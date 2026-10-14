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5 dolog, amit Alex Cooper és a Call Her Daddy megváltoztatott abban, ahogyan a nők a szexről beszélnek
Forrás: Jon Kopaloff/Getty Images for Netflix
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Vannak kérdések, amelyeket még a legjobb barátnőtöknek is csak némi ködösítés és magyarázkodás után teszünk fel. Például azt, hogy ő is megjátszotta-e már az orgazmust, kipróbált-e már valamilyen vibrátort, vagy mit kezdene azzal, ha a partnere alig figyel az ő örömére is. A Call Her Daddy ezekből a beszélgetésekből csinált egy brutálisan népszerű podcastot: a műsor 2018-ban indult Alex Cooper és Sofia Franklyn közös projektjeként, később pedig Alex egyedül folytatta.
Persze nem Alex indította el a női szexualitásról szóló nyílt párbeszédet, és a podcast nem változtatta meg alapjaiban a nők életét, viszont a műsor több tabut is ledöntött a berobbanása óta: azt, hogy milyen stílusban lehet nőkként beszélni a szexről, a szexuális vágyainkról...
1. A szexről szóló párbeszéd a nők között lehet hangos, vicces és szókimondó!
A Call Her Daddy korai adásaiban Alex és Sofia nem finomkodott: szexről, randikról és kapcsolati játszmákról beszéltek nyersen, gyakran kifejezetten provokatív humorral. Alex ezt a megszokott nemi szerepek feszegetéseként értelmezte, és már a műsor címe is a férfi szexpartnerre használt „daddy” megszólítással játszott. A két nő nem kívülről kommentálta mások nemi életét, hanem a saját tapasztalatait helyezte a beszélgetés középpontjába.
Ennek a hangnak az erejét könnyű megérteni: ha belegondoltok, mennyi elvárás tapad ahhoz, hogyan „illik” egy nőnek a szexről beszélnie. Legyen nyitott, de ne túlságosan; legyen tapasztalt, de azért ne fecsegjen róla túl sokat. A podcast ezeket a határokat látványosan feszegette. És ez már önmagában is állásfoglalás: egy nő lehet a saját szexuális történetének mesélője, és megteheti ezt humorral, káromkodással vagy öniróniával fűszerezve is.
2. A nők öröme Fontos téma!
A műsor egyik fontos iránya lett, hogy konkrétan is foglalkozzon a női örömmel. Emily Morse szexedukátorral például az orgazmusról, az önkielégítésről, a szexjátékokról és a partnerrel való kommunikációról beszélgettek. Előkerült az a kényes helyzet is, amikor valaki egyedül el tud jutni a csúcsra, a párjával viszont nem, és ezt addig megjátszott orgazmusokkal fedte el. A beszélgetés így a látványos szextippek mellett a kimondatlan igényeknek is teret adott.
Alex később a kölcsönösséget is hangsúlyozta: miért lenne természetes, hogy egy nő örömet szerez a partnerének, miközben ugyanez fordítva már nem elvárás? Saját elmondása szerint a korábbi, poénként odavetett tanácsokat idővel érettebb beszélgetések váltották fel az ilyen egyenlőtlenségekről. Ez a hangsúlyváltás olyan kérdések felé nyitott, mint hogy nektek mi esik jól, mire vágytok, és ezt hogyan tudjátok elmondani. A saját örömötök így teljes értékű beszélgetési téma lett.
3. Nincs olyan, hogy kínos kérdés!
A Call Her Daddy hallgatói közössége, a Daddy Gang fontos része lett a műsornak. Alex és a közönsége történeteket, ötleteket és tanácsokat osztott meg egymással, a hallgatók pedig kritikát is megfogalmaztak a műsorvezetővel szemben. Ez a kapcsolat a podcast köré szerveződő rajongást személyesebb, oda-vissza működő beszélgetéssé tette.
Egy ilyen közeg jelentőségét talán akkor a legegyszerűbb megfogni, amikor valaki felteszi azt a kérdést, amelyet ti már hónapok óta kerülgettek. A felismerés, hogy más is bizonytalan, más is került kellemetlen helyzetbe, vagy másnak is nehéz kimondania, mit szeretne, megnyithatja a beszélgetést. Nem kell hozzá tökéletes randitörténet vagy magabiztos fellépés. A műsor egyik ereje éppen az, hogy a szexuális bizonytalanságot megosztható tapasztalatként mutatja meg.
4. A sztárok is lehetnek bizonytalanok!
A celebinterjúk újabb lehetőséget adtak arra, hogy a női szexualitás személyes történetként jelenjen meg. Christina Aguilera 2023-as vendégszereplésekor például szexuális preferenciáiról és intim élményeiről is beszélt. Ugyanebben az adásban azonban a bizonytalanságai, az összehasonlításból fakadó érzései és a bántalmazó családi közegben töltött gyerekkora is szóba került. A beszélgetés így többféle tapasztalatot engedett megmutatni ugyanattól a nőtől. Egy-egy pikáns vallomás mellett helyet kaptak a podcastben az önértékeléssel kapcsolatos nehézségek vagy a korábbi tapasztalatok is. A hallgató így egy jól felépített szexi színpadi imázs mögé is bepillanthat és egy olyan embert is megismerhet, akinek kérdései, bizonytalanságai és változó igényei vannak.
5. a határok és az önrendelkezés nem vitatéma!
A podcast későbbi témái világossá tették, hogy a szexualitásról beszélni a saját döntések és a kapcsolati erőviszonyok vizsgálatát is jelenti. Holly Madison és Bridget Marquardt vendégszereplésekor például a Playboy-villában szerzett tapasztalataikról, a kontrolláló kapcsolatok jeleiről és az önállóságuk visszaszerzéséről beszéltek. Testkép, szexualitás és az újrakezdés bátorsága is előkerült. A 2024-es, Kamala Harrisszel készült interjú pedig a nők teste, az abortusz és a reproduktív önrendelkezés körüli kérdéseket is bevitte a műsorba.
Ez a témabővülés fontos szerkesztési fordulatként értelmezhető. A szexről szóló beszélgetésnek így része lett, hogy ki dönthet a saját testéről, milyen helyzetben érzi magát szabadnak, és mikor tapasztal kontrollt. A saját vágyak mellett a saját határoknak is jutott hely. Ettől a műsorban az őszinteség a kellemetlen vagy fájdalmas élmények kimondását is jelenthette.
A Call Her Daddy megítélése közben azért végig ellentmondásos maradt: a korai adások tanácsai között voltak olyanok, amelyek a férfi figyelmének megszerzését vagy a féltékennyé tételt állították középpontba, ezért a felszabadító üzenet mellett a megfelelési kényszer is megjelent.
A műsor körüli viták ezért ugyanolyan fontosak, mint a népszerűsége: attól, hogy valaki bátran beszél a szexről, még érdemes megvizsgálni, milyen elvárásokat közvetít. Hallgatóként pedig azt is eldönthetitek, melyik gondolat segít nektek, és melyikkel nem tudtok azonosulni.
Szerencsére egyre többen vannak, akik tabuk nélkül mernek beszélni például a szexuális életükről!
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