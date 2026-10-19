Hová tűnt a Vészhelyzet Pratt dokija? Ezért hallani kevesebbet Mekhi Phiferről

Ha a kétezres években ti is rendszeresen néztétek a Vészhelyzet sorozatot, Mekhi Phifer arcát valószínűleg azonnal felismeritek. Ő alakította Gregory Pratt doktort, de Eminem mellett, a 8 mérföld filmbenben is emlékezetes volt a játéka Future szerepében.

Később A beavatott filmsorozat Maxaként is találkozhattatok vele, így teljesen érthető, ha úgy emlékeztek: volt idő, amikor szinte mindenhol felbukkant. Azóta ritkábban kerül a figyelem középpontjába, a karrierje azonban több irányban is folytatódott.

forrás: Robert Sebree/NBCU Photo Bank A Vészhelyzet főszereplői, például Mekhi Phifer a sorozat 11. évadjában.

Az apaság fontos helyre került az életében

Mekhi Phifer két fiú édesapja: Omikaye a Malinda Williamsszel kötött házasságából, Mekhi Thira pedig az Oni Sourathával való kapcsolatából született. Egy 2008-as televíziós beszélgetésben arról mesélt, hogy az apaságot kiváltságnak tartja, és imádja a közös kirándulásokat, a kempingezést, a sportolást, illetve a vidámparkozást. Mivel őt egyedülálló édesanya nevelte, különösen sokat jelentett számára, hogy jelen lehet a gyerekei életében. Úgy fogalmazott: „A család az a biztos alap, ami továbbvisz.”

A nagy produkciókat kisebb filmek követték

A korábbi sikerek után olyan, kisebb figyelmet kapó filmekben is szerepelt, mint a Pandemic, a Chocolate City: Vegas Strip vagy az Obsession. Ezek jóval könnyebben elkerülhették azok figyelmét, akik elsősorban a nagy mozibemutatókat követték. Attól tehát, hogy kevesebbet hallottunk róla, még rendszeresen dolgozott.

Az újabb munkái között akciófilmeket is találunk: a 2024-es Sötét bunyó (Lights Out) filmben Frank Grillo oldalán játszott egy börtönből szabadult férfit, aki egy veteránnal összefogva kerül az illegális küzdelmek világába. A film kapcsán adott interjújában a szórakoztatást emelte ki: olyan mozizós élményként beszélt róla, amelyhez elő lehet venni a popcornt, és egyszerűen átadni magunkat a történetnek. A szintén 2024-es Long Gone Heroes szereplőgárdájában pedig Grillo mellett Josh Hutcherson és Andy García is feltűnt.

forrás: JC Olivera/Getty Images Mekhi Phifer 2026 januárjában

Egy ígéretes sorozata hamar véget ért

2016-ban a Kapcsolat – Hívás a múltból (Frequency) című sorozatban kapott szerepet, amely a Frekvencia című film alapötletét gondolta tovább. A történetben egy fiatal nyomozó egy régi rádión keresztül lép kapcsolatba a múltban élő édesapjával; Mekhi Phifer az apa egykori társát alakította. Az izgalmas felállás ellenére a produkció egyetlen évadot élt meg, a csatorna 2017-ben elkaszálta. Így ez a szerep sem jelentett számára a Vészhelyzethez hasonló, hosszú éveken át tartó jelenlétet.

A sorozatos munkái ettől még folytatódtak. A Szeretettel: Victor (Love, Victor) szériában Mia édesapját, Harold Brookst játszotta, Az igazság ára (Truth Be Told) show-ban pedig Markus Killebrew szerepében láthattuk Octavia Spencer mellett. Újabb állomásként 2025-ben A szellem ereje (High Potential) második évadához is csatlakozott visszatérő vendégszereplőként, Kaitlin Olson oldalán. Vagyis aki kíváncsi rá, annak a frissebb sorozatok szereplőlistáit is érdemes böngésznie.

Kíváncsi vagy, hogy néznek ki ma a Vészhelyzet dokijai?

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