Magyar nevet adott az örökbefogadott kutyájának az Oscar-díjas sztár: tündéri videót osztott meg róla

Számtalan világsztár akad, akinek valójában magyar felmenői vannak, közéjük tartozik például Adrien Brody Adrien Brody színész 5cikk 0galéria 1videó Még több róla is, akinek édesanyja Budapesten született. Éppen ezért kifejezetten testhezálló volt a most 52 éves színésznek A brutalista című film főszerepe, melyben egy magyar építészt, Tóth Lászlót alakítja.
(Adrien nagyszüleihez hasonlóan) Amerikában kezd új életet. A filmért ráadásul Oscar-díjat is kapott, szóval érthető, ha mindezek fényében NAGYON közel áll a szívéhez ez a munkája – olyannyira, hogy új kutyusát is ennek a tiszteletére nevezte el.
Adrien a születésnapjára lepte meg magát azzal, hogy örökbefogadott egy tündéri kisállatot, akit Lászlónak hívnak. „Köszönjetek Lászlónak” – mondta mosolyogva az Instagramra feltöltött videójában, amelyben bemutatta a világnak a családja legújabb, négylábú tagját.
„A kis Lászlót egy alabamai menhelyről fogadtuk be, mert senki nem akarta őt. Igen, hogy fordulhat elő, hogy senki nem akarta ezt a cuki apróságot? Hogyan lehetséges az, hogy senki nem akart téged?” – tette fel a kérdést a színész, majd elárulta, a kutyus sok örömet és sok huncutságot hozott az életükbe, de boldog fiú. „És mindent elpusztít, ami a szeme előtt van.”
Örökbe szeretnél fogadni egy kutyust, de csak (kis) lakásban tudod tartani? Segítünk, melyik fajta az, akinél ez nem okoz gondot!
