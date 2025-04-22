Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Külföldi sztárok

Magyar nevet adott az örökbefogadott kutyájának az Oscar-díjas sztár: tündéri videót osztott meg róla

#Sztárok
#Kutya
#örökbefogadás
#Adrien Brody
#kutya-macska
Dóri
Sztárok, Külföldi sztárok, Kutya-macska
Utoljára frissült: 2025. április 22. 09:42

Forrás: Jeff Kravitz/Getty Images

Adrien Brody
A nap cikke

Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően

Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 16.: az Ikrek egy bizonyos célkitűzés fontos fázisába érkeznek, az Oroszlánok csúnyán összekülönbözhetnek valakivel

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

Egy könyv mindenkinek tökéletes ajándék karácsonyra, mutatjuk, kinek mit szerezz be!

Nem tudod, kit mivel lepj meg a fa alatt idén decemberben? Akkor segítünk! Egy izgalmas, szórakoztató, inspiráló kötettel például egyszerűen nem lőhetsz mellé!

Olvasd el!

7 tünet, amivel a tested azt jelzi, hogy mérgező kapcsolatban élsz

Sokszor nem az első könnycsepp vagy az első vitafelhő jelzi, hogy valami nincs rendben.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 15.: a Kosok új helyzetben próbálhatják ki magukat, a Szüzek munkája végre beérik

A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Olvasd el!

6 sztárpár, akik egynél többször is összejöttek: nem tudnak elszakadni egymástól

A hollywoodi szerelem ritkán egyszerű és boldog történet, ugyanis sokszor inkább hullámvasút, újrakezdésekkel, nagy kibékülésekkel és még nagyobb drámákkal.

Facebook
Twitter
Pinterest
Ez a cuki négylábú garantáltan mosolyt csal a te arcodra is, ahogyan a gazdijáéra is.

Számtalan világsztár akad, akinek valójában magyar felmenői vannak, közéjük tartozik például Adrien Brody Adrien Brody színész 5cikk 0galéria 1videó Még több róla is, akinek édesanyja Budapesten született. Éppen ezért kifejezetten testhezálló volt a most 52 éves színésznek A brutalista című film főszerepe, melyben egy magyar építészt, Tóth Lászlót alakítja.

(Adrien nagyszüleihez hasonlóan) Amerikában kezd új életet. A filmért ráadásul Oscar-díjat is kapott, szóval érthető, ha mindezek fényében NAGYON közel áll a szívéhez ez a munkája – olyannyira, hogy új kutyusát is ennek a tiszteletére nevezte el.

Adrien a születésnapjára lepte meg magát azzal, hogy örökbefogadott egy tündéri kisállatot, akit Lászlónak hívnak. „Köszönjetek Lászlónak” – mondta mosolyogva az Instagramra feltöltött videójában, amelyben bemutatta a világnak a családja legújabb, négylábú tagját.

„A kis Lászlót egy alabamai menhelyről fogadtuk be, mert senki nem akarta őt. Igen, hogy fordulhat elő, hogy senki nem akarta ezt a cuki apróságot? Hogyan lehetséges az, hogy senki nem akart téged?” – tette fel a kérdést a színész, majd elárulta, a kutyus sok örömet és sok huncutságot hozott az életükbe, de boldog fiú. „És mindent elpusztít, ami a szeme előtt van.”

Örökbe szeretnél fogadni egy kutyust, de csak (kis) lakásban tudod tartani? Segítünk, melyik fajta az, akinél ez nem okoz gondot!

Galéria / 11 kép

Kutyafajták, amiket nyugodtan tarthatsz kis lakásban az állatorvos szerint

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...
Kép
Egészség

5 adalékanyag élelmiszerekben, amelyek nagyon veszélyesek az egészségünkre

Több olyan összetevő is akad, ami csendben, hosszú idő alatt teszi tönkre akár a gyomrunkat, akár okozhat rákot is. És még csak azt sem tudjuk, mit keressünk a címkén.

Kép
Egészség

Ez a 6 jel még időben figyelmeztethet a hasnyálmirigyrákra: életmentő lehet a korai felismerés!

A hasnyálmirigyrák az egyik legalattomosabb daganattípus, mert agresszíven terjeszkedik, és sokszor csak későn veszik észre, ezért az ötéves túlélési aránya rendkívül alacsony: kevesebb mint 10 százalék. Ennek tekintetében nagyon igaz a mondás, miszerint jobb félni, mint megijedni, vagyis érdemes figyelni testünk jelzéseit, kicsit is gyanús tünetek esetén pedig mihamarabb orvoshoz fordulni.

Kép
Életmód

Egy könyv mindenkinek tökéletes ajándék karácsonyra, mutatjuk, kinek mit szerezz be!

Nem tudod, kit mivel lepj meg a fa alatt idén decemberben? Akkor segítünk! Egy izgalmas, szórakoztató, inspiráló kötettel például egyszerűen nem lőhetsz mellé!

Kép
Szerelem

Nők vallottak arról, milyen szexelni egy szellemmel: a paranormális erotika vad kulisszatitkai

Van valami hátborzongatóan izgalmas abban, amikor a vágy és a félelem ugyanabból a forrásból táplálkozik, főleg, ha ez a forrás nem is a fizikai világból érkezik.

Kép
Önismeret

Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően

Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 16.: az Ikrek egy bizonyos célkitűzés fontos fázisába érkeznek, az Oroszlánok csúnyán összekülönbözhetnek valakivel

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!