Magyar nevet adott az örökbefogadott kutyájának az Oscar-díjas sztár: tündéri videót osztott meg róla

Számtalan világsztár akad, akinek valójában magyar felmenői vannak, közéjük tartozik például is, akinek édesanyja Budapesten született. Éppen ezért kifejezetten testhezálló volt a most 52 éves színésznek A brutalista című film főszerepe, melyben egy magyar építészt, Tóth Lászlót alakítja.

(Adrien nagyszüleihez hasonlóan) Amerikában kezd új életet. A filmért ráadásul Oscar-díjat is kapott, szóval érthető, ha mindezek fényében NAGYON közel áll a szívéhez ez a munkája – olyannyira, hogy új kutyusát is ennek a tiszteletére nevezte el.

Adrien a születésnapjára lepte meg magát azzal, hogy örökbefogadott egy tündéri kisállatot, akit Lászlónak hívnak. „Köszönjetek Lászlónak” – mondta mosolyogva az Instagramra feltöltött videójában, amelyben bemutatta a világnak a családja legújabb, négylábú tagját.

„A kis Lászlót egy alabamai menhelyről fogadtuk be, mert senki nem akarta őt. Igen, hogy fordulhat elő, hogy senki nem akarta ezt a cuki apróságot? Hogyan lehetséges az, hogy senki nem akart téged?” – tette fel a kérdést a színész, majd elárulta, a kutyus sok örömet és sok huncutságot hozott az életükbe, de boldog fiú. „És mindent elpusztít, ami a szeme előtt van.”

Örökbe szeretnél fogadni egy kutyust, de csak (kis) lakásban tudod tartani? Segítünk, melyik fajta az, akinél ez nem okoz gondot!

Galéria / 11 kép Kutyafajták, amiket nyugodtan tarthatsz kis lakásban az állatorvos szerint Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria