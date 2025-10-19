Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok

Akkor és most: így néznek ki ma az Így jártam anyátokkal sztárjai

#Sorozat
#Galéria
#vígjáték
#Neil Patrick Harris
#Cobie Smulders
#Jason Segel
#Televízió
#HIMYM
#Így jártam anyátokkal
#szituációs komédia
#Alyson Hannigan
#Josh Radnor
InStyle Men
Sztárok
Utoljára frissült: 2025. október 17. 10:04

Forrás: Jemal Countess/WireImage/Getty Images

Az Így jártam anyátokkal öt főszereplője
A nap cikke

Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

TOP10 őszi manikűrtrend, amivel nem foghatsz mellé a következő hónapokban

Tanácstalan vagy a nyári körömminták után? Adunk néhány ötletet a tökéletes őszi manikűrhöz.

Olvasd el!

5 tünet, ami arra utal, hogy a tested súlyos B12-hiányban szenved

A B12-vitamin a szervezet egyik legfontosabb tápanyaga: nélkülözhetetlen az idegrendszer működéséhez, a vérképzéshez és az energiatermeléshez.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 19.: az Ikreknek érdemes nyitottabban gondolkodniuk, a Nyilasoknak váratlan akadály kerül az útjukba

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű

Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.

Olvasd el!

Teszt: Kipróbáltunk 8 parfümöt, ezek a legtartósabbak az őszi időszakban

Fás, fűszeres és elegáns illatok versenyeztek egymással, és meglepő eredmény született!

Facebook
Twitter
Pinterest
Ted Mosby kilenc évadon keresztül mesélte gyermekeinek, hogyan találkozott édesanyjukkal – de leginkább minden másról sztorizgatott.

Idén éppen húsz éve már annak, hogy az amerikai CBS csatornán elrajtolt az Így jártam anyátokkal című szituációs komédia. Jól bevált alapreceptre épített, hiszen egy baráti társaság mindennapjait követte: szerelmek, párkapcsolati nehézségek, viták és közös élmények, munkahelyi próbatételek, egyszóval mindent érintettek, amit az ilyesféle szériák szoktak. A siker titka a jó sztorikon kívül a nagyszerűen eltalált karakterekben rejlik – erre pedig itt kiválóan ráéreztek a készítők. Carter Bays és Craig Thomas saját fiatalkori emlékeiből is táplálkozott, az eredmény pedig egy kultstátuszú produkció, tíz Emmy-díjjal a zsebben.

Az öt főszereplő szuper módon tudott együtt dolgozni, megvolt köztük a lehető legnagyobb összhang, abszolút hiteles baráti kört alkottak. A történet szerint Ted Mosby gyermekeinek mesélte el, hogyan ismerkedett meg édesanyjukkal, de persze közel sem mondható lényegre törőnek az előadásmódja. Így megannyi jól-rosszul elsült kapcsolatát és kalandját bemutatta, mígnem valóban kiderült, ki lett az a bizonyos Nagy Ő.

Az évek során az alapcsapat és a visszatérő figurák mellett olyan sztárok is feltűntek a sorozatban, mint Katy Perry, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias vagy éppen Britney Spears. Mi most a húszéves jubileum alkalmából azt nézzük meg, mennyit változtak és milyen utat jártak be a főhősök – na, meg pár izgalmas mellékszereplő.

Kattints galériánkra, és megmutatjuk az Így jártam anyátokkal sztárjait akkor és most képeken:

Galéria / 23 kép

Akkor és most képeken az Így jártam anyátokkal sztárjai

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az InStyle Men írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Kép
Egészség

8 ok, ami a kínzó éjszakai köhögés mögött állhat – és mit tehetsz ellene, hogy végre nyugodtan aludj

Ha éjjelente nehezen múló köhögés miatt virrasztasz, az nemcsak bosszantó és kimerítő, de akár komolyabb egészségügyi probléma jele is lehet. Mindenképp érdemes tehát felderíteni és kezelni az éjszakai köhögés mögött húzódó okokat, hogy a szó minden értelmében nyugodtan tudd álomra hajtani a fejed!

Kép
Életmód

8 sorozat, aminek olyan borzalmas lett a fináléja, hogy azóta se tudjuk túltenni magunkat rajta

Sajnos nem egyszer kellett már csalódnunk sorozat befejezésekben, de van egy két alkotás, amik a rajongók szerint kifejezetten rossz lezárást kaptak.

Kép
Önismeret

Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű

Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.

Kép
Szépség

Teszt: Kipróbáltunk 8 parfümöt, ezek a legtartósabbak az őszi időszakban

Fás, fűszeres és elegáns illatok versenyeztek egymással, és meglepő eredmény született!

Kép
Önismeret

Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 19.: az Ikreknek érdemes nyitottabban gondolkodniuk, a Nyilasoknak váratlan akadály kerül az útjukba

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!