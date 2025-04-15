Szerelem
Aimee Lou Wood is rajong a Z-generációsok kedvenc cipőtrendjéért
Heti horoszkóp november 10-16.: az Oroszlánok nem várt eredményt érnek el, a Halakra zsúfolt hét vár
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Napi horoszkóp november 10.: a Bikák vitába keverednek valakivel, a Halaknak érdemes több időt a szeretteikkel tölteni
A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!
Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be
Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.
3 TikTok beauty trükk, ami tényleg működik - és 3, ami felejtős
Mi kipróbáltuk a legfelkapottabb TikTok-trükköket, hogy neked már ne kelljen!
Napi horoszkóp november 9.: a Bakoknak több önbizalomra van szükségük, a Halaknak érdemes könnyíteniük a lelkükön
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Aimee Lou Wood nevét a Szexoktatás című sorozat nézői már jól ismerik, a színésznő viszont A Fehér Lótusz Chelsea-jeként még nagyobb hírnévre tett szert. A legtöbben kifejezetten üdítőnek találják a színésznő külsejét, fogsorát, és most sorra kapja a szerepeket ikonikus alakítása miatt.
Nem csoda, hogy a fanok Aimee stílusára is felfigyeltek. A színésznő a napokban több vagány szettet is villantott, az emberek pedig kiszúrták cipőjét is; azaz egy kiegészítőt, ami minden lábbelit izgalmassá tesz. És ez nem más, mint a Z-generációsok kedvenc trendje!
Ez nem más, mint a fehér zokni, amit az ezredfordulósok szeretnek elrejteni bokazokniként, míg a fiatalabbak már előszeretettel mutatják meg mindenkinek. Legyen az loafer, balerina vagy épp szandál, ez a ruhadarab képes még izgalmasabbá tenni a szettet.
Aimee pedig a legjobb bizonyíték arra, hogy az elegáns és a lezser stílushoz is jól passzol ez a megoldás! Nincs is más teendő, mint megkeresni a tökéletes fekete cipőt a tavaszi szezonra, és feldobni egy vagány fehér zoknival. Mi ezeket ajánljuk figyelmedbe:
Ha pedig neked is bejött Aimee új sorozata, íme egy kis könyvajánló:
Veled is gyakran megesik, hogy délutánra teljesen kimerülsz, és már csak azt várod, mikor lesz vége a napnak? Ilyenkor könnyű automatikusan a kávéhoz nyúlni, pedig a valódi megoldás nem a koffeinben rejlik, hanem sokkal inkább abban, hogy a testedet olyan tápanyagokkal lásd el, amelyek egész napra biztosítják számára az energiát. Most megmutatjuk, milyen ételek segítenek, hogy energikus, fókuszált és kiegyensúlyozott maradhass reggeltől estig.
Mi kipróbáltuk a legfelkapottabb TikTok-trükköket, hogy neked már ne kelljen!
Sokan még mindig reménykednek abban, hogy talán egyszer újra egymásra találhat az egykori álompár, és most kiderül, van-e okuk bízni ebben...
Vajon véletlen, ha valaki új párja kísértetiesen emlékeztet az exére, vagy a szív tudja, mit keres? Kíváncsiak lennénk, mit mondanak erről az alábbi sztárok.
A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!
Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.