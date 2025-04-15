Horoszkóp
Aimee Lou Wood is rajong a Z-generációsok kedvenc cipőtrendjéért

Kerekes Vivien
A JOY.hu vezető online szerkesztője.

Sztárok, Green Stiletto
Utoljára frissült: 2025. április 14. 18:01

Forrás: Getty Images

Aimee Lou Wood is rajong a Z-generációsok kedvenc cipőtrendjéért
A Fehér Lótusz színésznője izgalmas szetteket villantott a napokban!

Aimee Lou Wood nevét a Szexoktatás című sorozat nézői már jól ismerik, a színésznő viszont A Fehér Lótusz Chelsea-jeként még nagyobb hírnévre tett szert. A legtöbben kifejezetten üdítőnek találják a színésznő külsejét, fogsorát, és most sorra kapja a szerepeket ikonikus alakítása miatt.

Nem csoda, hogy a fanok Aimee stílusára is felfigyeltek. A színésznő a napokban több vagány szettet is villantott, az emberek pedig kiszúrták cipőjét is; azaz egy kiegészítőt, ami minden lábbelit izgalmassá tesz. És ez nem más, mint a Z-generációsok kedvenc trendje!

Kép
forrás: Getty Images

Ez nem más, mint a fehér zokni, amit az ezredfordulósok szeretnek elrejteni bokazokniként, míg a fiatalabbak már előszeretettel mutatják meg mindenkinek. Legyen az loafer, balerina vagy épp szandál, ez a ruhadarab képes még izgalmasabbá tenni a szettet.

Kép
forrás: Getty Images

Aimee pedig a legjobb bizonyíték arra, hogy az elegáns és a lezser stílushoz is jól passzol ez a megoldás! Nincs is más teendő, mint megkeresni a tökéletes fekete cipőt a tavaszi szezonra, és feldobni egy vagány fehér zoknival. Mi ezeket ajánljuk figyelmedbe:

Graceland
Női balerina - fekete

5590 Ft

7990 Ft

Megnézem
Graceland
Női loafer -fekete

5995 Ft

11990 Ft

Megnézem
Graceland
Női loafer - fekete

11990 Ft

Megnézem
Olvasd el ezt is! Ez lesz 2025 legelegánsabb - és egyben legváratlanabb - lapos cipője

Ha pedig neked is bejött Aimee új sorozata, íme egy kis könyvajánló:

