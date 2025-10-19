Akkor és most: így néznek ki ma az Így jártam anyátokkal sztárjai

Idén éppen húsz éve már annak, hogy az amerikai CBS csatornán elrajtolt az Így jártam anyátokkal című szituációs komédia. Jól bevált alapreceptre épített, hiszen egy baráti társaság mindennapjait követte: szerelmek, párkapcsolati nehézségek, viták és közös élmények, munkahelyi próbatételek, egyszóval mindent érintettek, amit az ilyesféle szériák szoktak. A siker titka a jó sztorikon kívül a nagyszerűen eltalált karakterekben rejlik – erre pedig itt kiválóan ráéreztek a készítők. Carter Bays és Craig Thomas saját fiatalkori emlékeiből is táplálkozott, az eredmény pedig egy kultstátuszú produkció, tíz Emmy-díjjal a zsebben.



Az öt főszereplő szuper módon tudott együtt dolgozni, megvolt köztük a lehető legnagyobb összhang, abszolút hiteles baráti kört alkottak. A történet szerint Ted Mosby gyermekeinek mesélte el, hogyan ismerkedett meg édesanyjukkal, de persze közel sem mondható lényegre törőnek az előadásmódja. Így megannyi jól-rosszul elsült kapcsolatát és kalandját bemutatta, mígnem valóban kiderült, ki lett az a bizonyos Nagy Ő.



Az évek során az alapcsapat és a visszatérő figurák mellett olyan sztárok is feltűntek a sorozatban, mint Katy Perry, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias vagy éppen Britney Spears. Mi most a húszéves jubileum alkalmából azt nézzük meg, mennyit változtak és milyen utat jártak be a főhősök – na, meg pár izgalmas mellékszereplő.

Kattints galériánkra, és megmutatjuk az Így jártam anyátokkal sztárjait akkor és most képeken:

Az InStyle Men írása.