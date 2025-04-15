Aimee Lou Wood is rajong a Z-generációsok kedvenc cipőtrendjéért

Aimee Lou Wood nevét a Szexoktatás című sorozat nézői már jól ismerik, a színésznő viszont A Fehér Lótusz Chelsea-jeként még nagyobb hírnévre tett szert. A legtöbben kifejezetten üdítőnek találják a színésznő külsejét, fogsorát, és most sorra kapja a szerepeket ikonikus alakítása miatt.

Nem csoda, hogy a fanok Aimee stílusára is felfigyeltek. A színésznő a napokban több vagány szettet is villantott, az emberek pedig kiszúrták cipőjét is; azaz egy kiegészítőt, ami minden lábbelit izgalmassá tesz. És ez nem más, mint a Z-generációsok kedvenc trendje!

forrás: Getty Images

Ez nem más, mint a fehér zokni, amit az ezredfordulósok szeretnek elrejteni bokazokniként, míg a fiatalabbak már előszeretettel mutatják meg mindenkinek. Legyen az loafer, balerina vagy épp szandál, ez a ruhadarab képes még izgalmasabbá tenni a szettet.

forrás: Getty Images

Aimee pedig a legjobb bizonyíték arra, hogy az elegáns és a lezser stílushoz is jól passzol ez a megoldás! Nincs is más teendő, mint megkeresni a tökéletes fekete cipőt a tavaszi szezonra, és feldobni egy vagány fehér zoknival. Mi ezeket ajánljuk figyelmedbe:

Ha pedig neked is bejött Aimee új sorozata, íme egy kis könyvajánló:

Galéria / 7 kép Pénteki olvasóklub: 7 könyv, ha imádod A Fehér Lótusz sorozatot Megnézem a galériát

