gyerekeiről elsőre gondolnánk. Larter és férje a világjárvány idején Los Angelesből az idahói Sun Valley-be költöztek a gyerekekkel. Az eredetileg átmenetinek szánt váltásból végül állandó költözés lett. A színésznő korábban arról mesélt, hogy beleszerettek a hegyekbe és a kisvárosi közösségbe, 2026 nyarán pedig úgy fogalmazott, hogy ottani életük jóval egyszerűbb: grilleznek, a kutyáikkal vannak, Vivienne röplabdázik, és a család együtt élvezi a hosszú nyári napokat. Úgy tűnik tehát, hogy bár Vivienne időnként elkíséri híres édesanyját a vörös szőnyegre, a hétköznapjai meglehetősen távol állnak a klasszikus hollywoodi sztárcsemete-élettől. És ha a mostani közös fotóikat nézzük, egy dolog biztos: minél nagyobb lesz, annál feltűnőbbé válik az anya-lánya hasonlóság.
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